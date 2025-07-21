21 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

21 июля в мире отмечают День вредной еды — повод разрешить себе немного расслабиться и заказать бургер вместо салата. В Японии сегодня принято благодарить океан за щедрость. А у православных верующих — День Казанской иконы Божией Матери, одного из самых почитаемых образов Богородицы. Какие исторические события и праздники пришлись на 21 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 июля

Глобальный день объятий детей

Инициатором праздника выступила обозреватель журнала Businessweek Мишель Николс. В 1998 году она потеряла сына, который умер от рака. Спустя десять лет она пыталась напомнить родителям, что для детей очень важно внимание взрослых. В этот день не скупитесь на объятия: крепко обнимите своих детей и произнесите слова поддержки.

Дeнь вpeднoй eды

Этот неофициальный праздник придумали специально для тех, кто не позволяет себе лишнего в еде, но так хотел бы хоть один день в году освежить вкусовые привычки.

Вредная еда вроде сладостей и фастфуда полна жиров и сахара, но сочетание вкусовых добавок делают ее очень вкусной. Даже если вы следите за здоровьем, 21 июля не возбраняется позволить себе «читмил» и отметить праздник бургером или мороженым. Небольшое количество вредной еды не скажется на работе организма, но все же не забывайте о чувстве меры.

Россиянам объяснили, почему не стоит полностью отказываться от вредной пищи Не стоит полностью отказываться от так называемой «вредной» пищи, поскольку это может сказаться... 16 июля 16:45

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Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 июля в других странах

Национальный день — Бельгия. В 1830 году Бельгия стала независимым королевством, и вскоре Национальный конгресс избрал королем Леопольда I. 21 июля 1831 года он торжественно въехал в Брюссель на белом коне и принес присягу. К этому событию приурочен один из главных государственных праздников страны.

День моря — Япония. Праздник отмечают в третий понедельник июля с 2003 года, а до этого праздновали 20 июля. В этот день принято благодарить океан, который оказал большое влияние на многие сферы жизни Японии — от культуры до экономики. А еще для многих японцев День моря означает начало купального сезона и каникул. Считается, что до праздника вода еще холодная. Сезон длится до 15 августа — потом в воде появляются ядовитые медузы.

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Религиозные праздники 21 июля

День Казанской иконы Божией Матери

Православная церковь почитает Казанскую икону Божией матери дважды в год. Праздник 21 июля связан с ее чудесным обретением после пожара в 1579 году, который уничтожил часть Казанского Кремля. По преданию, стрелец Даниил Онучин начал строить дом недалеко от места пожара. Тогда его дочь Матрона увидела во сне Божию Матерь, которая повелела достать ее икону, зарытую в земле. Девочка рассказала о сне родителям, но те не обратили внимания. После этого она увидела еще два сна с Богородицей, и мать прислушалась к ребенку. Они начали рыть в указанном месте и нашли икону.

На место чудесного обретения прибыл архиепископ Иеремия. Он повелел перенести образ в ближайший храм во имя святителя Николая. А позже его перенесли в Благовещенский собор, первый православный храм Казани. По легенде, во время шествия два слепца Иосиф и Никита исцелились. Тогда описание связанных с иконой чудес донесли до Москвы. Иван Грозный велел построить на месте обретения храм и основать там женский монастырь, позже там приняли постриг Матрона и ее мать. Найденная ими икона стала почитаемой святыней по всей Руси.

Казанская икона Божией Матери оставалась в Благовещенском соборе до начала XX века. В ночь на 29 июня 1904 года ее похитили вместе с дорогим окладом. Хоть воров и поймали, святыню вернуть не удалось, предположительно, ее сожгли. Сейчас в Благовещенском соборе находится один из наиболее поздних списков иконы.

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День памяти великомученика Прокопия Кесарийского

Прокопий (имя при рождении — Неаний) жил в Кесарии Палестинской и был римским вельможей в эпоху императора Диоклитиана. Он был гонителем христиан, но после того как ему явился Христос, уверовал и сам стал проповедником. Узнав об этом, на него донесла его собственная мать, исповедовавшая язычество. Прокопий был подвергнут жестоким пыткам за отказ отречься от веры и в итоге обезглавлен.

21 июля Русская православная церковь также чтит память: •‎ правоверного Прокопия Устюжского, чудотворца;

•‎ правоверного Прокопия Устьянского;

•‎ священномучеников Феодора Распопова и Николая Брянцева.



В этот день особо почитаются:

•‎ Устюжская Икона Божией Матери «Благовещение»;

•‎ Якобштадская Икона Божией Матери.



Католическая церковь вспоминает пророка Иезекииля.

Народные праздники и приметы 21 июля

Прокопий Жнец (Казанская летняя)

На Руси великомученика Прокопия называли Жнецом, потому что с дня его памяти приступали к жатве ржи. Крестьяне отправлялись в поле ранним утром, до восхода солнца. Существовала целая традиция: первую жменю клали на землю в поле рядом с хлебом и сыром. Потом самая старшая женщина в семье собирала первый сноп. Его ставили в красный угол дома под иконы, украшали цветами и лентами. Осенью им выгоняли мух и тараканов, кормили больной скот. Считалось, что семена первого снопа обладают лечебной силой. Снопы обязательно заговаривали. Бога просили о здоровой спине и богатом урожае, колосья затыкали за пояс для здоровья.

Крестьяне верили, что в этот день на поле появляется насекомое-вредитель камаха, или червец. По поверьям, камаха свивалась в клубок и каталась под ногами. Кто увидит этот клубок, тому улыбнется удача, а в дом придет благополучие.

Пока родители работали в поле, дети собирали чернику. Ягоду считали целебной: ею лечили цингу и ревматизм.

