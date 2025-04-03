20 лучших турецких сериалов последних лет: от «Зимородка» до «Правосудия»

Турецкие сериалы давно покорили сердца российских зрителей. Яркие костюмы, интригующие сюжеты, красивые актеры и восточный колорит — все это создает неповторимую атмосферу на экране. «Газета.Ru» составила подборку из 20 самых рейтинговых и популярных в России турецких сериалов, от которых невозможно оторваться.

«Зимородок»

Год выхода: 2022 — 2025

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг: Imdb — 5,8, Кинопоиск — 7,9

Сезоны и серии: 3 сезона, 100 серий

Режиссеры: Бурджу Альптекин, Альптекин Бозкурт

В главных ролях: Афра Сарачоглу, Демир, Мерт Рамазан, Четин Текиндор

Ферит Корхан — внук одного из самых влиятельных и богатых бизнесменов в Турции. Вся жизнь молодого человека — это вечеринки, безумные траты, скандалы и развлечения. Таких как он называют зимородками (по-турецки «Yalı Çapkını»: «Yalı» — шикарный особняк на Босфоре, а «Çapkını» — «бабник»), что на сленге означает «мажор, прожигатель миллионов, заработанных старшим поколением семьи». Однажды чаша терпения деда Ферита оказывается переполненной. Он требует, чтобы внук женился на серьезной и скромной девушке. Выбор падает на Суну Шанлы, представительницу не слишком состоятельной, но уважаемой фамилии. Однако судьба распоряжается по-своему, и невестой Ферита становится сестра Суны — Сейран, которая совсем не мечтала о подобном муже.

Почему стоит посмотреть

В основе сюжета — реальная история турецкой семьи и записки популярной в Турции писательницы и психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.



Харизматичные исполнители главных ролей — Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир.

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«Великолепный век»

Год выхода: 2011 — 2014

Жанр: мелодрама, история, драма

Рейтинг: Imdb — 6,9, Кинопоиск — 8,2

Сезоны и серии: 4 сезона, 311 серий

Режиссеры: Ягмур Тайлан, Дурул Тайлан, Мерт Байкал, Ягыз Алп Акайдын

В главных ролях: Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Вахиде Перчин, Окан Ялабык, Небахат Чехре

Сельма Эргеч, Нур Феттахоглу

Остросюжетная историческая драма об отношениях султана Сулеймана и девушки-славянки по имени Александра, взятой в плен крымскими татарами в родном поселении. В 1520 году Александру переправляют в Стамбул, где она попадает во дворец молодого султана. Девушка получает новое имя — Хюррем. Став любимой наложницей, а после и женой султана, Хюррем пользуется властью и влиянием, чтобы воплотить в жизнь свои честолюбивые замыслы.

Почему стоит посмотреть

В основе сюжета — реальные события из жизни Османской империи времен правления полководца и реформатора султана Сулеймана Великолепного и его отношения со славянской рабыней Александрой.



Авторы шоу тщательно поработали над исторической основой, изучая не только факты, но и быт, нравы и традиции, царившие при дворе. Тем не менее, зрители нашли исторические нестыковки. В любом случае просмотр сериала — хороший повод обратиться к истории Османской империи.

«Постучись в мою дверь»

Год выхода: 2020 — 2021

Жанр: триллер, драма

Рейтинг: Imdb — 8,0, Кинопоиск — 7,6

Сезоны и серии: 2 сезона, 52 серии

Режиссеры: Алтан Денмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан

В главных ролях: Ханде Эрчел, Керем Бюрсин, Эврим Доан, Аныл Ильтер, Эльчин Афаджан

Родители Эды Йылдыз трагически погибли, когда та была еще ребенком. Девушку вырастила ее тетя Айфер. Эда работает в цветочном магазине и мечтает поехать на стажировку в Италию. Но по вине амбициозного молодого архитектора Серкана Болата, чья фирма выделяет гранты на обучение, девушка лишилась стипендии. Эда решает высказать ему в лицо все, что она об этом думает. В итоге молодые люди договариваются о сделке: Серкан оплачивает Эде обучение в Италии, а она взамен в течение двух месяцев изображает его подругу, чтобы молодой бизнесмен смог вернуть свою бывшую девушку Селин.

