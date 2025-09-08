8 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

8 сентября отмечают Международный день грамотности и поздравляют физиотерапевтов. В России — день памяти о начале блокады Ленинграда, одном из самых тяжелых периодов в истории страны. Православные верующие в этот день отмечают Сретение Владимирской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых русских святынь. Согласно народным поверьям, сегодня нельзя поддаваться лени — это сулит неудачи в будущем. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 8 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 8 сентября

Международный день грамотности

Этот всемирный праздник придумали в ЮНЕСКО в 1966 году, чтобы напомнить: умение читать и писать — не просто навык, а право каждого человека. Сегодня проблема все еще остра: 750 млн взрослых в мире не умеют читать, а 250 млн детей не получают даже базового образования. Особенно тяжелая ситуация в странах Африки и Азии, где грамотность часто зависит от пола и достатка.

Международный день физиотерапии

Физиотерапия — одна из древнейших медицинских практик. Еще Гиппократ в V веке до н.э. описывал мануальные методы облегчения боли. В XIX веке шведский врач Пер Хенрик Линг разработал систему лечебной гимнастики. Развитие физиотерапии в XX веке во многом связано с двумя мировыми войнами, когда потребовалась массовая реабилитация раненых. Сегодня среди представителей этой профессии не только врачи-физиотерапевты, но и инструкторы ЛФК, эрготерапевты и реабилитологи.

close Алексей Сухоруков/РИА Новости

Международный день солидарности журналистов

Дату Дня солидарности журналистов выбрали в память о Юлиусе Фучике — чехословацком репортере, которого казнили нацисты 8 сентября 1943 года. В тюрьме он написал книгу «Репортаж с петлей на шее», ставшую символом мужества. Сейчас этот день — повод вспомнить о тех, кто рискует жизнью в поисках истины. Журналисты в зонах конфликтов, под давлением властей или преступных группировок нуждаются в поддержке коллег. По традиции, 8 сентября в мире проходят акции в защиту преследуемых репортеров.

День финансиста в России

День финансиста отмечается с 2011 года, но история куда длиннее: в этот день в 1802 году Александр I создал Министерство финансов. С этим и связан выбор даты. Сегодня это праздник не только банкиров и чиновников, а всех, кто связан с деньгами и финансами: бухгалтеров, аналитиков, брокеров, аудиторов. В этот день проходят деловые завтраки, лекции о финансовой грамотности и вручают профессиональную премию

«Репутация».

День Бородинского сражения (День воинской славы России)

8 сентября 1812 года произошла Бородинская битва — крупнейшее сражение Отечественной войны между русской армией под командованием Михаила Кутузова и французскими войсками Наполеона Бонапарта. Сражение длилось 12 часов и стало одним из самых кровопролитных в истории XIX века. Потери с обеих сторон составили от 60 до 100 тыс. человек. Наполеон позже назвал эту битву «самой великой» в своей карьере, хотя и не достиг решающей победы. В память о битве на Бородинском поле в России создан музей-заповедник, в этот день здесь проходят реконструкции сражения, возложения цветов и тематические выставки.

День поминовения защитников Ленинграда (начало блокады)

8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска заняли Шлиссельбург, замкнув кольцо блокады вокруг Ленинграда. Это положило начало 872-дневной осады, которая унесла жизни более 640 тыс. жителей (по некоторым данным, до 1 млн). Но город выстоял благодаря беспримерному мужеству защитников и жителей. В Санкт-Петербурге сегодня проходят траурные церемонии у Монумента героическим защитникам Ленинграда, акции «Свеча памяти» и выставки, посвященные блокаде.

close Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда. Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова Давид Трахтенберг/РИА Новости

Какие праздники и памятные даты отмечают 8 сентября в других странах

Праздник Умхланга, или Танец тростника — Эсватини (бывший Свазиленд). Эсватини — маленькое королевство в Южной Африке, здесь проходит один из самых зрелищных фестивалей континента. Тысячи девушек в ярких традиционных нарядах неделю собирают тростник для королевской резиденции, а затем исполняют массовый танец перед королем. Это не просто праздник, а важный ритуал: девушки демонстрируют целомудрие и готовность к замужеству, а король может выбрать среди танцующих очередную жену (у нынешнего монарха их 15!).

День победы — Мальта. Мальтийцы 8 сентября вспоминают аж три победы разом: окончание осады острова турками-османами в 1565 году, изгнание французов в 1800-м и завершение бомбежек Второй мировой в 1943-м. Праздник совпадает с религиозным — Рождеством Девы Марии, так что после военных парадов люди идут в церкви. А вечером небо взрывается фейерверками — их здесь делают с таким размахом, что мальтийский салют считается одним из лучших в Европе.

День обмена должностями начальник-сотрудник — США. Этот неформальный праздник предлагает поменяться ролями начальникам и подчиненным — совсем как день самоуправления в российских школах. Сотрудники получают возможность на один день сесть в кресло руководителя, а боссы — выполнять задачи рядовых специалистов. Идея в том, чтобы улучшить взаимопонимание в коллективе. В этот день в офисах часто устраивают шуточные ролевые игры.

Церковные праздники 8 сентября

Сретение Владимирской иконы Божией Матери

Этот праздник установлен в память о чудесном событии 1395 года. В тот год завоеватель Тамерлан с огромным войском вторгся в русские земли и приближался к Москве. Великий князь Василий Дмитриевич, не надеясь на свои силы, повелел принести в Москву главную святыню Руси — Владимирскую икону Богородицы, которая хранилась в Успенском соборе Владимира. Крестный ход с иконой встречали толпы людей, молясь о спасении.

Икона прибыла в Москву 8 сентября (по новому стилю). По легенде в тот день Тамерлану, стоявшему лагерем у Ельца, приснился сон: ему явилась лучезарная Дева в багряных ризах, окруженная сияющим воинством, и повелела уйти с русской земли. Проснувшись, он спросил своих мудрецов, что означает видение. Те ответили, что это сама защитница этой земли, и против нее не устоять. Потрясенный Тамерлан приказал войску отступать, а Москва была спасена. На месте встречи (сретения) иконы в Москве был основан Сретенский монастырь, давший имя одной из центральных улиц столицы — Сретенке. В этот день верующие благодарят Богородицу за ее заступничество и молятся перед Владимирской иконой о защите отечества от бед.

close Илья Наймушин/РИА Новости

День памяти блаженной Марии Дивеевской

Блаженная Мария (Мария Федина) родилась в крестьянской семье и рано осиротела. Она вела крайне аскетичную жизнь: ходила в рваной одежде, жила в лесу и отказывалась от помощи. Верующие считают, что она обладала даром прозорливости и предвидения. После революции 1917 года ее обличения в адрес властей стали особенно резкими, многие видели в ее словах глубокий пророческий смысл. Марию арестовывали, но вскоре отпустили, признав «ненормальной». Помимо прочего, она предсказывала возрождение Дивеевского монастыря, что в годы гонений на веру казалось чудом. Блаженная Мария скончалась в 1931 году, а в 2004-м была канонизирована. Ее мощи находятся в Казанском храме Свято-Троицкого Дивеевского монастыря.

8 сентября Русская православная церковь также чтит память • мучеников Адриана и Наталии (305–311);

• преподобного Адриана Ондрусовского (1549);

• священномученика Петра Иевлева, пресвитера (1918);

• священноисповедника Георгия Коссова, пресвитера (1928);

• священномученика Виктора Элланского, пресвитера, мучеников Димитрия Морозова Петра Бордана и священноисповедника Романа Медведя, пресвитера (1937);

• обретения мощей священноисповедника Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского (2000).

8 сентября Католическая церковь также вспоминает • общехристианского святителя Корбиниана Фрайзингского.



Также католики в этот день отмечают Рождество Девы Марии.



Народные праздники и приметы 8 сентября

Наталья Овсяница (Адриан Толоконник)

Праздник посвящен святым Адриану и Наталие, жившим в IV веке в Никомидии, которых считали символом супружеской верности и стойкости в вере. На Руси этот день совпал с завершением уборки овса, потому и получил название Овсяница. Крестьяне верили, что святые покровительствуют не только семейному очагу, но и земледельческим трудам. Хозяйки готовили блюда из нового урожая овса: толокно (муку из пропаренного зерна), овсяные блины, кисель и кашу. Говорили: «Адриан толокно месил, а Наталья блины пекла».

В этот день существовал ряд запретов. Нельзя было предаваться лени — праздность сулила бедность и неудачи в будущем. Под особым запретом находились ссоры и сквернословие, особенно между супругами, так как святые Наталия и Адриан почитались как образец семейной гармонии. Возбранялось и чревоугодие — считалось, что излишества в еде могли отпугнуть благополучие и привести к финансовым трудностям. Женщинам не рекомендовалось ходить в лес из-за риска заблудиться или стать жертвой нечистой силы.

Приметы

Утренний иней на деревьях — к ранней и морозной зиме.

close Oleksandr Filatov/Shutterstock/FOTODOM

Туман утром — к теплой осени.

Холодный день — зима наступит рано.

Много грибов (особенно опят) — «бабьего лета» не будет.

Богатый урожай рябины — к суровой зиме.

