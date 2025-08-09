9 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

9 августа в России отмечают День физкультурника — праздник не только профессиональных атлетов, но и всех, кто дружит со спортом и не забывает о зарядке. В мире в этот день говорят о важности сохранения культуры коренных народов, устраивают турниры по боулингу и посылают воздушные поцелуи. Православная церковь чтит память целителя Пантелеимона. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 9 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

День физкультурника в России

Один из самых бодрых и энергичных праздников августа — День физкультурника. Отмечается он во вторую субботу месяца, а значит, в 2025 году выпадает на 9-е число. Этот день объединяет и профессиональных спортсменов, и любителей. История праздника уходит в далекий 1939 год, когда Советский Союз официально ввел День физкультурника как часть государственной политики по продвижению здорового образа жизни. В 20–30-х годах в СССР бурно развивались массовые спортивные движения, из которых выросли многие современные профессиональные спортивные клубы — «Динамо», «Локомотив» и многие другие. В ранние советские годы в праздник проводились парады физкультурников на Красной площади, сегодня устраивают фитнес-фестивали и любительские соревнования.

День воинской славы России — победа в Гангутском сражении

9 августа вспоминают о победе русского флота над шведами в Гангутском сражении 1714 года. Это была первая в истории России крупная морская победа, достигнутая флотом Петра I у мыса Гангут (ныне Ханко, Финляндия). Маневренность, решительность и грамотная тактика позволили молодому Балтийскому флоту одолеть сильного противника, обеспечив России стратегическое преимущество в Северной войне. С тех пор победа у Гангута стала символом становления российского флота и одной из самых почитаемых дат военной истории страны.

Международный день коренных народов мира

Дата, которую ООН посвятила тем, чьи предки веками жили на своих землях, сохраняя язык, традиции, культуру и образ жизни. На планете, по оценкам ООН, проживает около 476 миллионов представителей коренных народов, разбросанных по 90 странам. Это более 6% населения Земли — от саамов в Скандинавии до айнов в Японии, от аборигенов Австралии до коренных народов Севера в России. Они говорят на тысячах уникальных языков, и многие из них находятся под угрозой исчезновения. Этот день повод не столько для празднования, сколько для привлечения внимания к проблемам: нарушению прав, вытеснению с исторических территорий, утрате культурной самобытности.

День воздушных поцелуев

Никто точно не знает, кто и когда придумал отмечать День воздушных поцелуев, но, похоже, это был кто-то очень застенчивый или очень романтичный. Воздушный поцелуй — это универсальный жест симпатии и нежности, который уместен где угодно: в переполненном вагоне метро, на экране Zoom-встречи или при прощании с перрона. Он может быть дружеским, романтическим или даже артистичным — вспомните, как это делают актеры после поклона на сцене. Историки жестов утверждают, что воздушный поцелуй появился сравнительно недавно — примерно в XX веке, вместе с массовой культурой и кинематографом. Хотя не исключено, что что-то подобное существовало и раньше, просто называлось иначе.

День боулинга

Это неофициальный, но все же популярный праздник среди всех, кто умеет (или хотя бы старается) сбивать кегли с одного броска. И пусть не все знают правила игры, но азарт, громкий гул дорожек и блестящие шары знакомы практически всем. Боулинг считается одной из самых древних игр с мячом. Археологи утверждают, что прототип современного боулинга существовал еще в Древнем Египте. А вот в некоторых регионах Средневековой Европы игра приобрела культовый характер: кегли символизировали грехи, а сбивать их считалось почти религиозным актом. Современный боулинг, каким мы его знаем, оформился в США в XIX веке. Именно там стандартизировали количество кеглей — десять штук, вес шара и длину дорожки. В XX веке боулинг превратился в массовое развлечение, а к XXI — в международный спорт с турнирами, федерациями и, конечно, праздником.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 августа в других странах

День бисквитного рулета — Швеция. Праздник, посвященный одному из самых популярных десертов — бисквитному рулету. Нежный, воздушный, с вареньем, взбитыми сливками или шоколадом — шведский rulltårta давно стал неотъемлемой частью национального чаепития. Считается, что рецепт бисквитного рулета пришел в Европу из Центральной Азии или Ближнего Востока, где с древних времен готовили похожие сладости из тонкого теста с начинкой. А вот свое признание в шведской кухне рулет получил в XIX веке, и с тех пор ни один кофейный перерыв — fika — не обходится без кусочка этого лакомства.

Праздник любви Ту бе-Ав — Израиль. Это праздник любви, прощения и новых начинаний, который в последние десятилетия часто называют «еврейским Днем святого Валентина». Изначально Ту бе-Ав отмечался как день примирения между еврейскими коленами после периода конфликтов. Позже к нему добавились другие светлые события: окончание запретов на браки (запрет на межплеменные браки времен Моисея) и даже начало сбора винограда. В древности девушки в белых платьях выходили танцевать на виноградниках, а юноши выбирали себе невест.

Религиозные праздники 9 августа

День памяти великомученика и целителя Пантелеимона

9 августа в православном мире чтят память великомученика Пантелеимона — святого, почитаемого как великого целителя. По преданию, Пантелеимон, живший в III–IV веках, прославился спасением людей от страшных болезней и ран, совершая исцеления чудесным образом. Его жизнь и мученическая смерть стали символом духовной стойкости и самопожертвования, а его подвиги служат вдохновением для верующих во многих странах. В этот день в православных храмах по всей России и за ее пределами проводятся торжественные богослужения в честь Пантелеимона, а паломники собираются у его мощей, чтобы попросить о защите и исцелении.