Почему стоит посмотреть

Сказка о Золушке на современный турецкий лад.



Сериал имел большой успех у зрителей как в Турции, так и за рубежом. В России была снята киноадаптация проекта «Постучись в мою дверь в Москве» с Лианой Гриба и Никитой Волковым в главных ролях.

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«Клюквенный щербет»

Год выхода: 2022 — 2024

Жанр: мелодрама, драма

Рейтинг: Imdb — 5,7, Кинопоиск — 8,5

Сезоны и серии: 3 сезона, 164 серии

Режиссеры: Кетджхе, Айдын Булут

В главных ролях: Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Догукан Гюнгер, Джерен Ялазоглу, Феза Дживелек

Дога и Фатих любят друг друга и мечтают скорее пожениться. Беременность Доги — повод ускорить свадьбу. Однако у девушки независимая и самодостаточная мать Кывилчим, которая считает, что главное для женщины — ее карьера. Она стремится держать все под своим контролем и настаивает, чтобы дочь выкинула из головы идею о замужестве и продолжала учебу в университете. Поэтому Дога сбегает в дом своего жениха. Но у Фатиха консервативная семья, для которой главное — традиции. Молодым людям предстоит сделать невозможное — примирить свои семьи, придерживающиеся полярных взглядов.

Почему стоит посмотреть

Сериал, вызвавший неоднозначную реакцию в турецком обществе. Несколько раз его пытались закрыть из-за подрыва патриархальных семейных устоев и открытого обсуждения темы домашнего насилия.



Интересно наблюдать, как меняются главные герои по мере развития сюжета.

«Черная любовь»

Год выхода: 2015 — 2017

Жанр: драма

Рейтинг: Imdb — 7,4, Кинопоиск — 8,2

Сезоны и серии: 1 сезон, 244 серии

Режиссеры: Хилал Сарал, Экин Пандир

В главных ролях: Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль, Каан Урганджиоглу, Кюршат Алныачык, Орхан Гюнер

Влюбленные Нихам и Кемаль — люди разных социальных миров. Нихам — дочь богатого бизнесмена, Кемаль — сын простого парикмахера. Случайная встреча изменила их жизнь. Но шансы быть вместе у влюбленных ничтожно малы. Все против них. Женить на Нихам своего сына Эмира мечтает Галип бей. Шантажом и подлостью он добивается своего. Но несмотря на то, что жизненные пути Нихам и Кемаля разошлись, они продолжают любить друг друга.

Почему стоит посмотреть

В 2017 году сериал получил награду «Эмми» в номинации «Лучшая зарубежная теленовелла года».



Звезда турецкого кино Бурак Озчивит в главной роли.

«Совершенно другой»

Год выхода: 2023 — 2024

Жанр: детектив, драма, триллер

Рейтинг: Imdb — 8,9, Кинопоиск — 8,0

Сезоны и серии: 1 сезон, 49 серий

Режиссер: Неслихан Ешилюрт

В главных ролях: Ханде Эрчел, Бурак Дениз, Джем Давран, Ферит Актуг, Гюльчин Хатыхан

Молодой прокурор Лейла Гедиз возвращается в Стамбул. Три года назад она уехала из города из-за неприятной истории с братом, которая сильно осложнила отношения Лейлы и ее родителей. Ей поручают дело о жестоком убийстве бизнесмена Хамди Атылбая. Убийца очень похож на нового знакомого девушки, обаятельного телеведущего Кенана Озтюрка. Вместе молодые люди расследуют убийство, и выясняется, что произошедшие события тесно связаны с тайнами из их прошлого.

Почему стоит посмотреть

Захватывающий триллер с неожиданными поворотами и разнообразием сюжетных линий.



В главных ролях популярные турецкие актеры Бурак Дениз и Ханде Эрчел. Для Эрчел, звезды сериала «Постучись в мою дверь», эта работа ознаменовала возвращение на телеэкраны после перерыва в съемках, связанного с болезнью.

