Период охлаждения по кредитам: как это работает и сколько придется ждать

Зачем Центробанк ввел период охлаждения по кредитам и что изменилось для заемщиков

С 1 сентября 2025 года кредиты в России выдаются на новых условиях. В большинстве случаев займы нельзя будет получить сразу же: в зависимости от суммы будет действовать так называемый период охлаждения — от нескольких часов до нескольких дней. Для чего он нужен и что изменилось в связи с нововведением — в материале «Газеты.Ru».

Что такое период охлаждения по кредиту и в чем его суть

С 1 сентября 2025 года вступила в силу новая норма, регулирующая выдачу кредитов. Она называется «обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам» и регулируется законом №9-ФЗ, который был подписан президентом России в феврале этого года.

«Охлаждение кредита» — это образное выражение, означающее, что средства выдаются человеку не сразу после подписания кредитного договора, а некоторое время спустя.

Суть этого механизма заложена уже в самом названии, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» начальник отдела финансовой грамотности главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова.

Период охлаждения — это то дополнительное время, которое дается заемщику, чтобы остыть и подумать: действительно ли ему нужен кредит. Теперь деньги будут выдаваться не сразу после одобрения кредита или займа, а через некоторое время. Как скоро — зависит от суммы. Ольга Милова начальник отдела финансовой грамотности главного управления Банка России по ЦФО

Сколько длится период охлаждения и как работает этот механизм

Раньше банк перечислял средства заемщику сразу после одобрения потребительского кредита. Теперь два этих события разделяет период охлаждения. Как отметили в пресс-службе Банка России, на практике он начинается, как правило, с момента подписания договора потребительского кредита (займа).

Период охлаждения длится:

4 часа для кредитов не больше 200 тысяч рублей;



для кредитов не больше 200 тысяч рублей; 48 часов — для более крупных кредитов.

При этом не имеет значения, где именно вы оформляете кредит: в офисе банка, онлайн или в микрофинансовой организации – период охлаждения будет действовать в любом случае.

Исключения

Ольга Милова пояснила, что период охлаждения вводится не для всех кредитов и займов. Он не действует в следующих случаях:

Суммы до 50 тысяч рублей . Эти средства выдаются без отсрочки. Таким образом, новый механизм, защищая человека от крупных долгов, не мешает сразу же получить деньги, если предстоят срочные траты.



Целевые кредиты . Например, человек оформляет ипотеку, покупает машину в автосалоне или прямо на кассе магазина берет кредит на холодильник. В этих случаях очевидно, что он не находится под влиянием мошенников, подчеркнула Ольга Милова. К тому же деньги кредитора поступают сразу на счет продавца.



. Например, человек оформляет ипотеку, покупает машину в автосалоне или прямо на кассе магазина берет кредит на холодильник. В этих случаях очевидно, что он не находится под влиянием мошенников, подчеркнула Ольга Милова. К тому же деньги кредитора поступают сразу на счет продавца. Если у человека есть созаемщик или поручитель, а также если заемщик заранее назначил в этой финансовой организации уполномоченное лицо, без одобрения которого ему не выдадут кредит или заем.

Как период охлаждения поможет в борьбе с мошенниками

Начальник отдела финансовой грамотности главного управления Банка России по ЦФО отмечает, что часто мошенники запугивают своих жертв, выводят из эмоционального равновесия, создают ситуацию стресса, чтобы отключить критическое мышление.

Новые инструменты дают человеку возможности пресечь этот сценарий и вырваться из-под влияния мошенников. Например, время успокоиться, подумать и самостоятельно понять, что его обманывают. Или заручиться поддержкой близких. Ольга Милова начальник отдела финансовой грамотности главного управления Банка России по ЦФО

Однако, по словам эксперта, ни один инструмент не даст стопроцентную защиту, поэтому у людей должны быть разные способы обезопасить себя и своих близких. «Для этого принят целый комплекс антимошеннических мер. Например, сейчас любой человек может установить самозапрет на получение кредитов и займов. Или назначить «вторую руку» — доверенное лицо, которое может заблокировать подозрительную операцию», — подчеркнула Ольга Милова.