День памяти преподобного Германа Аляскинского

Еще один святой, почитаемый 9 августа, — преподобный Герман Аляскинский, известный как защитник православной веры на землях Аляски. Его жизнь и деяния связаны с миссионерской работой в северных регионах, где, по преданию, он не только проповедовал Евангелие, но и помогал пастве преодолевать суровые климатические условия. Преподобный Герман стал символом мужества и веры для тех, кто живет в экстремальных условиях, а его память чтят как пример истинного христианского служения, где помощь ближнему и защита веры имеют первостепенное значение.

9 августа Русская православная церковь также чтит память: • память блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского (1392);

• память святителя Иоасафа, митрополита Московского и всея России (1555);

• память преподобной Анфисы Мантинейской, игуменьи, и 90 сестер ее (VIII в.);

• память равноапостольных Климента, архиепископа Охридского (916), Наума, Саввы, Горазда, епископа, и Ангеляра (IX—X в.);

• память священномучеников Амвросия (Гудко), епископа Сарапульского, Платона Горных и Пантелеимона Богоявленского, пресвитеров (1918);

• память священномученика Иоанна Соловьева, пресвитера (1941);

• память преподобного Павла Ксиропотамского (IX в., Афон).

Народные праздники и приметы 9 августа

Пантелеймон Целитель

У крестьян этот день считался особенно важным: с ним связывали надежду на выздоровление и просили помощи при тяжелых болезнях. В деревнях шли в церковь, ставили свечи и молились не только за здоровье свое, но и за близких. Особенно часто просили исцеления для детей и стариков. Считалось, что святой Пантелеймон может исцелить любую болезнь — стоит только помолиться с верой и искренностью. Кроме того, Пантелеймон считался покровителем врачей и травников, поэтому в этот день собирали целебные растения. Считалось, что собранные на Пантелея травы обладают особой силой — и от болезней, и от дурного глаза. Народ верил: «Кто на Пантелея траву рвет — тот здоровья найдет».

Приметы

Если утро выдалось туманным — жди теплой и сухой осени.

Много росы на Пантелея — к ясным дням и хорошему урожаю.

Ветер с севера — к холодной погоде на Покров (14 октября).

Какие исторические события произошли 9 августа

48 год до н. э. — армия Юлия Цезаря нанесла сокрушительное поражение войскам Гнея Помпея в битве при Фарсале, что предопределило дальнейшую судьбу Римской республики.

1173 год — в итальянской Пизе началось строительство знаменитой башни, ставшей одним из самых узнаваемых архитектурных объектов мира.

1483 год — в Ватикане открылась Сикстинская капелла, которая позже будет расписана Микеланджело и станет шедевром мирового искусства.

1605 год — в Москве прошла коронация Лжедмитрия I, самозванца, захватившего русский трон под именем сына Ивана Грозного.

1803 год — американский инженер Роберт Фултон провел первую публичную демонстрацию парохода, положив начало революции в речном и морском транспорте.

1815 год — Наполеон Бонапарт отправился в свою последнюю ссылку — на остров Святой Елены, после поражения при Ватерлоо.

1859 год — в США изобретатель Натан Эймс получил патент на эскалатор, который стал прообразом современных движущихся лестниц.

1884 год — французские изобретатели Шарль Ренар и Артур Кребс совершили первый в истории круговой полет на управляемом дирижабле.

1902 год — в Лондоне состоялась коронация Эдуарда VII — первого британского монарха из Виндзорской династии.

1942 год — в осажденном Ленинграде прозвучала «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича, исполненная вживую в условиях блокады.

1945 год — США сбросили атомную бомбу на японский город Нагасаки. В тот же день СССР вступил в войну против Японии, начав операцию в Маньчжурии.

1974 год — Ричард Никсон стал первым президентом США, подавшим в отставку. Его уход стал итогом Уотергейтского скандала.

1986 год — британская рок-группа Queen дала свой последний концерт с Фредди Меркьюри в составе. Шоу состоялось на фестивале в Небуорте.

1990 год — в Москве зарегистрирована радиостанция «Эхо Москвы», ставшая важной площадкой для обсуждения политических и общественных тем.

1996 год — Борис Ельцин вступил в должность президента России на второй срок после победы на выборах.

1999 год — премьер-министр Сергей Степашин отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Владимир Путин.

2020 год — в Белоруссии прошли президентские выборы, после которых по стране прокатилась волна протестов против официальных результатов голосования.

Дни рождения и юбилеи 9 августа

В 1648 году родился Иоганн Михаэль Бах — немецкий композитор, представитель музыкальной династии Бахов.

В 1669 году родилась Евдокия Лопухина — русская царица, первая супруга Петра I.

В 1776 году родился Амедео Авогадро — итальянский физик и химик, чьим именем назван закон Авогадро.

В 1819 году родился Уильям Мортон — американский стоматолог, первым применивший эфир в качестве анестезии.

В 1894 году родился Михаил Зощенко — русский писатель-сатирик, автор рассказов о советском быте.

В 1896 году родился Жан Пиаже — швейцарский психолог и философ, основатель теории когнитивного развития.

В 1899 году родилась Памела Линдон Трэверс — британская писательница, автор книг о Мэри Поппинс.

Кто отмечает день рождения

87 лет исполняется Леониду Кучме — второму президенту Украины (1994–2004).

87 лет исполняется Роду Лейверу — легендарному австралийскому теннисисту, дважды собравшему карьерный «Большой шлем».

81 год исполняется Сэму Эллиотту — американскому актеру, известному по ролям в вестернах и драматических фильмах.

68 лет исполняется Мелани Гриффит — американской актрисе, лауреатке премии «Золотой глобус».

49 лет исполняется Одри Тоту — французской актрисе, прославившейся ролью в фильме «Амели».