«Гюльджемаль»

Год выхода: 2023

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг: Imdb — 7,0, Кинопоиск — 8,3

Сезоны и серии: 1 сезон, 40 серий

Режиссеры: Мерве Чолак, Юсуф Пирхасан

В главных ролях: Мурат Юналмыш, Мелис Сезен, Эдип Тепели, Нилай Эрдонмез, Джахит Гек

Когда-то Гюльджемаля и его сестру Гюлендам бросила мать-кукушка Зафер, сбежавшая с новым возлюбленным. У брата и сестры было тяжелое детство, лишенное родительской любви и заботы. Гюльджемаль, ставший во взрослой жизни жестким человеком, решает разыскать мать, чтобы ей отомстить. Для этого он вместе с сестрой возвращается в родной город Бурсу. Жизнь главного героя меняет встреча с девушкой по имени Дева. Она работает с Зафер. Вспыхнувшие чувства не могут заставить Гюльджемаля отказаться от плана мести, частью которого стала теперь и Дева.

Почему стоит посмотреть

Драма от создателей «Постучись в мою дверь», где глубоко раскрываются темы любви, ненависти, мести и прощении.



Динамичный сюжет и неожиданная развязка.



В сравнении со многими другими турецкими сериалами, это короткий проект — 13 двухчасовых серий в оригинале или 40 серий по 45 минут для российских телеэкранов.

«Ветреный»

Год выхода: 2019 — 2021

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг: Imdb — 6,6, Кинопоиск — 7,9

Сезоны и серии: 3 сезона, 256 серий

Режиссеры: Джем Карджи, Али Ильхан, Барыш Йош

В главных ролях: Акын Акынезю, Эбру Шахин, Айда Аксель, Маджит Сонкан, Сердар Озер

В центре сюжета — вражда двух могущественных семей: Асланбеев и Шадоглу. Миран Асланбей с детства одержим идеей отомстить за смерть родителей. Виновником он считает Хазара Шадоглу, представителя враждебного клана. Став взрослым, Миран решает соблазнить дочь Хазара Рейян и тем самым разрушить жизнь их семьи. Но молодой человек и представить не мог, что, попав в объятия дочери своего врага, влюбится в нее. Чтобы обрести счастье, Мирану и Рейян нужно разобраться в истоках конфликта их семей.

Почему стоит посмотреть

Сериал основан на одноименной книге турецкой писательницы, автора популярных любовных романов Сумейе Коч.



История Мирана и Рейян стала популярной по всему миру: более 100 стран приобрели права на показ сериала.

«Спрячь меня»

Год выхода: 2023 — 2024

Жанр: мелодрама, драма

Рейтинг: Imdb — 4,7, Кинопоиск — 8,0

Сезоны и серии: 1 сезон, 100 серий

Режиссер: Надим Гюч

В главных ролях: Ураз Кайгыларолу, Джемре Байсел, Асуде Калебек, Шенай Гюрлер, Джейда Дювенджи

Женитьба наследников двух богатых семей Наз и Мете — вопрос, решенный еще в их детстве. Молодые люди повзрослели, и хотя у каждого своя жизнь, вот-вот должна состояться их помолвка. Но Мете знакомится с Инджилей, служанкой Наз. Они встречались, когда были детьми, но спустя много лет молодой человек не узнает Инджилю, а та не торопится раскрыть, кем является на самом деле. Запутанный любовный треугольник меняет все в жизни главных героев.

Почему стоит посмотреть

Сюжет сериала основан на книге писательницы и психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.



Зрители и критики отмечают актерскую работу исполнителя роли Мете Ураза Каигылароглу.

«Черно-белая любовь»

Год выхода: 2017 — 2018

Жанр: драма, мелодрама, боевик

Рейтинг: Imdb — 7,9, Кинопоиск — 8,3

Сезоны и серии: 1 сезона, 96 серий

Режиссеры: Эмир Кхалильзаде, Ясин Услу

В главных ролях: Ибрахим Челиккол, Бирдже Акалай, Мухаммет Узунер, Арзу Гамзе Кылынч, Эдже Диздар, Дениз Джелилоглу

Нейрохирург Аслы свою жизнь посвятила спасению людей, она буквально возвращает пациентов с того света. Однажды врачебный долг приводит ее в загородный дом, где, как выясняется, ей предстоит спасти жизнь раненному бандиту. Аслы сопротивляется замыслам преступников. Пытаясь сбежать, она случайно становится свидетельницей убийства, и ее по приказу главаря тоже должны устранить. Но у безжалостного киллера Ферхата не поднимается рука убить доктора. Он ставит девушке условие: в обмен на свою жизнь Аслы должна стать его женой и влиться в преступную семью.

