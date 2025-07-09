9 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

9 июля мир отмечает Международный день уничтожения стрелкового оружия. В США празднуют День моды, а в Аргентине — годовщину независимости от Испании. У православных верующих праздник Тихвинской иконы Божией Матери. Какие еще памятные даты приходятся на 9 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 9 июля

Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля мир отмечает важную дату — Международный день уничтожения стрелкового оружия. Эта инициатива была предложена ООН в 2001 году. Цель даты — не просто напомнить о проблеме неконтролируемого роста вооружений, а принять реальные меры по сокращению количества оружия в гражданском обороте.

По всему миру в этот день проходят акции по сбору и уничтожению добровольно сданного населением оружия. Конфискованные пистолеты, винтовки, автоматы подвергаются плавке, дроблению или сжиганию — таким образом они навсегда выводятся из обращения.

Впервые массовая акция по утилизации стрелкового оружия прошла 9 июля 2004 года в Скопье (столица Республики Македония). Она была организована при участии Международной сети по борьбе с распространением оружия (IANSA) и местных НКО. С тех пор практику подхватили многие страны.

День фантазии и юмора

9 июля каждый может дать волю воображению и добавить в жизнь немного задора. В День фантазии и юмора люди придумывают необычные истории, рассказывают абсурдные анекдоты, сочиняют каламбуры и рисуют карикатуры, не стесняясь нелепых ходов и неожиданных поворотов сюжета. В праздник устраивают тематические вечеринки и конкурсы костюмов, где участники соревнуются в оригинальности шуток и креативных образов, организуют уличные мини-стендапы и шуточные представления, чтобы вместе посмеяться и зарядиться позитивом на весь год.

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Какие праздники и памятные даты отмечают 9 июля в других странах

День моды — США. Fashion Day придумали в 2010-х, когда модные издания и блогеры призвали публику демонстрировать свои аутфиты (комплекты одежды) в социальных сетях, подчеркивая свободу самовыражения. С тех пор по всей Америке устраивают неформальные показы: на крыше лофтов, в арт-пространствах или прямо в городских парках люди дефилируют в нарядах из подручных материалов, винтажных находок и последних коллекций. Бренды и школы моды в этот день проводят мастер-классы.

День независимости — Аргентина. Аргентина провозгласила политическую самостоятельность 9 июля 1816 года, когда на Конгрессе Тукумана делегаты подписали Декларацию независимости от Испании. С тех пор по всей стране 9 июля проходят парады, звучат танго и народная музыка, а улицы украшают флагами и праздничными гирляндами. В месте подписания документа — Доме Лагуна — проводят театрализованные экскурсии и реконструкции. Еще одна традиция — семейные обеды с густым локро (национальным супом из свинины, говядины, фасоли, тыквы и кукурузы), сочными эмпанадами (пирожками со сладкими и несладкими начинками) и «мате» — чаеподобным настоем из листьев падуба, которые стали символами гостеприимства и национального единства в этот праздничный день.

close Парад в День независимости в Буэнос-Айресе, Аргентина Rosana Alvarez Mullner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Церковные праздники 9 июля

Явление Тихвинской иконы Божией Матери

В 1383 году икона Пресвятой Богородицы, написанная, согласно преданию, евангелистом Лукой, чудесным образом перенеслась, «светозарно шествуя по воздуху», из Влахерн в новгородские земли. Здесь она семь раз являлась жителям на берегах реки Тихвинки.

На месте последнего явления в XIV веке возвели деревянную церковь Успения, а через столетие по указу Василия III здесь уже возвышался каменный Успенский собор, ставший хранилищем и святыней для образа. С этого момента икона стала именоваться Тихвинской.

В 1941 году во время оккупации Тихвина немцы вывезли чудотворную икону. В 1950 году она оказалась в Чикаго. И только спустя 54 года торжественно вернулась к себе на родину — в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь.

В день почитания иконы в храмах служат божественную литургию с молебном. Верующие совершают крестный ход к Успенскому собору в Тихвине или к спискам иконы в городах России. По древнему уставу, 9 июля разрешается трапеза с рыбой. В этот день также совершают освящение воды и крестные ходы по берегам водоемов в память о первых явлениях чудотворного образа.

День памяти преподобного Тихона Луховского, чудотворца Костромского

Тимофей (будущий преподобный Тихон) родился в Великом княжестве Литовском и служил воином. В 1482 году переселился в Россию и принял монашеский постриг с именем Тихон. Он основал келью в землях Луховских и вместе с учениками возделывал землю, переписывал книги и совершал подвиги строгого аскетизма, избегая славы и уединенно трудясь ради спасения душ. Его мощи спустя многие годы после кончины оказались нетленными и были обретены около 1566 года.

С тех пор каждый год 9 июля в Николо-Тихоновском монастыре и в Лухе (Ивановская область) совершают всенощное бдение, панихиду и освящение воды, а к раке с мощами прикладываются за исцелением и помощью в скорбях. Праздник сопровождается чтением тропаря и кондака преподобному. В этот день устраивают благотворительные обеды в память о милосердии святого.

9 июля Русская православная церковь также чтит память • преподобного Давида Солунского (ок. 540);

• святителя Дионисия, архиепископа Суздальского (1385);

• преподобного Иоанна, епископа Готфского (790);

• священномученика Георгия Степанюка, пресвитера (1918).



