Как получить социальный налоговый вычет за лечение в 2025 году

За какие услуги и лекарства можно вернуть часть потраченных денег

В 2025 году россияне могут вернуть часть средств, потраченных на лечение и покупку медикаментов. За какие медицинские услуги можно получить налоговый вычет, какие документы для этого понадобятся и сколько составляет максимальная сумма возврата — в материале «Газеты.Ru».

Что такое социальный налоговый вычет за лечение

Если вы лечились платно — проходили обследования в частных клиниках, оперировались или получали другие медицинские услуги — государство может вернуть вам часть потраченных денег. Регулирует это право ст. 219 Налогового кодекса РФ.

Это работает как возврат налога: вы уже заплатили НДФЛ, а теперь можете получить часть уплаченных средств обратно, пояснила «Газете.Ru» бухгалтер-эксперт Ольга Белоус.

«Налоговый вычет за лечение — это способ вернуть часть расходов на лечение — себя или своих близких — если вы официально работаете и платите подоходный налог (НДФЛ)», — пояснила она.

150 000 рублей лимит суммы совокупных расходов для социальных налоговых вычетов в 2025 году

С 2025 года правила получения налогового вычета за лечение стали проще, а условия – выгоднее.

Кто может получить налоговый вычет за лечение

Вернуть средства, потраченные на лечение, могут совершеннолетние граждане, которые платят НДФЛ. При этом человек должен подтвердить расходы на лечение, покупку медикаментов или приобретение полиса ДМС.

Оформить налоговый вычет можно за лечение:

себя;



супруга/супруги;



родителей;



детей до 18 лет (до 24 — если они учатся очно), в том числе усыновленных.

Важно! Чтобы получить налоговый вычет за лечение детей, оплатить медицинские услуги или медикаменты должен родитель или опекун ребенка. В случае, если ребенок оплачивал лечение самостоятельно, то и вычет получит он — со своих доходов, облагаемых по ставке 13% налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Какие расходы можно включить в вычет за лечение

В расходы, с которых можно получить социальный налоговый вычет за лечение, входят:

оплата медицинских услуг, в том числе дорогостоящих;



приобретение лекарств по рецепту врача;



страховые взносы ДМС.

Бухгалтер-эксперт Ольга Белоус обратила внимание, что расходы на медицинские услуги для получения налогового вычета делятся на два типа:

Обычное лечение

Лимит суммы, с которой можно получить вычет — 150 000 рублей в год (с 2025 года). Это общая сумма всех расходов — как на медицинские услуги, так и на приобретение медикаментов и взносы по ДМС.

Можно вернуть до 19 500 руб. (при ставке 13%) или больше — в зависимости от вашей налоговой ставки.

Согласно постановлению правительства РФ от 08.04.2020 № 458, сюда входят:

врачебные консультации;



анализы;



лечение у стоматолога;



физиотерапия;



операции;



лекарства,



медицинские услуги в рамках санаторно-курортного лечения,



паллиативная медицинская помощь

и другие виды медицинских услуг.

Дорогостоящее лечение

Сумма, с которой можно получить вычет, — без лимита.

Можно вернуть процент со всей потраченной суммы, если лечение входит в специальный список.

Согласно постановлению правительства, к дорогостоящему лечению, в частности, относятся:

химиотерапия;



ЭКО;



пересадка органов;



операции на сердце;



эндопротезирование суставов;



серьезные нейрохирургические вмешательства.

Важно понимать, что просто дорогое лечение — не значит дорогостоящее. Уточните у врача или в клинике, входит ли ваше лечение в список дорогостоящего, согласно постановлению правительства РФ. Ольга Белоус бухгалтер-эксперт

Узнать, обычное лечение или дорогостоящее вы получили, можно в справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговую из медучреждения. Код 1 означает обычное лечение (действует лимит 150 тыс. руб.), код 2 — дорогостоящее (вся сумма идет в вычет).

Какие документы нужны для оформления налогового вычета за лечение

С 2025 года правила получения налогового вычета за лечение упростили, обратила внимание Ольга Белоус. Теперь достаточно одного документа — справки об оплате медицинских услуг по форме, утвержденной ФНС (приказ № ЕА-7-11/824@ от 08.11.2023).

Эта справка выдается клиникой или ИП, имеющими медицинскую лицензию, и включает:

ФИО плательщика;



ФИО пациента;



сумму расходов;



код вида лечения: 1 — обычное, 2 — дорогостоящее.

Больше не являются обязательными:

договор с клиникой,



лицензия на медицинскую деятельность,



чеки,



квитанции.

