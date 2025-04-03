20 лучших турецких сериалов последних лет: от «Зимородка» до «Правосудия»

«Зимородок»
Год выхода: 2022 — 2025
Жанр: драма, мелодрама
Рейтинг: Imdb — 5,8, Кинопоиск — 7,9
Сезоны и серии: 3 сезона, 100 серий
Режиссеры: Бурджу Альптекин, Альптекин Бозкурт
В главных ролях: Афра Сарачоглу, Демир, Мерт Рамазан, Четин Текиндор
Ферит Корхан — внук одного из самых влиятельных и богатых бизнесменов в Турции. Вся жизнь молодого человека — это вечеринки, безумные траты, скандалы и развлечения. Таких как он называют зимородками (по-турецки «Yalı Çapkını»: «Yalı» — шикарный особняк на Босфоре, а «Çapkını» — «бабник»), что на сленге означает «мажор, прожигатель миллионов, заработанных старшим поколением семьи». Однажды чаша терпения деда Ферита оказывается переполненной. Он требует, чтобы внук женился на серьезной и скромной девушке. Выбор падает на Суну Шанлы, представительницу не слишком состоятельной, но уважаемой фамилии. Однако судьба распоряжается по-своему, и невестой Ферита становится сестра Суны — Сейран, которая совсем не мечтала о подобном муже.
Почему стоит посмотреть
- В основе сюжета — реальная история турецкой семьи и записки популярной в Турции писательницы и психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.
- Харизматичные исполнители главных ролей — Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир.
«Великолепный век»
Год выхода: 2011 — 2014
Жанр: мелодрама, история, драма
Рейтинг: Imdb — 6,9, Кинопоиск — 8,2
Сезоны и серии: 4 сезона, 311 серий
Режиссеры: Ягмур Тайлан, Дурул Тайлан, Мерт Байкал, Ягыз Алп Акайдын
В главных ролях: Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Вахиде Перчин, Окан Ялабык, Небахат Чехре
Сельма Эргеч, Нур Феттахоглу
Остросюжетная историческая драма об отношениях султана Сулеймана и девушки-славянки по имени Александра, взятой в плен крымскими татарами в родном поселении. В 1520 году Александру переправляют в Стамбул, где она попадает во дворец молодого султана. Девушка получает новое имя — Хюррем. Став любимой наложницей, а после и женой султана, Хюррем пользуется властью и влиянием, чтобы воплотить в жизнь свои честолюбивые замыслы.
Почему стоит посмотреть
- В основе сюжета — реальные события из жизни Османской империи времен правления полководца и реформатора султана Сулеймана Великолепного и его отношения со славянской рабыней Александрой.
- Авторы шоу тщательно поработали над исторической основой, изучая не только факты, но и быт, нравы и традиции, царившие при дворе. Тем не менее, зрители нашли исторические нестыковки. В любом случае просмотр сериала — хороший повод обратиться к истории Османской империи.
«Постучись в мою дверь»
Год выхода: 2020 — 2021
Жанр: триллер, драма
Рейтинг: Imdb — 8,0, Кинопоиск — 7,6
Сезоны и серии: 2 сезона, 52 серии
Режиссеры: Алтан Денмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан
В главных ролях: Ханде Эрчел, Керем Бюрсин, Эврим Доан, Аныл Ильтер, Эльчин Афаджан
Родители Эды Йылдыз трагически погибли, когда та была еще ребенком. Девушку вырастила ее тетя Айфер. Эда работает в цветочном магазине и мечтает поехать на стажировку в Италию. Но по вине амбициозного молодого архитектора Серкана Болата, чья фирма выделяет гранты на обучение, девушка лишилась стипендии. Эда решает высказать ему в лицо все, что она об этом думает. В итоге молодые люди договариваются о сделке: Серкан оплачивает Эде обучение в Италии, а она взамен в течение двух месяцев изображает его подругу, чтобы молодой бизнесмен смог вернуть свою бывшую девушку Селин.
Почему стоит посмотреть
- Сказка о Золушке на современный турецкий лад.
- Сериал имел большой успех у зрителей как в Турции, так и за рубежом. В России была снята киноадаптация проекта «Постучись в мою дверь в Москве» с Лианой Гриба и Никитой Волковым в главных ролях.
«Клюквенный щербет»
Год выхода: 2022 — 2024
Жанр: мелодрама, драма
Рейтинг: Imdb — 5,7, Кинопоиск — 8,5
Сезоны и серии: 3 сезона, 164 серии
Режиссеры: Кетджхе, Айдын Булут
В главных ролях: Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Догукан Гюнгер, Джерен Ялазоглу, Феза Дживелек
Дога и Фатих любят друг друга и мечтают скорее пожениться. Беременность Доги — повод ускорить свадьбу. Однако у девушки независимая и самодостаточная мать Кывилчим, которая считает, что главное для женщины — ее карьера. Она стремится держать все под своим контролем и настаивает, чтобы дочь выкинула из головы идею о замужестве и продолжала учебу в университете. Поэтому Дога сбегает в дом своего жениха. Но у Фатиха консервативная семья, для которой главное — традиции. Молодым людям предстоит сделать невозможное — примирить свои семьи, придерживающиеся полярных взглядов.
Почему стоит посмотреть
- Сериал, вызвавший неоднозначную реакцию в турецком обществе. Несколько раз его пытались закрыть из-за подрыва патриархальных семейных устоев и открытого обсуждения темы домашнего насилия.
- Интересно наблюдать, как меняются главные герои по мере развития сюжета.
«Черная любовь»
Год выхода: 2015 — 2017
Жанр: драма
Рейтинг: Imdb — 7,4, Кинопоиск — 8,2
Сезоны и серии: 1 сезон, 244 серии
Режиссеры: Хилал Сарал, Экин Пандир
В главных ролях: Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль, Каан Урганджиоглу, Кюршат Алныачык, Орхан Гюнер
Влюбленные Нихам и Кемаль — люди разных социальных миров. Нихам — дочь богатого бизнесмена, Кемаль — сын простого парикмахера. Случайная встреча изменила их жизнь. Но шансы быть вместе у влюбленных ничтожно малы. Все против них. Женить на Нихам своего сына Эмира мечтает Галип бей. Шантажом и подлостью он добивается своего. Но несмотря на то, что жизненные пути Нихам и Кемаля разошлись, они продолжают любить друг друга.
Почему стоит посмотреть
- В 2017 году сериал получил награду «Эмми» в номинации «Лучшая зарубежная теленовелла года».
- Звезда турецкого кино Бурак Озчивит в главной роли.
«Совершенно другой»
Год выхода: 2023 — 2024
Жанр: детектив, драма, триллер
Рейтинг: Imdb — 8,9, Кинопоиск — 8,0
Сезоны и серии: 1 сезон, 49 серий
Режиссер: Неслихан Ешилюрт
В главных ролях: Ханде Эрчел, Бурак Дениз, Джем Давран, Ферит Актуг, Гюльчин Хатыхан
Молодой прокурор Лейла Гедиз возвращается в Стамбул. Три года назад она уехала из города из-за неприятной истории с братом, которая сильно осложнила отношения Лейлы и ее родителей. Ей поручают дело о жестоком убийстве бизнесмена Хамди Атылбая. Убийца очень похож на нового знакомого девушки, обаятельного телеведущего Кенана Озтюрка. Вместе молодые люди расследуют убийство, и выясняется, что произошедшие события тесно связаны с тайнами из их прошлого.
Почему стоит посмотреть
- Захватывающий триллер с неожиданными поворотами и разнообразием сюжетных линий.
- В главных ролях популярные турецкие актеры Бурак Дениз и Ханде Эрчел. Для Эрчел, звезды сериала «Постучись в мою дверь», эта работа ознаменовала возвращение на телеэкраны после перерыва в съемках, связанного с болезнью.
«Гюльджемаль»
Год выхода: 2023
Жанр: драма, мелодрама
Рейтинг: Imdb — 7,0, Кинопоиск — 8,3
Сезоны и серии: 1 сезон, 40 серий
Режиссеры: Мерве Чолак, Юсуф Пирхасан
В главных ролях: Мурат Юналмыш, Мелис Сезен, Эдип Тепели, Нилай Эрдонмез, Джахит Гек
Когда-то Гюльджемаля и его сестру Гюлендам бросила мать-кукушка Зафер, сбежавшая с новым возлюбленным. У брата и сестры было тяжелое детство, лишенное родительской любви и заботы. Гюльджемаль, ставший во взрослой жизни жестким человеком, решает разыскать мать, чтобы ей отомстить. Для этого он вместе с сестрой возвращается в родной город Бурсу. Жизнь главного героя меняет встреча с девушкой по имени Дева. Она работает с Зафер. Вспыхнувшие чувства не могут заставить Гюльджемаля отказаться от плана мести, частью которого стала теперь и Дева.
