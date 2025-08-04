4 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

4 августа свои праздники отмечают спелеологи, ценители шампанского, а также женщины, которые привыкли рассчитывать только на себя. Православные верующие чтут память святой равноапостольной Марии Магдалины, а по народному календарю — Марьин день. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 4 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 4 августа

День рождения шампанского

4 августа в винных энциклопедиях значится как день рождения шампанского. По легенде, напиток появился благодаря монаху-бенедиктинцу Пьеру Периньону, который в XVII веке трудился в аббатстве Овиллер во французской Шампани. Говорят, именно он заметил, что вино может «заиграть пузырьками», и воскликнул: «Я пью звезды!»

Историки, правда, уточняют: монах не изобретал шампанское в привычном виде, а скорее усовершенствовал технологию — подобрал сорта винограда и придумал, как удерживать давление газа в бутылке.

Интересный факт По закону Европейского союза, шампанским можно называть только игристое вино, произведенное в регионе Шампань на северовостоке Франции и только из определенных сортов винограда. Все остальное — даже если пузырьки и пробка те же — официально считается просто игристым вином. Поэтому «шампанское» из Италии, Испании или России — это, возможно, просекко, кава или «советское игристое», но не шампанское в юридическом смысле.

День качания на качелях

4 августа календарь предлагает чисто летнюю забаву — День качания на качелях. Идея праздника проста: напомнить взрослым и детям, что иногда стоит оставить дела и вспомнить детское ощущение свободы, когда ветер в лицо и ноги взмывают в небо. Дату не связывают с конкретным событием, но по всему миру именно в этот день устраивают флешмобы: парки устанавливают яркие качели, блогеры запускают челленджи, а родители ведут детей «на покатушки». Кстати, психологи утверждают, что плавные движения на качелях помогают снять стресс и улучшают настроение — своеобразная терапия, доступная каждому.

День одиноких работающих женщин

4 августа стоит вспомнить не только про веселье, но и про внимание к тем, кто ежедневно тянет на себе большой груз обязанностей. День одиноких работающих женщин отмечают, чтобы подчеркнуть их вклад в экономику и общество. Идея праздника родилась в США, но тема оказалась универсальной. Миллионы женщин по всему миру совмещают работу, бытовые заботы, воспитание детей, и часто при этом остаются в тени. В этот день можно сказать им простое, но важное «спасибо».

День спелеолога

4 августа поздравления принимают те, кто выбирает себе хобби и профессию с изрядной долей экстрима — спелеологи. Это исследователи пещер, подземных рек и карстовых лабиринтов. Их работа — не просто романтика и красивые фотографии со сталактитами, а серьезная наука: спелеологи изучают геологию, подземную флору и фауну, помогают картографам и спасателям. Праздник не случайно отмечают в разгар лета — это лучшее время для экспедиций и выездов в труднодоступные районы.

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Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 августа в других странах

День собаки‑помощника — США. Собаки-помощники становятся поводырями для слепых, помогают людям, прикованным к инвалидному креслу, предупреждают о приступе у больных эпилепсией, психологически поддерживают людей с посттравматическим синдромом. Праздник в честь четвероногих героев придумали зоозащитные организации, чтобы напомнить обществу, насколько важны такие животные и как много труда стоит за их подготовкой. По всей Америке проходят демонстрации работы собак, волонтеры собирают средства на обучение щенков, а хозяева делятся историями о том, как их жизнь изменилась к лучшему благодаря верному другу.

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Летние банковские каникулы — Великобритания. В Шотландии первый понедельник августа официально объявлен выходным — это летние банковские каникулы. Традиция уходит корнями в XIX век, когда британские банки начали вводить особые выходные, чтобы их сотрудники могли отдохнуть и заняться своими делами. Сегодня этот день — отличный повод устроить пикник, съездить к морю или просто расслабиться. А для туристов — шанс застать атмосферу летнего праздника: города оживают уличными ярмарками, концертами и фестивалями. Кстати, в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии летние банковские каникулы приходятся на последний понедельник августа.

День Терри Фокса — Канада. В Канаде 4 августа вспоминают национального героя — Терри Фокса. В 18 лет ему ампутировали ногу из-за агрессивной формы рака — саркомы кости. Но он решил пробежать через всю страну, чтобы собрать деньги на исследование редкой болезни. Его «Марафон надежды» начался в 1980 году и вдохновил миллионы людей, хотя Терри не успел добежать до финиша — болезнь вернулась, и в 22 года его не стало. День Терри Фокса — не траур, а символ силы духа. В этот день устраивают благотворительные пробеги, лекции и акции в поддержку онкологических пациентов.

close Терри Фокс во время благотворительного забега «Марафон надежды» по Канаде в 1980 году AP

Августовский понедельник — Гайана, Багамы, Доминика, Ангилья, Монтсеррат. Для стран Карибского бассейна первый понедельник августа — не просто еще один выходной. Это День эмансипации — память о том, как в XIX веке британские колонии освободились от рабства. 1 августа 1834 года в Британской империи вступил в силу Акт об отмене рабства, и именно этот день стал символом свободы для миллионов людей. Праздник проходит с островным колоритом: яркие костюмы, барабаны, танцы до утра. Но за весельем всегда чувствуется глубокий исторический подтекст — напоминание, что свобода досталась нелегко и не сразу.

Религиозные праздники 4 августа

День мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

4 августа православная церковь чтит память Марии Магдалины — одной из самых преданных и известных последовательниц Иисуса Христа. Она была свидетелем всех самых драматичных и тяжелых событий земной жизни Спасителя и ни разу не оставила Его.

В Евангелии Мария Магдалина также упоминается как женщина, которая первой увидела воскресшего Спасителя и сообщила об этом его ученикам. До конца своей жизни святая была проповедницей. Ее почитают в лике равноапостольных. В иконографии Марию Магдалину часто изображают с красным яйцом — символом Пасхи и свидетельством легенды, как она пришла к римскому императору Тиберию с вестью о воскресении Христа.

День жен-мироносиц: какого числа отмечают праздник и почему его называют православным женским днем Ежегодно во второе воскресенье после Пасхи Русская православная церковь отмечает День памяти святых... 05 мая 10:59

День преподобного Корнилия Переяславского

4 августа православные верующие вспоминают преподобного Корнилия Переяславского — святого XVI века, который посвятил жизнь строгому монашескому служению. Корнилий основал в окрестностях Переяславля-Залесского монастырь, ставший местом молитвы и поддержки для странников и бедняков. О нем сохранились рассказы как о человеке, сочетавшем суровый пост и молитву с заботой о простых людях. Многие приходили к Корнилию за советом или утешением, а после смерти святого его имя стало почитаться в северных областях Руси.

4 августа Русская православная церковь также отмечает: • перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского (403—404);

• день памяти священномученика Михаила Накарякова, пресвитера (1918);

• день памяти священномученика Алексия Ильинского, пресвитера (1931).

Народные праздники и приметы 4 августа

Марьи добрый день

В народном календаре 4 августа зовут Марьиным днем — в честь Марии Магдалины. Это праздник с собственным колоритом. Считалось, что Марья в этот день «ключи от дождей теряет», и потому августовская погода может резко меняться.

close Витраж с изображением Святой Марии Магдалины у ног Христа на кресте. (XIX век). Joan Sutter/Shutterstock/FOTODOM

Женщины на Руси в праздник старались заниматься легкой работой по дому. Трудиться в поле в этот день было нельзя, чтобы «не убила гроза». Особое значение на Марьин день придавали росе: запрещалось ходить по ней босиком, считалось, что она в этот день «принадлежит Марье». Но росу женщины использовали для умывания, чтобы кожа стала гладкой, красивой и белой.

Существовало поверье, что именно сегодня можно просить святых о женском счастье и здоровье семьи. В некоторых регионах даже устраивали маленькие посиделки с песнями, чтобы «задобрить погоду» и обеспечить удачный остаток лета.

Приметы

Туманное утро — к дождливой и сырой осени.

Ясный день без облаков — к сухой жатве и теплому августу.

Внезапный ливень — к скорому похолоданию.

Много росы на траве — будет богатый урожай овощей и льна.

Гром в этот день «выбивает» вредителей с полей.

Ласточки летают низко — жди перемены погоды.

Какие исторические события произошли 4 августа

1326 год — в Кремле заложили первый каменный храм Москвы — церковь Успения Пресвятой Богородицы, позже на ее месте появится Успенский собор.

1578 год — в битве при Эль‑Ксар‑эль‑Кебире (на севере Марокко), получившей название «Битва трех королей», погибли все три монарха, участвовавших в сражении, а Португалия вскоре потеряла независимость.

1662 год — в Москве вспыхнул Медный бунт — одно из крупнейших народных восстаний XVII века.

1687 год — гетманом Левобережной Украины избран Иван Мазепа.

1783 год — Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, закрепивший протекторат России над Восточной Грузией.

1812 год — под Смоленском соединились армии Барклая‑де‑Толли и Багратиона — важный этап в ходе Отечественной войны.

1836 год — из ямы в Кремле подняли Царь‑Колокол, пролежавший там почти столетие.

1914 год — Великобритания вступила в Первую мировую, объявив войну Германской империи.

1922 год — в день похорон изобретателя телефона Александра Белла по всей Северной Америке на минуту замолкли 13 миллионов телефонов.

1944 год — Карл Густав Маннергейм избран президентом Финляндии.

1962 год — арестован Нельсон Мандела, он провел в тюрьме 28 лет.

1997 год — вышел указ президента Бориса Ельцина о деноминации денежных знаков. Обмен начался с 1 января 1998 года с коэффициентом 1000:1.

2007 год — NASA запустило зонд «Феникс» для изучения Марса.

2020 год — в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра: погибли более 200 человек, тысячи получили ранения.

close Экстренные службы на месте взрыва в порту Бейрута, 4 августа 2020 года Mohamed Azakir/Reuters

Дни рождения и юбилеи 4 августа

В 1521 году родился Урбан VII — 228‑й папа Римский, который правил всего 12 дней и скончался от малярии.

В 1755 году родился Никола Жак Конте — французский художник и ученый, изобретатель современного карандаша.

В 1769 году родился Василий Стасов — русский архитектор, один из главных мастеров ампира.

В 1821 году родился Луи Вюиттон — французский предприниматель и дизайнер, основатель дома моды Louis Vuitton.

В 1859 году родился Кнут Гамсун — норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии.

В 1901 году родился Луи Армстронг — американский джазовый музыкант, трубач, один из символов джаза.

Кто отмечает день рождения

64 года исполняется Бараку Обаме — 44‑му президенту США (2009–2017).

55 лет исполняется Глебу Самойлову — российскому рок‑музыканту, бывшему участнику «Агаты Кристи».

44 года исполняется герцогине Сассекской Меган — супруге принца Гарри и бывшей американской актрисе.

44 года исполняется Эбигейл Спенсер — американской киноактрисе.

42 года исполняется Грете Гервиг — американской актрисе, сценаристке и режиссеру («Барби»).

36 лет исполняется Джессике Маубой — австралийской поп‑певице и актрисе.