Почему стоит посмотреть

Захватывающий сюжет, зрелищность.



Харизматичный Ибрахим Челиккол в роли киллера Ферхата Аслана.

«Семья»

Год выхода: 2023 — 2024

Жанр: мелодрама, драма, криминал

Рейтинг: Imdb — 6,9, Кинопоиск — 8,4

Сезоны и серии: 2 сезона, 30 серий

Режиссер: Ахмет Катыксыз

В главных ролях: Кыванч Татлыту, Серенай Сарыкая, Нур Сюрер, Нежат Ишлер, Джанан Эргюдер

Аслан и Девин знакомятся во время перелета в Стамбул. Он — наследник криминального семейного бизнеса. Она — психолог, вынужденная всего добиваться сама и заботиться о сестре. Их объединяет общая тема — сложные отношения в семье. Аслан испытывает постоянное давление со стороны родственников, особенно властной и жестокой матери. Он явно нуждается в помощи психолога. Девин начинает консультировать Аслана. Между молодыми людьми вспыхивают чувства. Но этому совсем не рада мать Аслана.

Почему стоит посмотреть

Зрелищная психологическая драма, события которой разворачиваются на фоне криминальных интриг и разборок.

«Услышь меня»

Год выхода: 2022

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг: Imdb — 6,5, Кинопоиск — 7,9

Сезоны и серии: 1 сезон, 66 серий

Режиссер: Али Балджи

В главных ролях: Рабиа Сойтюрк, Джанер Топчу, Сумейе Айдоган, Мурат Далтабан, Хелин Кандемир

Элитная школа Догру, где учатся дети богатых родителей — предел мечтаний для двух подруг Лейлы и Эким, живущих скромной жизнью. Однажды Лейлу сбивает машина, водитель в маске скрывается с места ДТП. Эким замечает, что автомобиль заезжает во двор школы Догру. Между тем, прогнозы врачей неутешительны: вероятно, Лейла остаток жизни проведет в инвалидном кресле. Чтобы замять скандал, связанный с этим происшествием, директор школы решает учредить три стипендии на обучение для детей из бедных семей. Одну из них получает Эким. Но у девушки теперь другая цель — найти виновника ДТП, в котором пострадала ее подруга.

Почему стоит посмотреть

Подростковая драма в лучших традициях жанра — с интригами, первой любовью, сложными отношениями с родителями, дружбой и предательством. Детективная сюжетная линия делает сериал еще более захватывающим.

«Основание: Осман»

Год выхода: 2019

Жанр: драма, история, приключения

Рейтинг: Imdb — 7,5, Кинопоиск — 8,4

Сезоны и серии: 2 сезона, 208 серий

Режиссеры: Ахмет Йильмаз, Фетхи Байрам, Метин Гюнай

В главных ролях: Бурак Озчивит, Озге Торер, Эмре Башалак, Бусе Арслан, Йийит Учан, Ачелья Озджан

Исторический приключенческий сериал, действие которого происходит в конце XIII века. После смерти тюркского правителя Эртугрула власть переходит к его наследнику — 23-летнему Осману I Гази. Молодой правитель амбициозен и честолюбив. Он мечтает о могуществе, а для этого расширяет границы владений, противостоит интригам, устраняет врагов, которые мешают ему объединить тюркские племена и создать сильное государство. Ему приходится бороться за власть, веру и любовь, проявляя мужество, стратегический ум и преданность своим идеалам.

Почему стоит посмотреть

Эпическая драма о создании великой империи, наполненная захватывающими сражениями, политическими интригами и личными драмами.



Богатая историческая основа. Достоверных фактов о жизни легендарного правителя Османа I сохранилось немного, создатели сериала предложили художественную версию исторических событий.



Сериал — продолжение популярной исторической драмы «Воскресший Эртугрул».