Почему стоит посмотреть
- Драма от создателей «Постучись в мою дверь», где глубоко раскрываются темы любви, ненависти, мести и прощении.
- Динамичный сюжет и неожиданная развязка.
- В сравнении со многими другими турецкими сериалами, это короткий проект — 13 двухчасовых серий в оригинале или 40 серий по 45 минут для российских телеэкранов.
«Ветреный»
Год выхода: 2019 — 2021
Жанр: драма, мелодрама
Рейтинг: Imdb — 6,6, Кинопоиск — 7,9
Сезоны и серии: 3 сезона, 256 серий
Режиссеры: Джем Карджи, Али Ильхан, Барыш Йош
В главных ролях: Акын Акынезю, Эбру Шахин, Айда Аксель, Маджит Сонкан, Сердар Озер
В центре сюжета — вражда двух могущественных семей: Асланбеев и Шадоглу. Миран Асланбей с детства одержим идеей отомстить за смерть родителей. Виновником он считает Хазара Шадоглу, представителя враждебного клана. Став взрослым, Миран решает соблазнить дочь Хазара Рейян и тем самым разрушить жизнь их семьи. Но молодой человек и представить не мог, что, попав в объятия дочери своего врага, влюбится в нее. Чтобы обрести счастье, Мирану и Рейян нужно разобраться в истоках конфликта их семей.
Почему стоит посмотреть
- Сериал основан на одноименной книге турецкой писательницы, автора популярных любовных романов Сумейе Коч.
- История Мирана и Рейян стала популярной по всему миру: более 100 стран приобрели права на показ сериала.
«Спрячь меня»
Год выхода: 2023 — 2024
Жанр: мелодрама, драма
Рейтинг: Imdb — 4,7, Кинопоиск — 8,0
Сезоны и серии: 1 сезон, 100 серий
Режиссер: Надим Гюч
В главных ролях: Ураз Кайгыларолу, Джемре Байсел, Асуде Калебек, Шенай Гюрлер, Джейда Дювенджи
Женитьба наследников двух богатых семей Наз и Мете — вопрос, решенный еще в их детстве. Молодые люди повзрослели, и хотя у каждого своя жизнь, вот-вот должна состояться их помолвка. Но Мете знакомится с Инджилей, служанкой Наз. Они встречались, когда были детьми, но спустя много лет молодой человек не узнает Инджилю, а та не торопится раскрыть, кем является на самом деле. Запутанный любовный треугольник меняет все в жизни главных героев.
Почему стоит посмотреть
- Сюжет сериала основан на книге писательницы и психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.
- Зрители и критики отмечают актерскую работу исполнителя роли Мете Ураза Каигылароглу.
«Черно-белая любовь»
Год выхода: 2017 — 2018
Жанр: драма, мелодрама, боевик
Рейтинг: Imdb — 7,9, Кинопоиск — 8,3
Сезоны и серии: 1 сезона, 96 серий
Режиссеры: Эмир Кхалильзаде, Ясин Услу
В главных ролях: Ибрахим Челиккол, Бирдже Акалай, Мухаммет Узунер, Арзу Гамзе Кылынч, Эдже Диздар, Дениз Джелилоглу
Нейрохирург Аслы свою жизнь посвятила спасению людей, она буквально возвращает пациентов с того света. Однажды врачебный долг приводит ее в загородный дом, где, как выясняется, ей предстоит спасти жизнь раненному бандиту. Аслы сопротивляется замыслам преступников. Пытаясь сбежать, она случайно становится свидетельницей убийства, и ее по приказу главаря тоже должны устранить. Но у безжалостного киллера Ферхата не поднимается рука убить доктора. Он ставит девушке условие: в обмен на свою жизнь Аслы должна стать его женой и влиться в преступную семью.
Почему стоит посмотреть
- Захватывающий сюжет, зрелищность.
