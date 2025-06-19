Как получить налоговый вычет за квартиру в 2025 году: пошаговая инструкция и пояснения

Что такое имущественный вычет и какие документы нужно предоставить в ФНС для его получения

Имущественный налоговый вычет дает возможность вернуть часть средств, вложенных в покупку недвижимости. Не имеет значения — оплатили вы всю стоимость квартиры сразу или приобрели ее в ипотеку, вы имеете право запросить у государства возврат части потраченных денег. Кто может претендовать на налоговый вычет, как его получить и какие документы для этого потребуются — в материале «Газеты.Ru».

Что такое имущественный налоговый вычет

Налоговый вычет при покупке недвижимости — это возврат части ранее уплаченного НДФЛ налога на доходы физических лиц в связи с приобретением жилья. Такая возможность, согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, предоставляется каждому человеку, являющемуся налоговым резидентом России и получающему доходы, которые облагаются НДФЛ. Она регулируется статьей 220 НК РФ.

Типы имущественных налоговых вычетов, связанные с недвижимостью:

налоговый вычет при продаже имущества;



налоговый вычет при строительстве или покупке жилого дома, квартиры, комнаты, приобретении земельного участка сюда также входят расходы на достройку и отделку приобретенного жилья, которые можно присовокупить к вычету только в том случае, если жилье изначально приобретается без отделки или это незавершенный объект ;



; налоговый вычет при изъятии земельного участка в пользу государства — предоставляется в размере выкупной стоимости объекта;



налоговый вычет на уплаченные проценты по ипотечному кредиту.

Лимиты для налогового вычета при покупке квартиры или иного жилья

Максимальная сумма имущественного вычета при покупке недвижимости и оплате процентов не менялась в течение нескольких лет.

2 млн рублей — можно включить в имущественный вычет при покупке квартиры в 2025 году.

3 млн рублей — максимальная сумма вычета по уплаченным ипотечным процентам.

Еще недавно с этих сумм гражданин мог вернуть максимум 13%. Однако с 1 января 2025 года ситуация изменилась. Отныне в России действует прогрессивная шкала налога на доходы физлиц, включающая пять уровней ставок: 13%, 15%, 18%, 20%, 22%. Именно к ней привязывается и окончательная сумма вычета за квартиру.

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Сумма возврата НДФЛ за покупку жилья в 2025 году составит:

до 260 тыс. руб. при налоговой ставке 13%



до 300 тыс. руб. при налоговой ставке 15%,



до 360 тыс. руб. при налоговой ставке 18%,



до 400 тыс. руб. при налоговой ставке 20%,



до 440 тыс. руб. при налоговой ставке 22%,

Сумма возврата НДФЛ за уплаченные ипотечные проценты в 2025 году:

до 390 тыс. руб. при налоговой ставке 13%



до 450 тыс. руб. при налоговой ставке 15%,



до 540 тыс. руб. при налоговой ставке 18%,



до 600 тыс. руб. при налоговой ставке 20%,



до 660 тыс. руб. при налоговой ставке 22%.

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Бухгалтер-эксперт Ольга Белоус в разговоре с «Газетой.Ru» обратила внимание на то, что налоговый вычет при покупке квартиры и вычет на уплату ипотечных процентов можно оформить одновременно.

Получить налоговый вычет за покупку квартиры возможно один раз в жизни. При этом если у вас не получилось «выбрать» вычет за один раз, остаток можно перенести на последующие налоговые периоды до полного его использования. Если квартира приобретена супругами совместно, каждый из них может получить вычет в пределах установленного лимита. Ольга Белоус бухгалтер-эксперт

Кто имеет право на имущественный налоговый вычет

Для получения налогового вычета необходимо быть налоговым резидентом России, обратила внимание юрист, экономист, судебный эксперт Лилия Ширяева. «Работодатель или заказчик по договору гражданско-правового характера должен уплачивать за вас НДФЛ — налог на доходы физических лиц», — пояснила она.

Право на налоговый вычет также имеют индивидуальные предприниматели, но только в том случае, если работают на общей системе налогообложения или имеют доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью, например, параллельно работают по найму.

Для получения налогового вычета денежные средства должны быть направлены на создание/приобретение объектов недвижимости на территории Российской Федерации, в том числе:

на новое строительство объекта жилой недвижимости,



на приобретение объекта жилой недвижимости (долей в нем),



на приобретение земельного участков под объектом недвижимости.

Лилия Ширяева обратила внимание на условия получения вычета при погашении процентов по кредитам, израсходованным на строительство или приобретение недвижимости.

Кредиты/займы должны быть:

целевыми,



полученным от российских организаций или индивидуальных предпринимателей.

«Если вы воспользовались в российских банках программами рефинансирования (перекредитования) займов на такое строительство или приобретение, то погашенные проценты тоже можно включить в базу для исчисления налогового вычета», — подчеркнула эксперт.





Какие документы понадобятся для оформления

Для оформления налогового вычета за квартиру нужно собрать следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или свидетельство о праве собственности на квартиру, комнату, жилой дом либо земельный участок или долю в них;



договор купли-продажи, либо договор долевого участия (ДДУ), либо договор уступки права требования и акт приема‑передачи;



документы, подтверждающие оплату: чеки, квитанции, платежные поручения, расписки от продавца;



свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка — если платили за долю супруга или ребенка;



доверенность на оплату — если деньги за квартиру кто‑то вносил по вашему поручению;



ипотечный договор, график погашения ипотеки, справка об оплате процентов из банка — если квартира куплена в ипотеку;



заявление от супругов, касающееся распределения вычета между ними;



документы, подтверждающие доходы за тот год, за который заявлен вычет;



справка 2-НДФЛ (если подаете декларацию 3-НДФЛ).



реквизиты карты или счета для перечисления средств.

Бухгалтер-эксперт Ольга Белоус обратила внимание, что с 2025 года ФНС активно использует автоматический обмен данными с Росреестром, банками и застройщиками, что упрощает оформление вычета. Но не во всех случаях — при покупке жилья у физлиц или в случае нестандартных договоров данные могут не появиться в информационных системах. Она настоятельно рекомендует сохранять все документы , даже если система «видит» часть информации.

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Способы получения налогового вычета за недвижимость

Существует три варианта получения налогового вычета за недвижимость:

через налоговую инспекцию — в упрощенном порядке,



через налоговую инспекцию — по итогам года, с подачей 3-НДФЛ,



через работодателя — по уведомлению из ФНС (НДФЛ не удерживается с зарплаты).

Налоговый вычет в упрощенном порядке

Самый удобный вариант оформления вычета через налоговую инспекцию — упрощенный. Он не требует предоставления налоговой декларации и документов. По окончании года налоговый орган самостоятельно анализирует информацию, полученную из официальных источников и присылает в личный кабинет налогоплательщика предварительно заполненное заявление.

Шаг 1. Дождитесь появления предварительно заполненного заявления в личном кабинете на сайте ФНС.

Шаг 2. Подтвердите документ, подпишите его с помощью электронной подписи для подписания понадобится усиленная неквалифицированная электронная подпись в приложении «Госключ» или усиленная квалифицированная электронная подпись на компьютере и отправьте на проверку.

Шаг 3. Ожидайте решения. На проверку документа по упрощенному порядку отводится 30 календарных дней со дня подачи заявления. После его рассмотрения в течение двух недель налоговый орган перечислит вам деньги на счет, указанный в заявлении.

Налоговый вычет при подаче декларации 3‑НДФЛ

Этот вариант дает возможность получить вычет не только за минувший календарный год, но и за предыдущие три года. Для его оформления нужно подать декларацию 3‑НДФЛ: за каждый год — отдельный документ.

Самый удобный вариант — оформить документы в личном кабинете на сайте ФНС.

Шаг 1. Заполните декларацию 3‑НДФЛ.

Шаг 2. Прикрепите документы. При погашении процентов по кредитам — кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, заключенные с кредитными или иными организациями, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов за пользование заемными средствами. При приобретении жилья — документы, подтверждающие расходы при покупке имущества.

Шаг 3. Если имущество приобреталось в общую совместную собственность подготовьте письменное заявление о договоренности сторон-участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами.

Шаг 4. Подпишите документ с помощью электронной подписи для подписания понадобится усиленная неквалифицированная электронная подпись в приложении «Госключ» или усиленная квалифицированная электронная подпись на компьютере и отправьте на проверку.

Шаг 5. Дождитесь окончания проверки, которая длится до 3 месяцев. В случае принятия положительного решения, в течение 30 календарных дней ФНС перечислит деньги на ваш счет.

Налоговый вычет через работодателя

Если вы работаете по трудовому договору, у вас есть возможность получить налоговый вычет через работодателя. После оформления необходимых документов он перестанет удерживать 13% с вашей зарплаты. НДФЛ будут ежемесячно добавлять к окладу до исчерпания всей суммы, положенной к возврату.

Как получить вычет через работодателя:

Шаг 1. Напишите заявление о подтверждении права на вычет на сайте ФНС через «Личный кабинет налогоплательщика» в разделе «Каталог обращений» или лично в налоговом органе.

Шаг 2. Приложите к заявлению копии документов.

Шаг. 3. Дождитесь ответа. В течение 30 дней ваше заявление рассмотрит налоговый орган и в случае принятия положительного решения направит вам и вашему работодателю уведомление о праве на получение вычета.

Шаг 4. Напишите в произвольной форме заявление на вычет и отнесите в бухгалтерию работодателя. Начиная с текущего месяца вы начнете получать зарплату с учетом НДФЛ.

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Важные нюансы при оформлении налогового вычета за квартиру

Лилия Ширяева рекомендует задуматься о получении налогового вычета уже в момент приобретения жилья. Это поможет оперативно и правильно оформить все документы.

«Например, если вы хотите включить в базу для исчисления налогового вычета свои расходы на достройку и/или отделку приобретенного жилья, то уже при составлении договора купли-продажи нужно предусмотреть этот момент и указать, что приобретается жилой объект незавершенного строительства либо квартира/комната без отделки», — пояснила юрист.

Также эксперт обратила внимание, что сопутствующие расходы, связанные с перепланировкой и реконструкцией помещения, покупкой сантехники и иного оборудования, оформлением сделок, при определении размера налогового вычета не учитываются.

Например, если вы потратили средства на разработку проектной и сметной документации на проведение отделочных работ и приобрели сами отделочные материалы, эту графу расходов можно включить в имущественный вычет.

Если же вы купили квартиру, но решили изменить ее планировку или сменить сантехнику, эти расходы для вычета не подойдут.

Когда имущественный вычет не предоставляется • За квартиру, которую вы получили в подарок или по наследству.

• Если вы заключаете договор купли-продажи объекта недвижимости со своим супругом, родителями, детьми или братьями/сестрами. Это считается сделкой между взаимозависимыми лицами.

• Если оплата строительства или приобретения жилья произведена за счет средств работодателей, иных лиц, средств материнского капитала или бюджетных средств. Причина — с этой суммы налогоплательщик предварительно не уплатил НДФЛ.

Бухгалтер-эксперт Ольга Белоус напомнила о том, что использование имущественного вычета не ограничивает человека в получении других видов вычетов.

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«Главное условие — уплаченный НДФЛ в год получения вычета. Даже если вы использовали всю сумму вычета по квартире, можно вернуть налог за лечение, обучение и другие вычеты», — резюмировала Белоус.