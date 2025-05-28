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Бюджет «Игры престолов», темнокожий Снейп и семь сезонов: каким будет сериал по «Гарри Поттеру»

HBO объявил имена актеров на роли Гарри, Рона и Гермионы в сериале «Гарри Поттер»
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Актеры Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Доминик МакЛафлин (Гарри Поттер) и Аластер Стоут (Рон Уизли)

HBO
Сериал по саге Джоан Роулинг о Гарри Поттере окончательно сложился. Компания HBO объявила имена актеров, которые сыграют главных героев. Определено также время начала съемок, названы имена исполнительных продюсеров — и даже сделан намек на масштаб бюджета (огромный). Все, что известно о будущем сериале, — в материале «Газеты.Ru».

Когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру»? Каким будет сериал по «Гарри Поттеру»? Будет ли участвовать Джоан Роулинг? Кто работает над сценарием сериала по «Гарри Поттеру»? Кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в новом сериале? Кто исполнит роли профессоров Хогвартса?

Когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру»?

Премьера телесериала, основанного на цикле романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, намечена на 2026 год. Шоу, съемки которого запускает компания Warner Bros. Discovery, будет транслироваться на стриминговом сервисе HBO Max. Предполагается, что сериал будет идти семь сезонов — по числу книг цикла («Гарри Поттер и Философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната», «Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары смерти»).

Съемки телешоу начнутся летом 2025 года.

Каким будет сериал по «Гарри Поттеру»?

Экранизировать романы Джоан Роулинг планируется близко к тексту. Об этом говорилось еще в апреле 2023 года, когда Warner Bros. Discovery объявила о планах снять нового «Гарри Поттера». «Каждый сезон будет соответствовать книге оригинала и представит Гарри Поттера и его необыкновенные приключения новой аудитории по всему миру. Между тем — изначальные фильмы, классические и всеми любимые, останутся основой франшизы и будут доступны для просмотра по всему миру», — цитировало CEO компании Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава издание The Hollywood Reporter.

Он и другие продюсеры подчеркивали, что сериал снимается для того, чтобы у Гарри Поттера появилось новое поколение фанатов. Ведь первая книга о маленьком ученике школы волшебства и его друзьях вышла почти 30 лет назад — в 1997 году.

Будет ли участвовать Джоан Роулинг?

Продюсеры сериала тесно работают с писательницей и ее командой: Джоан Роулинг стала одним из исполнительных продюсеров нового «Гарри Поттера». Говоря о приверженности стримингового сервиса оригиналу при объявлении о запуске работы над шоу, писательница призналась, что для нее это очень важно и что она «с нетерпением ждет, когда примет участие в новой адаптации, которая добавит глубины и деталей, возможных лишь в долгосрочных телесериалах».

Роулинг, обладающая полными правом интеллектуальной собственности на все, что связано с «Гарри Поттером», в том числе и его персонажей, продолжает работать над сериалом, несмотря на ее критические высказывания по поводу трансгендерных людей, из-за которых ее едва не «отменили». Когда в апреле этого года журналист Мэтью Беллони спросил главу отдела контента HBO Кейси Блойз, не повлияют ли взгляды писательницы на ее сотрудничество с сервисом, тот ответил отрицательно.

«У нас на HBO уже идет сериал «Страйк» по ее произведениям, который мы делаем с «Би-би-си». Совершенно ясно, что это ее личные политические взгляды. Она имеет на них право. В «Гарри Поттере» нет каких-то скрытых идей. А если вы хотите подискутировать с ней, вы можете пойти в Twitter», — цитирует Блойза The Guardian.

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Писательница Джоан Роулинг

Global Look Press

Кто работает над сценарием сериала по «Гарри Поттеру»?

Исполнительным продюсером и автором сценария к новой адаптации серии книг Роулинг стала Франческа Гардинер. Она работала продюсером-консультантом на шоу «Наследники», исполнительным продюсером в «Убивая Еву», а в качестве сценариста выступила в сериалах «Перевозчик» и «Темные начала».

Режиссером и исполнительным продюсером назначен Марк Майлод, ранее работавший над «Наследниками», сериалом «Одни из нас» и «Игрой престолов». К слову, с последним шоу соотносим и бюджет «Гарри Поттера», что лишний раз подтверждает амбициозность проекта.

Кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в новом сериале?

Открытый конкурс на роли главных героев «Гарри Поттера» был объявлен в октябре прошлого года. Кандидаты должны были быть в возрасте от 9 до 11 лет, родом из Великобритании или Ирландии. В общей сложности пробы прошли около 30 тыс. детей. Имена тех, кто сыграет новых Гарри, Рона и Гермиону, были объявлены 27 мая 2025 года.