- Харизматичный Ибрахим Челиккол в роли киллера Ферхата Аслана.
«Семья»
Год выхода: 2023 — 2024
Жанр: мелодрама, драма, криминал
Рейтинг: Imdb — 6,9, Кинопоиск — 8,4
Сезоны и серии: 2 сезона, 30 серий
Режиссер: Ахмет Катыксыз
В главных ролях: Кыванч Татлыту, Серенай Сарыкая, Нур Сюрер, Нежат Ишлер, Джанан Эргюдер
Аслан и Девин знакомятся во время перелета в Стамбул. Он — наследник криминального семейного бизнеса. Она — психолог, вынужденная всего добиваться сама и заботиться о сестре. Их объединяет общая тема — сложные отношения в семье. Аслан испытывает постоянное давление со стороны родственников, особенно властной и жестокой матери. Он явно нуждается в помощи психолога. Девин начинает консультировать Аслана. Между молодыми людьми вспыхивают чувства. Но этому совсем не рада мать Аслана.
Почему стоит посмотреть
- Зрелищная психологическая драма, события которой разворачиваются на фоне криминальных интриг и разборок.
«Услышь меня»
Год выхода: 2022
Жанр: драма, мелодрама
Рейтинг: Imdb — 6,5, Кинопоиск — 7,9
Сезоны и серии: 1 сезон, 66 серий
Режиссер: Али Балджи
В главных ролях: Рабиа Сойтюрк, Джанер Топчу, Сумейе Айдоган, Мурат Далтабан, Хелин Кандемир
Элитная школа Догру, где учатся дети богатых родителей — предел мечтаний для двух подруг Лейлы и Эким, живущих скромной жизнью. Однажды Лейлу сбивает машина, водитель в маске скрывается с места ДТП. Эким замечает, что автомобиль заезжает во двор школы Догру. Между тем, прогнозы врачей неутешительны: вероятно, Лейла остаток жизни проведет в инвалидном кресле. Чтобы замять скандал, связанный с этим происшествием, директор школы решает учредить три стипендии на обучение для детей из бедных семей. Одну из них получает Эким. Но у девушки теперь другая цель — найти виновника ДТП, в котором пострадала ее подруга.
Почему стоит посмотреть
- Подростковая драма в лучших традициях жанра — с интригами, первой любовью, сложными отношениями с родителями, дружбой и предательством. Детективная сюжетная линия делает сериал еще более захватывающим.
«Основание: Осман»
Год выхода: 2019
Жанр: драма, история, приключения
Рейтинг: Imdb — 7,5, Кинопоиск — 8,4
Сезоны и серии: 2 сезона, 208 серий
Режиссеры: Ахмет Йильмаз, Фетхи Байрам, Метин Гюнай
В главных ролях: Бурак Озчивит, Озге Торер, Эмре Башалак, Бусе Арслан, Йийит Учан, Ачелья Озджан
Исторический приключенческий сериал, действие которого происходит в конце XIII века. После смерти тюркского правителя Эртугрула власть переходит к его наследнику — 23-летнему Осману I Гази. Молодой правитель амбициозен и честолюбив. Он мечтает о могуществе, а для этого расширяет границы владений, противостоит интригам, устраняет врагов, которые мешают ему объединить тюркские племена и создать сильное государство. Ему приходится бороться за власть, веру и любовь, проявляя мужество, стратегический ум и преданность своим идеалам.
Почему стоит посмотреть
- Эпическая драма о создании великой империи, наполненная захватывающими сражениями, политическими интригами и личными драмами.
- Богатая историческая основа. Достоверных фактов о жизни легендарного правителя Османа I сохранилось немного, создатели сериала предложили художественную версию исторических событий.
- Сериал — продолжение популярной исторической драмы «Воскресший Эртугрул».