Празднования в честь икон Божией Матери:



• «Одигитрия» Седмиезерная (XVII в.);

• Лиддская (Римская) (I в.);

• Нямецкая (1399).



close Тихвинская икона Божией Матери Wikimedia Commons

Народные праздники и приметы 9 июля

Давид Земляничник

9 июля церковь чтит память пустынника и целителя преподобного Давида Солунского. В народном календаре праздник называется Давид Земляничник, так как в середине лета в лесу созревает земляника.

В этот день на рассвете наши предки отправлялись в лес за ягодами, аккуратно собирая их в плетеные корзинки. Запасали и листья земляники, чтобы потом заваривать целебный настой, помогающий при малокровии и простуде.

Соседи приглашали друг друга на посиделки, хозяйки пекли лепешки с земляникой. Вместе с гостями пили чай и делились рецептами варенья и травяных сборов. Пчеловоды наблюдали за ульями. Считалось, что в этот день пчелы впервые за сезон вылетают за медовым взятком.

На Давида Земляничника было не принято идти в лес, если сердишься или держишь на кого-то злобу. Люди верили: тот, кто идет за земляникой с тяжелым сердцем, вернется домой с горькими и невкусными ягодами, а также навлечет на себя болезни. Паутину в чаще не разрывали, пауков не трогали, чтобы не лишиться благосостояния и избежать мелких несчастий. Наши предки в этот день не примеряли чужие украшения и не рассказывали о своих долгах, иначе можно было нажить конфликты и потерять доверие близких.

Приметы

Если идет дождь, то лето до сентября будет сырое и холодное.

Ясный и сухой день предвещает теплый август и щедрый урожай огурцов и дынь.

Птицы в лесу внезапно замолчали — значит, земляника полностью созрела, а лес приглашает к сбору ягод.

Если положить в карман листья земляники, можно без отказа получить в долг или найти поддержку среди друзей.

Какие исторические события произошли 9 июля

1357 год — король Карл IV заложил в Праге фундамент Карлова моста через Влтаву. По легенде это произошло в 5:31 утра. Момент астрологи выбрали не случайно — цифры даты образовали магический палиндром 1-3-5-7 (год) 9 (день) 7 (месяц) 5 (час) 3-1 (минуты). Средневековые строители верили, что такая числовая гармония обеспечит сооружению вечную прочность.

close Вид на Карлов мост в Праге, Чехия Rasto SK/Shutterstock/FOTODOM

1762 год — Петр III был свергнут, на престол взошла его супруга Екатерина II. Она правила Россией 34 года, дольше любой другой женщины на русском троне.

1887 год — английский фабрикант Джон Дикинсон на ежегодной встрече производителей представил первые коммерчески успешные бумажные салфетки.

1918 год — произошло «великое крушение поездов»: два пассажирских состава столкнулись лоб в лоб под Нэшвиллом. В результате аварии погибло более ста человек, пострадало — около 170. Катастрофа считается одной из самых масштабных в истории железных дорог США.

1955 год — Бернард Рассел и Альберт Эйнштейн выпустили в Лондоне манифест, призывавший отказаться от ядерного оружия и искать мирные пути разрешения конфликтов. Инициатива впоследствии привела к созданию движения «Пагуош» за разоружение.

2011 год — Южный Судан провозгласил независимость от Судана после референдума, а Джуба стала столицей нового государства.

Дни рождения и юбилеи 9 июля

В 1751 году родился граф Николай Шереметев — российский государственный деятель, коллекционер и меценат. Возглавлял Московский дворянский банк, но больше всего прославился благотворительностью: построил Странноприимный дом в Москве и богадельню на Неве, а также театральные комплексы в Кусково и Останкино.

В 1845 году родился Джордж Дарвин — английский астроном и математик. Сын Чарльза Дарвина выбрал путь науки и стал известен гармоническим анализом приливов и теорией расщепления Земли, объясняющей происхождение Луны.

В 1847 году родился Владимир Снегирев — русский врач, основоположник отечественной гинекологии. Снегирев первым в России применил для лечения рака лучи Рентгена и радия, провел более 2 тыс. сложнейших операций и основал Гинекологический институт усовершенствования врачей.

В 1933 году родилась Зинаида Кириенко — актриса театра и кино, эстрадная певица. Еще в студенческие годы ее пригласили на роль Натальи в фильме «Тихий Дон». В 1965 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР, а в 1977-м — Народной артистки РСФСР.

В 1946 году родился Бон Скотт — австралийский вокалист и автор песен. С 1974 по 1980 был фронтменом AC/DC, записав первые семь альбомов группы и войдя в историю хард-рока. В июле 2004 журнал Classic Rock признал его лучшим фронтменом всех времен, а Hit Parader поставил его пятым в списке величайших вокалистов хэви-метал.

Кто отмечает дни рождения

87 лет исполняется Лие Ахеджаковой — советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке РФ.

69 лет исполняется Тому Хэнксу — американскому актеру и режиссеру, сценаристу и продюсеру, обладателю двух премий «Оскар», семи наград «Эмми» и четырех «Золотых глобусов».

61 год исполняется Кортни Лав — американской певице, автору песен и актрисе, лидеру рок-группы Hole и вдове Курта Кобейна.

49 лет исполняется Екатерине Гусевой — российской актрисе театра, кино, телевидения, мюзиклов, певице, заслуженной артистке РФ.

47 лет исполняется Дмитрию Дюжеву — российскому актеру театра и кино, певцу и кинорежиссеру.

40 лет исполняется Алексею Черемисинову — российскому фехтовальщику на рапирах, чемпиону мира 2014 года и командному олимпийскому чемпиону 2016 года.