Услышать пение овсянки — к удаче.

Какие исторические события произошли 8 сентября

1380 год — разгром русскими войсками монголо-татар в Куликовской битве. Сражение началось с легендарного поединка монаха Александра Пересвета и татарского воина Челубея.

1429 год — штурм Парижа войсками Жанны д'Арк. Несмотря на ранение стрелой, Жанна продолжила руководить атакой, но король Карл VII отозвал войска. Это была ее последняя крупная военная операция перед пленением.

1504 год — Микеланджело завершил работу над скульптурой «Давид». В 1527 году во время восстания в «Давида» бросили скамью, отколовшую часть левой руки.

1791 год — в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины. Выставка была организована революционным правительством и открыла доступ в музей широкой публике. До этого Лувр был королевской резиденцией.

1801 год — в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор. Император Александр I лично положил первый камень. Архитектор Воронихин, бывший крепостной, использовал уникальную технологию: мраморные колонны вырубались целиком, а не собирались из частей.

close Алексей Даничев/РИА Новости

1934 год — альпинисты Абалаков, Чернуха и Лукин достигли вершины Пика Ленина и установили на ней бюст Ленина. Восхождение заняло три дня, а бюст весил 12 кг. Это была первая советская экспедиция на Памир.

1952 год — вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Журнал Life напечатал тираж 5,3 млн экземпляров за два дня. Повесть написана за восемь недель и принесла автору Пулитцеровскую и Нобелевскую премии.

1974 год — Уотергейтский скандал: президент США Джеральд Форд помиловал бывшего президента Ричарда Никсона. Последнему так и не было предъявлено обвинений, что вызвало споры.

2009 год — на концерте американской группы The Black Eyed Peas организован самый массовый флешмоб (21 тыс. человек), рекорд зафиксирован в Книге Гиннесса. Во время исполнения песни «I Gotta Feeling» участники синхронно танцевали пять минут.

2022 год — Карл III стал королем Великобритании после смерти Елизаветы II. На тот момент ему было 73 года.

close Король Великобритании Карл III Henry Nicholls/Pool Photo via AP

2023 год — землетрясение в Марокко (6,8 баллов) унесло жизни 2,9 тыс. человек. Эпицентр находился в горах Атлас. Это было сильнейшим землетрясением в стране с 1960 года.

Дни рождения и юбилеи 8 сентября

В 1157 году родился Ричард I Львиное Сердце — король Англии (1189–1199), прославившийся как бесстрашный крестоносец и полководец. Провел большую часть жизни в военных походах, включая Третий крестовый поход, где сражался против Саладина. Погиб от стрелы при осаде замка Шалю во Франции. Стал героем многочисленных легенд и литературных произведений.

В 1812 году родилась Наталья Гончарова — жена Александра Пушкина. Их брак длился шесть лет, до гибели поэта на дуэли. После смерти Пушкина вышла замуж за генерала Петра Ланского.

В 1923 году родился Расул Гамзатов — аварский поэт, писатель и общественный деятель. Автор знаменитого стихотворения «Журавли», положенного на музыку Яна Френкеля. Лауреат Ленинской премии и четырех Сталинских премий.

В 1925 году родился Питер Селлерс (настоящее имя Ричард Генри Селлерс) — британский актер, мастер комедийных ролей. Обладатель «Золотого глобуса» и номинант на «Оскар». Прославился благодаря ролям в фильмах «Розовая пантера» и «Доктор Стрейнджлав».

В 1947 году родился Бенджамин Орр — американский рок-музыкант, сооснователь группы The Cars. Группа была включена в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году (посмертно для Орра).

Кто отмечает дни рождения

92 года исполняется Майклу Фрейну — английскому журналисту, писателю и драматургу, известному переводами произведений Антона Чехова на английский язык.

82 года исполняется Георгию Шпаку — советскому и российскому военачальнику, генерал-полковнику, экс-командующему Воздушно-десантными войсками России, участнику боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.

80 лет исполняется Владимиру Фокину — советскому и российскому кинорежиссеру, народному артисту РФ. Создатель фильмов «Александр Маленький» и «Сыщик», лауреат государственных премий.

59 лет исполняется Павлу Астахову — российскому адвокату и телеведущему, экс-уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка.

54 года исполняется Владимиру Епифанцеву — российскому актеру театра и кино ( «Зеленый слоник», «Generation П»).

close Актер Владимир Епифанцев Пресс-служба ТНТ

54 года исполняется Мартину Фримену — британскому актеру, лауреату премии «Эмми» за роль в сериале «Шерлок». Также снимался в трилогии «Хоббит» и сериале «Фарго» .