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Другое народное название этого дня — Казанская летняя. День почитания Казанской иконы Божией Матери в некоторых регионах считался большим праздником, и молодежь могла гулять несколько дней.

Приметы

Если пчелы жалят, то наступит жара.

Если воробьи на Прокопа дерутся, то дни будут солнечными и ясными.

На Прокопа нельзя начинать новые дела и отправляться в дальнюю дорогу.

Купаешься в реке на Прокопа — утонешь.

Какие исторические события произошли 21 июля

356 год до н. э. — Герострат поджег одно из Семи чудес света, храм Артемиды в Эфесе ради вечной славы.



— Герострат поджег одно из Семи чудес света, храм Артемиды в Эфесе ради вечной славы. 365 год — землетрясение частично разрушило Александрийский маяк. Стихия нанесла существенный ущерб, но сооружение простояло более тысячи лет. Окончательно маяк обрушился в 1375 году.



— землетрясение частично разрушило Александрийский маяк. Стихия нанесла существенный ущерб, но сооружение простояло более тысячи лет. Окончательно маяк обрушился в 1375 году. 1542 год — папа римский Павел III учредил Римскую инквизицию, чтобы подавить протестанские настроения.



— папа римский Павел III учредил Римскую инквизицию, чтобы подавить протестанские настроения. 1610 год — чай впервые импортирован в Европу. Тогда его считали лекарственным, он был доступен лишь высшим слоям общества.



— чай впервые импортирован в Европу. Тогда его считали лекарственным, он был доступен лишь высшим слоям общества. 1613 год — в Москве состоялась коронация Михаила Федоровича Романова. Взошедший на престол правитель едва умел читать, а регентшей была инокиня Марфа.



— в Москве состоялась коронация Михаила Федоровича Романова. Взошедший на престол правитель едва умел читать, а регентшей была инокиня Марфа. 1904 год — завершено строительство Великой Сибирской магистрали, крупнейшей железной дороги в мире. Сейчас она называется Транссибирской магистралью и соединяет Москву с Владивостоком.

close Илья Наймушин/РИА Новости

1906 год — реформатор Петр Столыпин назначен главой правительства Российской империи.



— реформатор Петр Столыпин назначен главой правительства Российской империи. 1917 год — Александр Керенский возглавил Временное правительство.



— Александр Керенский возглавил Временное правительство. 1925 год — СССР присоединился к Международной метрической конвенции и перешел на международную систему измерений.



— СССР присоединился к Международной метрической конвенции и перешел на международную систему измерений. 1940 год — нацистская Германия начала разработку «Плана Барбаросса».



— нацистская Германия начала разработку «Плана Барбаросса». 1969 год — Нил Армстронг первым ступил на Луну.



— Нил Армстронг первым ступил на Луну. 1973 год — СССР запустил космический аппарат «Марс-4», который не вышел на орбиту Марса, но записал и передал данные ученым.



— СССР запустил космический аппарат «Марс-4», который не вышел на орбиту Марса, но записал и передал данные ученым. 1975 год — завершилась космическая программа «Союз — Аполлон».



— завершилась космическая программа «Союз — Аполлон». 1983 год — на антарктической станции «Восток» зафиксирована рекордно низкая температура −89,2°C за всю историю наблюдений.



— на антарктической станции «Восток» зафиксирована рекордно низкая температура −89,2°C за всю историю наблюдений. 2007 год — опубликован роман «Гарри Поттер и Дары Смерти», заключительное произведение цикла о юном волшебнике.

Бюджет «Игры престолов», темнокожий Снейп и семь сезонов: каким будет сериал по «Гарри Поттеру» Сериал по саге Джоан Роулинг о Гарри Поттере окончательно сложился. Компания HBO объявила имена... 28 мая 16:33

Дни рождения и юбилеи 21 июля

В 1616 году родилась Анна Медичи — принцесса из знаменитого дома Медичи.



— принцесса из знаменитого дома Медичи. В 1816 году родился Пол Джулиус Рейтер — журналист и предприниматель, который основал информационное агентство Reuters.



— журналист и предприниматель, который основал информационное агентство Reuters. В 1899 году родился Эрнест Хемингуэй — лауреат Нобелевской премии по литературе, автор романов «Прощай, оружие!» и «Старик и море».



— лауреат Нобелевской премии по литературе, автор романов «Прощай, оружие!» и «Старик и море». В 1903 году родился Николай Соколов — живописец, карикатурист участник художественного коллектива «Кукрыниксы»



— живописец, карикатурист участник художественного коллектива «Кукрыниксы» В 1920 году родился Айзек Стерн — выдающийся скрипач еврейского происхождения, которого считают одним из крупнейших музыкантов XX века.



— выдающийся скрипач еврейского происхождения, которого считают одним из крупнейших музыкантов XX века. В 1934 году родился Евгений Велтистов — писатель-фантаст, прославившийся серией книг об Электронике.



— писатель-фантаст, прославившийся серией книг об Электронике. В 1937 году родился Эдуард Стрельцов — легендарный нападающий сборной СССР по футболу, олимпийский чемпион 1956 года.



— легендарный нападающий сборной СССР по футболу, олимпийский чемпион 1956 года. В 1946 году родилась Людмила Зайцева — советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.



— советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. В 1948 году родился Михаил Задорнов — писатель-сатирик, выступавший на телевидении с монологами собственного сочинения.



— писатель-сатирик, выступавший на телевидении с монологами собственного сочинения. В 1951 году родился Робин Уильямс — лауреат премии «Оскар», который прославился ролями в фильмах «Общество мертвых поэтов» и «Умница Уилл Хантинг».

Кто отмечает день рождения

close Актриса Шарлотта Генсбур спешит на званый ужин в Версальском дворце в рамках официального визита короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы, Париж, 20 сентября 2023 года Benoit Tessier/Reuters