«Жестокий Стамбул»

Год выхода: 2019 — 2020

Жанр: драма

Рейтинг: Imdb — 5,8, Кинопоиск — 8,1

Сезоны и серии: 1 сезон, 136 серий

Режиссеры: Джевдет Мерджан, Шенол Сонмез, Гекчен Уста

В главных ролях: Фикрет Кускан, Дениз Угур, Озан Долунай, Сера Кутлубей, Мине Тугай, Беркер Гювен, Симай Барлас

У Агаха Карачая успешный бизнес, влияние и могущество, роскошный дом на берегу Босфора, красавица-жена и сын Дженк. Он также заботится о прикованном к инвалидному креслу племяннике Недиме. Чтобы сделать его счастливее, Агах решает женить парня на скромной трудолюбивой девушке родом с малой родины Агаха. Так в доме Карачаев появляется Серим Йылмаз с двумя дочерями, сыном и свекровью. Агах пригласил всю семью будущей невестки (а это одна из дочерей Серим), чтобы будущие родственники могли лучше познакомиться друг с другом. Однако все идет не по плану, и выясняется, что у обеих семей есть тайны, которые другим лучше не знать.

Почему стоит посмотреть

Напряженная драма о борьбе за выживание, любви и справедливости в мире, где деньги решают все.

«Любовь напрокат»

Год выхода: 2015 — 2017

Жанр: мелодрама, комедия

Рейтинг: Imdb — 7,3, Кинопоиск — 8,3

Сезоны и серии: 2 сезона, 202 серии

Режиссер: Шенол Сонмез, Барыш Йош, Метин Балекоглу, Деврим Яльчин

В главных ролях: Эльчин Сангу, Барыш Ардуч, Салих Бадемджи, Нергис Кумбасар, Левент Юльген, Керем Фыртына

У молодого успешного владельца обувного бизнеса Омера все в жизни складывается легко. Вот только его тетя Нериман из корыстных целей должна срочно женить своего племянника. В ресторане, где должно состояться очередное знакомство с потенциальной невестой, Омер сталкивается с официанткой Дефне. Он целует ее, надеясь избежать навязчивого свидания. Невольным свидетелем поцелуя становится тетушка Омера. У нее созревает план: нанять Дефне, чтобы та обольстила ее племянника, женила его на себе, а через полгода бросила. Дефне соглашается — она отчаянно нуждается в деньгах, чтобы расплатиться с долгами брата и решить массу других проблем своей семьи. Но все осложнилось тем, что Дефне по-настоящему влюбилась в Омера.

Почему стоит посмотреть

Проект в 2016 году стал победителем премии «Золотая бабочка» премия в области кино, телевидения и музыки Турции, которую часто называют «турецким Оскаром» в трех номинациях: лучший комедийный сериал, лучшая комедийная актриса, лучший комедийный актер.



в трех номинациях: лучший комедийный сериал, лучшая комедийная актриса, лучший комедийный актер. Обаятельные главные герои: Эльчин Сангу и Барыш Ардуч создали невероятно харизматичный дуэт.

«Марашанец»

Год выхода: 2021

Жанр: драма, боевик

Рейтинг: Imdb — 7,6, Кинопоиск — 7,7

Сезоны и серии: 1 сезон, 26 серий

Режиссеры: Арда Саригюн, Кудрет Сабанджи

В главных ролях: Бурак Дениз, Алина Боз, Серхат Мустафа Кылыч, Сайгын Сойсал, Дженгиз Сезгин, Синем Акиол

У бывшего спецназовца Джеляля Кюна по прозвищу Марашанец есть небольшой книжный магазин. Много времени он посвящает заботе о больной дочери Зелиш, которую когда-то ранили на прогулке в парке. Однажды в магазин Марашанца заходит девушка из богатой семьи и первая красавица Махур Тюрел. Она попала в большие неприятности из-за сделанной в тот день фотографии. Джелал спасает ей жизнь и становится ее телохранителем. Но теперь он сам в большой опасности.

Почему стоит посмотреть

Захватывающий боевик с элементами драмы.



Интрига сохраняется до финальной серии.