«Жестокий Стамбул»
Год выхода: 2019 — 2020
Жанр: драма
Рейтинг: Imdb — 5,8, Кинопоиск — 8,1
Сезоны и серии: 1 сезон, 136 серий
Режиссеры: Джевдет Мерджан, Шенол Сонмез, Гекчен Уста
В главных ролях: Фикрет Кускан, Дениз Угур, Озан Долунай, Сера Кутлубей, Мине Тугай, Беркер Гювен, Симай Барлас
У Агаха Карачая успешный бизнес, влияние и могущество, роскошный дом на берегу Босфора, красавица-жена и сын Дженк. Он также заботится о прикованном к инвалидному креслу племяннике Недиме. Чтобы сделать его счастливее, Агах решает женить парня на скромной трудолюбивой девушке родом с малой родины Агаха. Так в доме Карачаев появляется Серим Йылмаз с двумя дочерями, сыном и свекровью. Агах пригласил всю семью будущей невестки (а это одна из дочерей Серим), чтобы будущие родственники могли лучше познакомиться друг с другом. Однако все идет не по плану, и выясняется, что у обеих семей есть тайны, которые другим лучше не знать.
Почему стоит посмотреть
- Напряженная драма о борьбе за выживание, любви и справедливости в мире, где деньги решают все.
«Любовь напрокат»
Год выхода: 2015 — 2017
Жанр: мелодрама, комедия
Рейтинг: Imdb — 7,3, Кинопоиск — 8,3
Сезоны и серии: 2 сезона, 202 серии
Режиссер: Шенол Сонмез, Барыш Йош, Метин Балекоглу, Деврим Яльчин
В главных ролях: Эльчин Сангу, Барыш Ардуч, Салих Бадемджи, Нергис Кумбасар, Левент Юльген, Керем Фыртына
У молодого успешного владельца обувного бизнеса Омера все в жизни складывается легко. Вот только его тетя Нериман из корыстных целей должна срочно женить своего племянника. В ресторане, где должно состояться очередное знакомство с потенциальной невестой, Омер сталкивается с официанткой Дефне. Он целует ее, надеясь избежать навязчивого свидания. Невольным свидетелем поцелуя становится тетушка Омера. У нее созревает план: нанять Дефне, чтобы та обольстила ее племянника, женила его на себе, а через полгода бросила. Дефне соглашается — она отчаянно нуждается в деньгах, чтобы расплатиться с долгами брата и решить массу других проблем своей семьи. Но все осложнилось тем, что Дефне по-настоящему влюбилась в Омера.
Почему стоит посмотреть
- Проект в 2016 году стал победителем премии «Золотая бабочка» премия в области кино, телевидения и музыки Турции, которую часто называют «турецким Оскаром» в трех номинациях: лучший комедийный сериал, лучшая комедийная актриса, лучший комедийный актер.
- Обаятельные главные герои: Эльчин Сангу и Барыш Ардуч создали невероятно харизматичный дуэт.
«Марашанец»
Год выхода: 2021
Жанр: драма, боевик
Рейтинг: Imdb — 7,6, Кинопоиск — 7,7
Сезоны и серии: 1 сезон, 26 серий
Режиссеры: Арда Саригюн, Кудрет Сабанджи
В главных ролях: Бурак Дениз, Алина Боз, Серхат Мустафа Кылыч, Сайгын Сойсал, Дженгиз Сезгин, Синем Акиол
У бывшего спецназовца Джеляля Кюна по прозвищу Марашанец есть небольшой книжный магазин. Много времени он посвящает заботе о больной дочери Зелиш, которую когда-то ранили на прогулке в парке. Однажды в магазин Марашанца заходит девушка из богатой семьи и первая красавица Махур Тюрел. Она попала в большие неприятности из-за сделанной в тот день фотографии. Джелал спасает ей жизнь и становится ее телохранителем. Но теперь он сам в большой опасности.
Почему стоит посмотреть
- Захватывающий боевик с элементами драмы.
- Интрига сохраняется до финальной серии.
«Правосудие»
Год выхода: 2021 — 2024
Жанр: драма, боевик, психологический триллер, детектив
Рейтинг: Imdb — 8,2, Кинопоиск — 8,8
Сезоны и серии: 3 сезона, 95 серий
Режиссер: Али Билгин, Бесте Султан Касапогуллары
В главных ролях: Каан Урганджиоглу, Пынар Дениз, Зейно Эраджар, Угур Аслан, Арда Анарат
В мусорном контейнере найдено тело девушки, а при ней — банковская карта на имя начальника полиции. Как выяснилось, карту украл его младший сын Чынар, он и становится главным подозреваемым в деле об убийстве. Но старший брат парня, принципиальный прокурор Ильгаз Кая, убежден, что Чынар не виновен. Он нанимает адвоката — ловкую и решительную Джейлин Эргуван, хотя у них не лучшие отношения. Совместная работа над делом сближает Джейлин и Ильгаза. Вместе они проливают свет на тайны окружающих их людей.
