Налоговые изменения в 2025 году: кому придется платить больше, а кому положены льготы

Прогрессивная шкала НДФЛ и новые ставки налогов: что изменится для граждан и бизнеса в 2025 году

Налоговая система России в 2025 году претерпела серьезные изменения, которые касаются как обычных граждан, так и бизнеса. «Газета.Ru» разобралась, кого затронут нововведения, как будет работать прогрессивная шкала НДФЛ и отразится ли ее перестройка на доходах участников СВО, кому положены льготы и как семьям с детьми получить «налоговый кешбэк».

Как изменились налоги в 2025 году

12 июля 2024 года президент России Владимир Путин утвердил закон, который вносит значительные изменения в Налоговый кодекс. Большинство нововведений вступили в силу с 1 января 2025 года, они затронули физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организации. Среди ключевых изменений:

изменение налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

введение туристического налога;

корректировки налога на прибыль организаций;

обновление размеров госпошлин и акцизов.

Новая прогрессивная шкала НДФЛ

Одним из главных изменений в налоговой системе стало введение расширенной прогрессивной шкалы налогообложения для налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Этот подход предусматривает, что ставка налога зависит от уровня дохода, полученного налогоплательщиком за календарный год: чем выше доход, тем больше ставка.

До сих пор в России применялась упрощенная двухступенчатая шкала. С 2021 года доходы до 5 млн руб. в год облагались по ставке 13%, а суммы свыше этого порога — по ставке 15%.

Новые поправки предполагают пятиступенчатую шкалу:





до 2,4 млн — 13%;

от 2,4 млн до 5 млн — 15%;

от 5 млн до 20 млн — 18%;

от 20 млн до 50 млн — 20%;

свыше 50 млн — 22%.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом, как и ранее, повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а лишь к той его части, которая превышает установленный порог .

Например:

Если годовой доход составляет 2,7 млн руб., то налог рассчитывается по двум ставкам: 13% на первые 2,4 млн руб. и 15% на оставшиеся 300 тыс. руб.

Доход в 6 млн руб. подпадает под три ставки: 13% на сумму до 2,4 млн руб., 15% — на доход от 2,4 млн до 5 млн руб., и 18% — на доход от 5 млн до 6 млн руб.

Такой порядок налогообложения остается основанным на годовом, а не месячном доходе, поскольку налоговым периодом для НДФЛ по-прежнему признается календарный год (статья 216 НК РФ).

Как заверили в Минфине, большинство россиян не почувствуют изменений, — ставка 13% сохранится для доходов до 2,4 млн руб. в год — поправки повлияют примерно на 3% населения, зарабатывающего больше этой суммы.

Льготы и налоговые вычеты в 2025 году

Прогрессивная шкала НДФЛ не будет распространяться на денежные выплаты, связанные с выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий. Для участников специальной военной операции (СВО) будут действовать следующие ставки:

13% на доход до 5 млн руб.;

15% на доход, превышающие этот порог.

Налоговые изменения 2025 года не коснутся также северных надбавок. Новую прогрессивную шкалу НДФЛ будут применять к базовой части дохода, она на будет распространяться на коэффициенты и надбавки, которые положены за работу в регионе Крайнего Севера.

Налоги для семей с детьми

Кроме того, президент подписал указ, который вводит «налоговый кешбэк», или семейную налоговую выплату, как она называется в официальных документах. Эта льгота положена семьям с двумя и более детьми, в случае, если среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. Такие семьи смогут снизить налоговую нагрузку с 13 до 6% .

Однако платить НДФЛ весь год все равно придется по ставке в 13%, а по итогам года (то есть в 2026-м) можно будет обратиться за перерасчетом. Государство вернет семье переплату, исходя из ставки в 6%.

Также с 2025 года выросли размеры налоговых вычетов на детей: на второго ребенка сумма составит 2,8 тыс. руб., а на третьего и последующих детей — 6 тыс. руб. Лимит дохода, до которого можно применять эти налоговые вычеты, увеличен с 350 до 450 тыс. руб. Стандартный вычет на детей предоставляется автоматически работодателем, если у него есть соответствующие данные. Подавать заявление потребуется только в случае, если налогоплательщик впервые оформляет такой вычет.

