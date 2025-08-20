Какие выплаты положены семьям к 1 сентября и как их получить

Федеральные выплаты к 1 сентября
В настоящее время в РФ не предусмотрены единые федеральные выплаты семьям с детьми к 1 сентября. Такая мера поддержки действовала в пандемийном 2020 году: тогда россияне получили по 10 тыс. руб. на каждого школьника. С тех пор такие масштабные меры поддержки не повторялись.
Однако семьям с детьми-школьниками доступна единовременная выплата за счет средств материнского капитала. Она предусмотрена федеральным законом от 08.08.2024 № 313-ФЗ и дает возможность обналичить остаток средств материнского капитала.
Единственное важное условие: этот остаток не должен превышать 10 тыс. рублей. Накануне 1 сентября единовременная выплата станет хорошим подспорьем для родителей школьников.
Распорядиться остатком маткапитала могут:
- владелец сертификата на маткапитал — через «Госуслуги» или лично в Социальном фонде России (СФР) либо МФЦ;
- представитель по доверенности, опекун или попечитель владельца сертификата — только в МФЦ или СФР.
Чтобы получить деньги, понадобятся:
- паспорт РФ заявителя, если заявление подается в МФЦ или СФР;
- реквизиты рублевого счета, к которому не привязаны карты или привязана только карта «Мир».Если в личном кабинете на «Госуслугах» уже добавлен социальный счет, его реквизиты заполнятся автоматически.
Порядок получения выплаты
- Подайте заявление на «Госуслугах», либо в офисе МФЦ или отделении СФР.
- Дождитесь рассмотрения заявления. Срок принятия решения — до 10 рабочих дней.
- После получения уведомления о положительном решении дождитесь перечисления денег: на это может уйти до 5 рабочих дней.
Региональные выплаты к 1 сентября
Разные регионы РФ предоставляют дополнительные меры поддержки семьям, в которых воспитываются школьники.
Как рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы РФ Александр Толмачев, выплаты положены широкой категории семей. Среди них:
- семьи, которые нуждаются в финансовой помощи;
- семьи с детьми, у которых есть инвалидность или особенности здоровья;
- многодетные семьи;
- одинокие мамы или папы;
- дети участников спецоперации и жителей Луганской, Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей.
«Государственная поддержка семей с детьми-школьниками нужна, потому что собрать ребенка в школу — это целый квест, и весьма дорогостоящий. В младших классах значительная статья расходов — одежда и обувь на все сезоны для ребят, которые быстро растут. В средних и старших добавляются необходимые для дополнительного развития и спорта, а еще по профориентации снаряжение, курсы, пособия», — подчеркнул Александр Толмачев.
Депутат Госдумы РФ также отметил, что категории получателей помощи ко Дню знаний необходимо расширить.
Суммы, которые выделяют многодетным и нуждающимся семьям, разнятся в зависимости от региона. Например:
- в Москве предусмотрена ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды и школьных пособий в размере 13 987 рублей на каждого ребенка. Родители, воспитывающие 10 и более детей, получают дополнительную выплату к 1 сентября в размере 41 955 рублей (на семью). Оформить выплату можно на сайте mos.ru.
- В Московской области многодетным семьям выплачивают 3 тыс. руб. на одного ребенка на школьную форму, малоимущим семьям — 7 тыс. руб., семьям с ребенком-инвалидом — 13 тыс. руб. Получить выплату можно с помощью услуги «Скоро в школу».
- В Санкт-Петербурге ежегодная выплата ко Дню знаний для многодетных семей, воспитывающих школьников, составляет 10 461 руб., для студентов колледжей — 6 171 руб. на каждого ребенка. Оформить выплату можно на «Госуслугах».
- В Самарской области на каждого ребенка-школьника из многодетной семьи выплачивают 11 тыс. руб.
- В Новосибирской области многодетной семье выплачивают 5,5 тыс. руб. единовременно на каждого ребенка при поступлении в первый класс. Также предусмотрена ежегодная компенсация на покупку формы в размере 4 тыс. руб. и единовременная выплата при поступлении ребенка в вуз в размере 11 тыс. руб.
- В Ямало-Ненецком автономном округе многодетным семьям предоставляют электронный сертификат в размере 16 095 руб. на каждого ребенка. Его можно использовать для приобретения одежды, обуви, спортивной формы и канцелярских принадлежностей.
Узнать, какая мера поддержки доступна многодетным и нуждающимся семьям к началу учебного года в вашем регионе можно в местном отделении СФР или в МФЦ.
Акции ко Дню знаний
Накануне Дня знаний по всей России проходят акции поддержки нуждающихся семей с детьми.
Акция «Собери ребенка в школу»
Мероприятие призвано оказать адресную помощь в подготовке к началу нового учебного года детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, детям-инвалидам, а также детям участников СВО и детям, проживающим в воссоединенных регионах. Рюкзаки со школьными принадлежностями и канцелярскими товарами вручают во всех российских регионах.
Подарочный набор первоклассника
В некоторых регионах первоклассникам из малообеспеченных семей вручают укомплектованные всем необходимым школьные рюкзаки.
Например, такая практика несколько лет реализуется в Подмосковье. Обычно ортопедический рюкзак наполняют канцелярскими принадлежностями, но в этом году список предметов расширили. В набор первоклассника также вошли ланчбокс, бутылочка для воды, световозвращающие наклейки и другие необходимые предметы.
Мера поддержки оказывается нуждающимся семьям проактивно. Однако если информация о семье в органы соцзащиты не поступила и набор первоклассника не вручили, можно подать заявление до 1 октября через подмосковный портал госуслуг на комплексную услугу «Скоро в школу».
Какие выплаты к школе могут появиться в будущем
Депутаты Госдумы РФ обсуждают введение федеральных выплат семьям к 1 сентября.
Так, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить программу «Первосентябрьский капитал». Если эта мера поддержки станет реальностью, семьи с детьми школьного возраста будут получать ежегодные выплаты к 1 сентября в размере не менее 25% средней зарплаты по региону. Обращение депутат направил главе Минтруда РФ Антону Котякову.
Глава комитета по труду Ярослав Нилов (вне фракции), председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) и глава комитета по общественным объединениям Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») предложили ввести ежегодные выплаты в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед 1 сентября.
Соответствующий документ также направлен в правительство РФ.