Почему стоит посмотреть
- Создатели сериала глубоко исследуют темы справедливости, морали, любви и предательства.
- У сериала множество премий и наград, в том числе «Золотая бабочка» в пяти номинациях: лучший телесериал, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая мужская роль, лучшая женская роль.
«Чукур»
Год выхода: 2016 — 2021
Жанр: драма, боевик, триллер
Рейтинг: Imdb — 7,6, Кинопоиск — 8,6
Сезоны и серии: 4 сезона, 131 серия
Режиссеры: Синан Озтюрк, Озгюр Севимли
В главных ролях: Арас Булут Ийнемли, Эркан Колчак Кестендиль, Рыза Коджаолу, Джем Услу, Айтач Ушун
На окраине Стамбула есть район Чукур — мрачное место, славящееся криминальными порядками. Район «держит» влиятельный семейный клан Кочовалы. Местные бандиты платят ему дань и подчиняются его правилам. Главное из них — запрет на наркоторговлю. Не всем это по душе, находится банда, организующая в районе наркобизнес. Это провоцирует беспощадную межклановую войну. В это сложное время из Парижа возвращается представитель младшего поколения семьи Кочовалы Ямач, который мечтает выбраться из преступного бизнеса.
Почему стоит посмотреть
- Эта криминальная сага — один из достойных образцов своего жанра. В частности, сериал сравнивают с культовой трилогией «Крестный отец».
- В сериале много захватывающих драк, перестрелок и других экшен-сцен, которые оценят любители боевиков.
«Клуб»
Год выхода: 2021 — 2022
Жанр: драма
Рейтинг: Imdb — 7,8, Кинопоиск — 7,8
Сезоны и серии: 2 сезона, 18 серий
Режиссеры: Зейнеп Гюнай, Серен Юдже
В главных ролях: Гекче Бахадыр, Барыш Ардуч, Асуде Калебек, Салих Бадемджи, Фырат Таныш
Действие происходит в Стамбуле в 1950-е годы. Еврейка-сефардка Матильда Асео выходит из тюрьмы после отбывания 17-летнего срока за убийство. Она устраивается на работу в ночной клуб и пытается наладить отношения со строптивой дочерью Рошель, которую в младенчестве забрали у Матильды и отдали в приют. Менеджер заведения Челеби предлагает Матильде помощь, но он явно что-то скрывает от нее.
Почему стоит посмотреть
- Турецкий сериал, спродюсированный для Netflix.
- Многогранные яркие персонажи, нет однозначного деления героев на плохих и хороших.
- Глубокая историческая основа сериала, освещение «запретных» тем, таких как криптогреки, антигреческие настроения в Турции и стамбульский погром 1955 года.
«Чудо-доктор»
Год выхода: 2019
Жанр: драма
Рейтинг: Imdb — 7,0, Кинопоиск — 8,7
Сезоны и серии: 1 сезон, 197 серий
Режиссеры: Айтач Чичек, Юсуф Пирхасан, Ягыз Алп Акайдын, Алтан Денмез
В главных ролях: Танер Олмез, Онур Туна, Синем Унсал, Хазал Тюресан, Мурат Айген, Бихтер Динчел
Доктор Али Вефа — необычный врач. Молодой человек с синдромом саванта состояние, при котором люди с интеллектуальными или когнитивными нарушениями демонстрируют выдающиеся способности, вплоть до гениальности обладает уникальным медицинским талантом и способен находить нестандартные решения в самых безнадежных случаях. Его принимают на работу в престижную больницу Стамбула, где Али сталкивается с предрассудками и недоверием коллег и пациентов и ежедневно доказывает, что его особенности — не помеха, а преимущество в работе.
Почему стоит посмотреть
- Ремейк южнокорейского сериала «Хороший доктор», вдохновляющая история о силе духа, принятии себя и других и о том, что любой человек способен дать нечто ценное миру.
- Сериал затрагивает острые социальные темы: инклюзия, толерантность, принятие людей с особенностями развития.