Если вы получаете вычет за покупку лекарств, понадобятся:

рецептурный бланк, оформленный медицинским работником;



платежный документ, подтверждающий расходы (чек, приходно-кассовый ордер, платежное поручение, банковская выписка о безналичном перечислении денежных средств и др.)

Если назначение препаратов не оформляется на рецептурном бланке, в качестве подтверждения можно использовать сведения из медицинской документации пациента.

Для получения социального налогового вычета по расходам на уплату страховых взносов за договор ДМС нужно предоставить:

договор ДМС или страховой медицинский полис добровольного страхования;



платежные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на уплату страховых взносов (чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения, банковские выписки о безналичном перечислении денежных средств и др.).

Если полис ДМС приобретался на членов семьи, понадобится предоставить документы, подтверждающие родство, опеку или попечительство, заключение брака.

Как подать на налоговый вычет за лечение

Существует три способа подачи документов на налоговый вычет за лечение:

Упрощенный порядок через личный кабинет налогоплательщика

Если медорганизация передала данные в ФНС — вы просто заходите в кабинет, подтверждаете сумму и ждете возврат. Такой порядок действует с 2025 года для расходов с 1 января 2024 года.

Через 3-НДФЛ (если сведения не переданы)

Подаете декларацию на сайте налоговой или через МФЦ, прикладываете справки и другие документы.

Вы можете подать на вычет в любое время после окончания года, в котором лечились. Также можно подать документы за три прошлых года.

Через работодателя

Чтобы получить социальный налоговый вычет на лечение в этом формате, не нужно дожидаться конца года.

Обратитесь в налоговый орган по месту жительства с письменным заявлением и документами, подтверждающими расходы на лечение, покупку медикаментов или уплату страховых взносов за ДМС. Либо направьте все документы онлайн через личный кабинет налогоплательщика.

В течение 30 календарных дней налоговая рассмотрит заявление, проинформирует вас о результатах и направит работодателю уведомление о подтверждении права на вычет.

Обратитесь к работодателю с заявлением о предоставлении налогового вычета на лечение. Работодатель не будет удерживать НДФЛ с вашей зарплаты в пределах суммы, указанной в уведомлении.

Сколько денег можно вернуть

Сумма, которую вы можете получить обратно из налоговой, зависит от двух факторов:

Вида лечения — обычное или дорогостоящее;



Ставки НДФЛ, по которой с вас удержали налог (в 2025 году она может быть 13%, 15%, 18%, 20% или 22%).

По обычному лечению

Как уже было сказано, максимум, который можно учесть в вычете — 150 тыс. руб. в год. Это общий лимит, который применяется ко всем социальным вычетам вместе.

Сколько вы получите обратно — зависит от вашей налоговой ставки:

при ставке 13% — вернете до 19 500 руб.;



при ставке 15% — до 22 500 руб.;



при ставке 18% — до 27 000 руб.;



при ставке 20% — до 30 000 руб.;



при ставке 22% — до 33 000 руб.

Это максимальные суммы. Если вы потратили меньше 150 тыс. руб. — вернете 13% (или 15/18/20%/22%) от фактических расходов.

По дорогостоящему лечению

«Что касается дорогостоящего лечения, тут лимита нет. Вы вправе вернуть налог со всей суммы, которую потратили — если лечение входит в официальный перечень дорогостоящих медицинских услуг и указано в справке как «Код 2»», — рассказала Ольга Белоус.

В качестве примера расчета суммы социального налогового вычета за лечение бухгалтер-эксперт приводит ситуацию:

Если вы оплатили операцию за 400 тыс. руб., и это дорогостоящее лечение (код 2), вы получите:

52 тыс. руб. при ставке НДФЛ 13%;



60 тыс. руб. при ставке 15%;



88 тыс. руб. при ставке 22%.

Важно! Вы не можете получить вычет больше суммы уплаченного налога. То есть если за год вы заплатили НДФЛ всего в 50 000 рублей — то даже при миллионных тратах на лечение вам вернут максимум 50 000 руб.

Могут ли получить налоговый вычет ИП и самозанятые

Если вы — ИП на общей системе налогообложения, и весь ваш доход — это предпринимательская деятельность, вы не можете получить социальный налоговый вычет (ИП платят налог в соответствии со ст. 227 НК РФ).

При этом бухгалтер-эксперт обратила внимание, что если у предпринимателя есть дополнительные доходы, облагаемые по обычной ставке НДФЛ — например, от сдачи квартиры в аренду, работы по совместительству — он может получить вычет на эту часть уплаченного налога.

Аналогичная ситуация с получением налоговых вычетов и у самозанятых. Если у этой категории налогоплательщиков есть другой доход, с которого уплачивается НДФЛ, налоговый вычет на лечение получить можно.