Налоги для самозанятых

Для этой категории налогоплательщиков все останется без изменений. Ставки для самозанятых будут на уровне:

4% для доходов, получаемых от физических лиц;



6% для доходов, получаемых от ИП и юридических лиц.

Годовой лимит доходов для применения специального налогового режима остается прежним — 2,4 млн руб.

Туристический налог

С 1 января 2025 года в России появился туристический налог, который заменит курортный сбор. Он станет дополнительным источником доходов для местных бюджетов, а муниципалитеты смогут самостоятельно решать, вводить ли его на своей территории, определять его ставки и предоставлять льготы.

Ставки туристического налога будут повышаться поэтапно: начиная с 1% в 2025 году, они будут ежегодно увеличиваться на один процентный пункт и достигнут 5% к 2029 году. Уплачивать налог будут физические и юридические лица, предоставляющие услуги временного проживания в гостиницах, хостелах, пансионатах и других местах размещения , зарегистрированных в специальном реестре.

Для некоторых категорий граждан туристический налог не должен будет включаться в стоимость проживания. В этот перечень входят:

герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена Славы;

герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы трех степеней;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

участники и ветераны боевых действий, включая СВО;

инвалиды I и II групп, дети-инвалиды;

Изменения размера госпошлин в 2025 году

Для ряда юридически значимых действий размеры госпошлин значительно увеличены. Так, расторжение брака теперь обойдется в 5000 руб. вместо 650 руб., смена имени — в 5000 руб. вместо 1600 руб., а рассмотрение антимонопольных ходатайств — в 400 000 руб. вместо 35 000 руб.

Внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) обойдется физлицам в 700 руб. вместо 350 руб., а госрегистрация договора долевого участия для организаций — в 12 000 руб. вместо 6000 руб.

Одновременно введены новые госпошлины, например, за кадастровый учет недвижимости: 2000 руб. для физлиц и 22 000 руб. для организаций.

Кроме того, расширен список случаев освобождения от уплаты госпошлины. Например, она не будет взиматься за регистрацию доли в праве общей собственности на имущество в многоквартирном доме или за кадастровый учет недвижимости, расположенной на территориях новых субъектов РФ.

Изменения налога на прибыль организаций в 2025 году

С 2025 года в России вводятся масштабные изменения в системе налогообложения прибыли организаций. Ключевым нововведением станет повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25%, что затронет практически весь бизнес-сектор страны.

Распределение налога изменится следующим образом: доля налога, зачисляемая в федеральный бюджет, вырастет с 3 до 8% в период с 2025 по 2030 год. Оставшаяся часть, рассчитанная по ставке 17%, по-прежнему будет поступать в региональные бюджеты.

Для поддержки высокотехнологичного бизнеса вводят льготы для малых технологических компаний, включенных в реестр. Субъекты РФ смогут самостоятельно устанавливать пониженные ставки для налога на прибыль, зачисляемого в региональные бюджеты. Также они получат право определять условия применения льгот, предъявлять дополнительные требования к компаниям и варьировать ставки в зависимости от категории и вида деятельности предприятия.

Малый и средний бизнес, занимающийся обработкой сырья и материалов, получит возможность применять сниженный тариф страховых взносов на выплаты физическим лицам, превышающие размер МРОТ. Вместо стандартных 15%, такие компании смогут уплачивать всего 7,6%.

Еще одним инструментом стимулирования бизнеса станет федеральный инвестиционный налоговый вычет. Он позволит компенсировать до 50% капитальных затрат на приобретение основных средств в рамках инвестиционных проектов. Эта сумма уменьшит налог, подлежащий уплате в федеральный бюджет. Правительство РФ установит список категорий налогоплательщиков, объектов основных средств и порядок применения вычета.

Однако воспользоваться этим вычетом не смогут:

иностранные компании, являющиеся налоговыми резидентами РФ;

участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений;

кредитные организации;

производители подакцизных товаров (алкоголь, табак, сахаросодержащие напитки и другие).

Особое внимание уделено IT-сектору. С 2025 года IT-компании, пользовавшиеся нулевой ставкой налога на прибыль в 2022–2024 годах, начнут платить налог по ставке 5% . Этот льготный режим будет действовать до 2030 года, чтобы поддержать развитие цифровой экономики и инновационных технологий.

Изменения в акцизной политике с 2025 года

С 1 января 2025 года в России расширен перечень подакцизных товаров. В новый список добавят следующие категории: