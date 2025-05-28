Бюджет «Игры престолов», темнокожий Снейп и семь сезонов: каким будет сериал по «Гарри Поттеру»

Сериал по саге Джоан Роулинг о Гарри Поттере окончательно сложился. Компания HBO объявила имена актеров, которые сыграют главных героев. Определено также время начала съемок, названы имена исполнительных продюсеров — и даже сделан намек на масштаб бюджета (огромный). Все, что известно о будущем сериале, — в материале «Газеты.Ru».

Когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру»?

Премьера телесериала, основанного на цикле романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, намечена на 2026 год. Шоу, съемки которого запускает компания Warner Bros. Discovery, будет транслироваться на стриминговом сервисе HBO Max. Предполагается, что сериал будет идти семь сезонов — по числу книг цикла («Гарри Поттер и Философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната», «Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары смерти»).

Съемки телешоу начнутся летом 2025 года.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Каким будет сериал по «Гарри Поттеру»?

Экранизировать романы Джоан Роулинг планируется близко к тексту. Об этом говорилось еще в апреле 2023 года, когда Warner Bros. Discovery объявила о планах снять нового «Гарри Поттера». «Каждый сезон будет соответствовать книге оригинала и представит Гарри Поттера и его необыкновенные приключения новой аудитории по всему миру. Между тем — изначальные фильмы, классические и всеми любимые, останутся основой франшизы и будут доступны для просмотра по всему миру», — цитировало CEO компании Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава издание The Hollywood Reporter.

Он и другие продюсеры подчеркивали, что сериал снимается для того, чтобы у Гарри Поттера появилось новое поколение фанатов. Ведь первая книга о маленьком ученике школы волшебства и его друзьях вышла почти 30 лет назад — в 1997 году.

Будет ли участвовать Джоан Роулинг?

Продюсеры сериала тесно работают с писательницей и ее командой: Джоан Роулинг стала одним из исполнительных продюсеров нового «Гарри Поттера». Говоря о приверженности стримингового сервиса оригиналу при объявлении о запуске работы над шоу, писательница призналась, что для нее это очень важно и что она «с нетерпением ждет, когда примет участие в новой адаптации, которая добавит глубины и деталей, возможных лишь в долгосрочных телесериалах».

Роулинг, обладающая полными правом интеллектуальной собственности на все, что связано с «Гарри Поттером», в том числе и его персонажей, продолжает работать над сериалом, несмотря на ее критические высказывания по поводу трансгендерных людей, из-за которых ее едва не «отменили». Когда в апреле этого года журналист Мэтью Беллони спросил главу отдела контента HBO Кейси Блойз, не повлияют ли взгляды писательницы на ее сотрудничество с сервисом, тот ответил отрицательно.

«У нас на HBO уже идет сериал «Страйк» по ее произведениям, который мы делаем с «Би-би-си». Совершенно ясно, что это ее личные политические взгляды. Она имеет на них право. В «Гарри Поттере» нет каких-то скрытых идей. А если вы хотите подискутировать с ней, вы можете пойти в Twitter», — цитирует Блойза The Guardian.

close Писательница Джоан Роулинг Global Look Press

Кто работает над сценарием сериала по «Гарри Поттеру»?

Исполнительным продюсером и автором сценария к новой адаптации серии книг Роулинг стала Франческа Гардинер. Она работала продюсером-консультантом на шоу «Наследники», исполнительным продюсером в «Убивая Еву», а в качестве сценариста выступила в сериалах «Перевозчик» и «Темные начала».

Режиссером и исполнительным продюсером назначен Марк Майлод, ранее работавший над «Наследниками», сериалом «Одни из нас» и «Игрой престолов». К слову, с последним шоу соотносим и бюджет «Гарри Поттера», что лишний раз подтверждает амбициозность проекта.

Кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в новом сериале?

Открытый конкурс на роли главных героев «Гарри Поттера» был объявлен в октябре прошлого года. Кандидаты должны были быть в возрасте от 9 до 11 лет, родом из Великобритании или Ирландии. В общей сложности пробы прошли около 30 тыс. детей. Имена тех, кто сыграет новых Гарри, Рона и Гермиону, были объявлены 27 мая 2025 года.

Роль Гарри Поттера досталась Доминику Маклафлину, в фильмографии которого уже значится картина «Grow», еще не вышедшая в прокат.

Рона Уизли сыграет рыжеволосый мальчик по имени Аластер Стаут. Это будет его актерский дебют. Новую Гермиону Грэйнджер воплотит на экране Арабелла Стэнтон, у которой уже есть опыт актерской работы, — на театральной сцене. Она выступала в мюзикле «Матильда» по роману детского писателя Роальда Даля и рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера «Звездный экспресс».

close Доминик Маклафлин — Гарри Поттер



Как и другие юные актеры, Доминик относительно неизвестен широкой публике. До того он принимал участие в съемках фильма о детях со сверхспособностями «Расти» (Grow) вместе с Ником Фростом который, сыграет Хагрида в новом сериале о Гарри Поттере. Фильм Grow выйдет в прокат в 2025 году. HBO/Warner Bros. Pictures

Кто исполнит роли профессоров Хогвартса?

Роль директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбуса Дамблдора, которого сыграли в оригинальных фильмах Ричард Харрис и Майкл Гэмбон, исполнит Джон Литгоу. Американскому актеру 19 октября этого года исполнится 80 лет, он выпускник Гарварда и Лондонской школы музыкального и драматического искусства. Среди недавних работ в его обширной фильмографии — роли в лентах «Конклав» и «Убийцы цветочной луны». А еще он выступал в мюзиклах, написал несколько детских книг, играл Черчилля в сериале «Корона».

Профессора зельеварения и декана факультета Слизерин Северуса Снейпа, который запомнился зрителю в исполнении Алана Рикмана, сыграет Паапа Эссьеду — британский актер, родители которого родом из Ганы. В июне этого года ему исполнится 35 лет. Он начинал как театральный актер, в его активе — главная роль в «Гамлете», Эдмунд в «Короле Лире», Ромео в «Ромео и Джульетте». В кино он дебютировал в крошечной роли полицейского в «Убийстве в Восточном экспрессе» Кеннета Браны в 2017 году. В фильмографии актера также есть роли в сериалах «Анна Болейн» и «Черное зеркало».

Декана факультета Гриффиндор Минерву Макгонагалл — ее в серии фильмов играла Мэгги Смит — воплотит в сериале 63-летняя Джанет Мактир. Британская актриса снималась, в частности, в картине «Женщина в черном» 2012 года вместе с Дэниэлом Рэдклиффом.

close Профессор Макгонагал — Джанет Мактир

Профессора Минерву Макгонагалл сыграет британская актриса Джанет Мактир (в фильме Макгонагалл играла Мэгги Смит, скончавшаяся в 2024 году). Джанет Мактир дважды номинировали на «Оскар». Она лауреат премий «Тони» и «Золотой глобус». В ее портфолио около 30 ролей в фильмах и сериалах, включая «Каос», «Схватка», «Грозовой перевал», «Таинственный Альберт Ноббс». Warner Bros. Pictures/Global Look Press

Хранитель ключей и лесничий Рубеус Хагрид (Робби Колтрейн в оригинальной серии фильмов) появится в сериале в исполнении Ника Фроста, 53-летнего британского актера, комика и сценариста. Он уже знаком с будущим Гарри Поттером, Домиником Маклафлином: они вместе снимались в картине «Grow».

Роль Квиринуса Квиррелла, преподавателя Защиты от Темных сил из первой книги (Иэн Харт в «Гарри Поттере и Философском камне» 2001 года) досталась 29-летнему Люку Тэллону. Фильмография у него пока что пустая — актер работает в театре. В этом году он дебютировал в роли Гамлета в постановке Королевского Шекспировского театра. В 2022-м актер вышел на сцену в образе Романа Абрамовича в спектакле «Патриоты» театра-студии «Алмейда» в Лондоне, поставленном по пьесе драматурга Питера Моргана о жизни Бориса Березовского. После успеха в крошечном театре спектакль переместился в Театр Ноэла Кауарда в лондонском Вест-Энде, а в 2024-м прошел на Бродвее в Нью-Йорке.

Завхоза Хогвартса Аргуса Филча, которого ранее играл Дэвид Брэдли, воплотит в сериале Пол Уайтхауз, 67-летний британский актер и комик. В Великобритании он известен ролью в скетч-шоу The Fast Show на «Би-би-си» — актер снимался в нем с 1994 по 2014 год. В кино Уайтхауз сыграл, например, Анастаса Микояна — в черной комедии «Смерть Сталина» 2017 года, которую снял режиссер Армандо Ианнуччи.