Собственник и руководитель компании «Правовая защита и помощь» Олег Козлов уверен, что период охлаждения затруднит работу мошенников, особенно в «быстрых» схемах с мгновенными займами. Однако его эффективность будет зависеть от осведомленности граждан и адаптации злоумышленников.

«Как показывает наша практика, если бы этот инструмент существовал раньше, то около 90% подобных случаев у наших клиентов закончились бы для мошенников неудачей», — подчеркнул он.

Высоко оценила нововведение и экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе. Она отметила, что в России тысячи случаев, когда мошенники звонят, представляются «службой безопасности банка» или «полицией» и убеждают срочно оформить кредит, «чтобы спасти деньги». Человек действует в состоянии паники и стресса и попадает в ловушку. Теперь у него появляется время, чтобы обдумать свое решение.

За это время можно:

успокоиться и понять, нужен ли этот кредит;



посоветоваться с родными, друзьями или юристом;



позвонить в банк самому, а не верить подозрительным звонкам.

«Я считаю, это мера рабочая, хотя и не волшебная таблетка. В других странах возможность отказаться от кредита снижала количество случаев мошенничества на 20–30%. Да, аферисты будут искать новые способы обмана — например, предлагать брать кредиты поменьше, где периода охлаждения нет. Но даже четыре часа времени — это хорошая возможность посоветоваться с родными или позвонить в банк», — резюмировала Ольга Гогаладзе.

Другие плюсы периода охлаждения

По мнению Олега Козлова, еще один важнейший плюс периода охлаждения в том, что во время обязательной паузы между подписанием кредитного договора и выдачей средств человек может отказаться от займа без объяснения причин.

«Период охлаждения поможет защитить граждан не только от мошенников, но и от импульсивных решений. Плюсы — снижение риска обмана и возможность переосмыслить финансовое обязательство», — отметил эксперт.

По словам Ольги Гогаладзе, люди часто берут кредиты «на эмоциях».

«Захотелось новый гаджет, скидка горит, продавец уговаривает. Через несколько часов понимают: «А зачем мне это?» и спокойно отказываются. Благо теперь такая возможность есть», — пояснила она.

Период охлаждения — это только часть защиты, считает Ольга Гогаладзе. Важно, чтобы банки активно проверяли подозрительные операции, а люди знали свои права и не поддавались давлению. Но в целом, по словам эксперта, это шаг к тому, чтобы кредиты стали более безопасным инструментом.

Минусы периода охлаждения

У нового механизма есть и свои минусы:

Задержка в получении средств. Пауза в два дня перед поступлением денег на счет может стать проблемой, если крупная сумма нужна срочно.

Короткий период охлаждения для небольших кредитов. Многие эксперты считают 4 часа недостаточным сроком для займов до 200 тыс. рублей. Мошенники не брезгуют и такими деньгами, а продержать жертву четыре часа «на крючке» им не сложно.

Отсутствие охлаждения для кредитов суммой до 50 тыс. рублей. Мошенники могут вынудить жертву брать кредиты «маленькими порциями».

Отсутствие стопроцентной защиты. Как бы ни был эффективен механизм охлаждения кредита, он не гарантирует полноценной защиты средств заемщика от преступных махинаций.

Важно помнить: совершать крупные финансовые операции в одиночку очень рискованно. Не имеет значения, сколько вам лет, работаете вы или находитесь на пенсии, не торопитесь перечислять или передавать большие суммы денег неизвестным лицам. Обязательно расскажите о своих планах родным, особенно если «менеджер» или «сотрудник правоохранительных органов», который звонит вам, настоятельно рекомендует никому не говорить о вашем разговоре и всех последующих действиях.