Роль Гарри Поттера досталась Доминику Маклафлину, в фильмографии которого уже значится картина «Grow», еще не вышедшая в прокат.

Рона Уизли сыграет рыжеволосый мальчик по имени Аластер Стаут. Это будет его актерский дебют. Новую Гермиону Грэйнджер воплотит на экране Арабелла Стэнтон, у которой уже есть опыт актерской работы, — на театральной сцене. Она выступала в мюзикле «Матильда» по роману детского писателя Роальда Даля и рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера «Звездный экспресс».

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Доминик Маклафлин — Гарри Поттер

Как и другие юные актеры, Доминик относительно неизвестен широкой публике. До того он принимал участие в съемках фильма о детях со сверхспособностями «Расти» (Grow) вместе с Ником Фростом который, сыграет Хагрида в новом сериале о Гарри Поттере. Фильм Grow выйдет в прокат в 2025 году.

HBO/Warner Bros. Pictures

Кто исполнит роли профессоров Хогвартса?

Роль директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбуса Дамблдора, которого сыграли в оригинальных фильмах Ричард Харрис и Майкл Гэмбон, исполнит Джон Литгоу. Американскому актеру 19 октября этого года исполнится 80 лет, он выпускник Гарварда и Лондонской школы музыкального и драматического искусства. Среди недавних работ в его обширной фильмографии — роли в лентах «Конклав» и «Убийцы цветочной луны». А еще он выступал в мюзиклах, написал несколько детских книг, играл Черчилля в сериале «Корона».

Профессора зельеварения и декана факультета Слизерин Северуса Снейпа, который запомнился зрителю в исполнении Алана Рикмана, сыграет Паапа Эссьеду — британский актер, родители которого родом из Ганы. В июне этого года ему исполнится 35 лет. Он начинал как театральный актер, в его активе — главная роль в «Гамлете», Эдмунд в «Короле Лире», Ромео в «Ромео и Джульетте». В кино он дебютировал в крошечной роли полицейского в «Убийстве в Восточном экспрессе» Кеннета Браны в 2017 году. В фильмографии актера также есть роли в сериалах «Анна Болейн» и «Черное зеркало».

Декана факультета Гриффиндор Минерву Макгонагалл — ее в серии фильмов играла Мэгги Смит — воплотит в сериале 63-летняя Джанет Мактир. Британская актриса снималась, в частности, в картине «Женщина в черном» 2012 года вместе с Дэниэлом Рэдклиффом.

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Профессор Макгонагал — Джанет Мактир
Профессора Минерву Макгонагалл сыграет британская актриса Джанет Мактир (в фильме Макгонагалл играла Мэгги Смит, скончавшаяся в 2024 году). Джанет Мактир дважды номинировали на «Оскар». Она лауреат премий «Тони» и «Золотой глобус». В ее портфолио около 30 ролей в фильмах и сериалах, включая «Каос», «Схватка», «Грозовой перевал», «Таинственный Альберт Ноббс».

Warner Bros. Pictures/Global Look Press

Хранитель ключей и лесничий Рубеус Хагрид (Робби Колтрейн в оригинальной серии фильмов) появится в сериале в исполнении Ника Фроста, 53-летнего британского актера, комика и сценариста. Он уже знаком с будущим Гарри Поттером, Домиником Маклафлином: они вместе снимались в картине «Grow».

Роль Квиринуса Квиррелла, преподавателя Защиты от Темных сил из первой книги (Иэн Харт в «Гарри Поттере и Философском камне» 2001 года) досталась 29-летнему Люку Тэллону. Фильмография у него пока что пустая — актер работает в театре. В этом году он дебютировал в роли Гамлета в постановке Королевского Шекспировского театра. В 2022-м актер вышел на сцену в образе Романа Абрамовича в спектакле «Патриоты» театра-студии «Алмейда» в Лондоне, поставленном по пьесе драматурга Питера Моргана о жизни Бориса Березовского. После успеха в крошечном театре спектакль переместился в Театр Ноэла Кауарда в лондонском Вест-Энде, а в 2024-м прошел на Бродвее в Нью-Йорке.

Завхоза Хогвартса Аргуса Филча, которого ранее играл Дэвид Брэдли, воплотит в сериале Пол Уайтхауз, 67-летний британский актер и комик. В Великобритании он известен ролью в скетч-шоу The Fast Show на «Би-би-си» — актер снимался в нем с 1994 по 2014 год. В кино Уайтхауз сыграл, например, Анастаса Микояна — в черной комедии «Смерть Сталина» 2017 года, которую снял режиссер Армандо Ианнуччи.

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