«Правосудие»

Год выхода: 2021 — 2024

Жанр: драма, боевик, психологический триллер, детектив

Рейтинг: Imdb — 8,2, Кинопоиск — 8,8

Сезоны и серии: 3 сезона, 95 серий

Режиссер: Али Билгин, Бесте Султан Касапогуллары

В главных ролях: Каан Урганджиоглу, Пынар Дениз, Зейно Эраджар, Угур Аслан, Арда Анарат

В мусорном контейнере найдено тело девушки, а при ней — банковская карта на имя начальника полиции. Как выяснилось, карту украл его младший сын Чынар, он и становится главным подозреваемым в деле об убийстве. Но старший брат парня, принципиальный прокурор Ильгаз Кая, убежден, что Чынар не виновен. Он нанимает адвоката — ловкую и решительную Джейлин Эргуван, хотя у них не лучшие отношения. Совместная работа над делом сближает Джейлин и Ильгаза. Вместе они проливают свет на тайны окружающих их людей.

Почему стоит посмотреть

Создатели сериала глубоко исследуют темы справедливости, морали, любви и предательства.



У сериала множество премий и наград, в том числе «Золотая бабочка» в пяти номинациях: лучший телесериал, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая мужская роль, лучшая женская роль.

«Чукур»

Год выхода: 2016 — 2021

Жанр: драма, боевик, триллер

Рейтинг: Imdb — 7,6, Кинопоиск — 8,6

Сезоны и серии: 4 сезона, 131 серия

Режиссеры: Синан Озтюрк, Озгюр Севимли

В главных ролях: Арас Булут Ийнемли, Эркан Колчак Кестендиль, Рыза Коджаолу, Джем Услу, Айтач Ушун

На окраине Стамбула есть район Чукур — мрачное место, славящееся криминальными порядками. Район «держит» влиятельный семейный клан Кочовалы. Местные бандиты платят ему дань и подчиняются его правилам. Главное из них — запрет на наркоторговлю. Не всем это по душе, находится банда, организующая в районе наркобизнес. Это провоцирует беспощадную межклановую войну. В это сложное время из Парижа возвращается представитель младшего поколения семьи Кочовалы Ямач, который мечтает выбраться из преступного бизнеса.

Почему стоит посмотреть

Эта криминальная сага — один из достойных образцов своего жанра. В частности, сериал сравнивают с культовой трилогией «Крестный отец».



В сериале много захватывающих драк, перестрелок и других экшен-сцен, которые оценят любители боевиков.

«Клуб»

Год выхода: 2021 — 2022

Жанр: драма

Рейтинг: Imdb — 7,8, Кинопоиск — 7,8

Сезоны и серии: 2 сезона, 18 серий

Режиссеры: Зейнеп Гюнай, Серен Юдже

В главных ролях: Гекче Бахадыр, Барыш Ардуч, Асуде Калебек, Салих Бадемджи, Фырат Таныш

Действие происходит в Стамбуле в 1950-е годы. Еврейка-сефардка Матильда Асео выходит из тюрьмы после отбывания 17-летнего срока за убийство. Она устраивается на работу в ночной клуб и пытается наладить отношения со строптивой дочерью Рошель, которую в младенчестве забрали у Матильды и отдали в приют. Менеджер заведения Челеби предлагает Матильде помощь, но он явно что-то скрывает от нее.

Почему стоит посмотреть

Турецкий сериал, спродюсированный для Netflix.



Многогранные яркие персонажи, нет однозначного деления героев на плохих и хороших.



Глубокая историческая основа сериала, освещение «запретных» тем, таких как криптогреки, антигреческие настроения в Турции и стамбульский погром 1955 года.

«Чудо-доктор»

Год выхода: 2019

Жанр: драма

Рейтинг: Imdb — 7,0, Кинопоиск — 8,7

Сезоны и серии: 1 сезон, 197 серий

Режиссеры: Айтач Чичек, Юсуф Пирхасан, Ягыз Алп Акайдын, Алтан Денмез

В главных ролях: Танер Олмез, Онур Туна, Синем Унсал, Хазал Тюресан, Мурат Айген, Бихтер Динчел

Доктор Али Вефа — необычный врач. Молодой человек с синдромом саванта состояние, при котором люди с интеллектуальными или когнитивными нарушениями демонстрируют выдающиеся способности, вплоть до гениальности обладает уникальным медицинским талантом и способен находить нестандартные решения в самых безнадежных случаях. Его принимают на работу в престижную больницу Стамбула, где Али сталкивается с предрассудками и недоверием коллег и пациентов и ежедневно доказывает, что его особенности — не помеха, а преимущество в работе.

Почему стоит посмотреть