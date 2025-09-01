На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России начал действовать период охлаждения по кредитам

В России заработал механизм периода охлаждения по потребкредитам
true
true
true
close
Depositphotos

В России с 1 сентября начал работу механизм периода охлаждения по потребительским кредитам и займам. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь россияне смогут воспользоваться заемными деньгами только через четыре часа после подписания договора, если сумма кредита составила от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. При этом для займа в размере от 200 тысяч рублей период охлаждения составит 48 часов.

По данным Центрального банка России, подобное решение позволит отказаться от заемных денег, если договор был заключен под влиянием мошенников. При этом период охлаждения не будет действовать для займов в размере до 50 тысяч рублей, а также для ипотечных, образовательных кредитов и автокредитов.

Закон, вводящий период охлаждения для потребительских кредитов, был подписан в феврале президентом России Владимиром Путиным. Инициатива направлена на защиту граждан от финансового мошенничества.

Ранее в России призвали ввести период охлаждения для договоров о пожизненной ренте.

