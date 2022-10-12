Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери

Англо-американская актриса и певица Анджела Лэнсбери скончалась за пять дней до своего 97-летия. Она умерла во сне, в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщили дети Лэнсбери.

Как киноактриса она дебютировала в «Газовом свете» (1944) и «Дориане Грее» (1945). Одни из самых знаменитых работ Анджелы Лэнсбери — фильм «Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит» (1979) и сериал «Она написала убийство» (1984-1996), который стал одним из самых популярных сериалов 1980-х годов.

За время своей работы Анджела Лэнсбери получила шесть «Золотых глобусов», а также пять «Тони» (высшая американская театральная премия). Она трижды выдвигалась на премию «Оскар» и восемнадцать раз номинировалась на премию «Эмми» (12 из них за телесериал «Она написала убийство»).

В 2014 году Королева Елизавета II назначила Лэнсбери Дамой-Командором Ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство и благотворительность.

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