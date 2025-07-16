Россиянам объяснили, почему не стоит полностью отказываться от вредной пищи

Не стоит полностью отказываться от так называемой «вредной» пищи, поскольку это может сказаться на психическом здоровье. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Питание — это не только набор нутриентов, но и часть жизни, ритуалов, культуры. Полный запрет на определенные продукты может приводить к срывам, перееданию, чувству вины и нарушению пищевого поведения», — предупредила специалист.

Она добавила, что в умеренном количестве «вредная» еда — например, торт на день рождения или шашлык на даче, — не нанесет критического вреда здоровью, если в целом рацион сбалансирован.

По ее словам, соотношение условно «полезной» и «вредной» пищи в рационе 85% к 15% допустимо для здоровья.

Врач-гастроэнтеролог, клинический нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Анна Кициева до этого говорила, что жесткие ограничения «запрещенных продуктов» — это не путь к здоровой жизни и свободе в питании. Задача — жить в балансе с «хорошими» и «вредными» продуктами, учиться получать удовольствия от осознанного подхода к самому себе и своему питанию постепенно.

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