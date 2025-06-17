17 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

17 июня в России отмечают День кваса, а в мире чествуют мусорщиков и борются с засухой. В народном календаре день носит название Митрофан Навозник — если у вас есть огород, самое время задуматься об удобрении почвы. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 17 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Принято считать, что эта экологическая проблема особенно остро стоит в жарких странах. Однако засуха стала угрозой для существования людей по всему миру из-за риска лишиться урожая и корма для животных. ООН учредила Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, чтобы напомнить о том, как важно сохранить плодородные земли. Сегодня на глобальном уровне существует инициатива Freshwater Challenge по восстановлению пресноводных ресурсов: с ее помощью к 2030 году в мире надеются восстановить 300 тыс. километров исчезнувших рек.

Всемирный день мусорщика

День мусорщика — неофициальный праздник тех, без кого города быстро превратились бы в свалки. Все понимают, насколько их труд незаменим, однако профессия до сих пор во многих странах считается непрестижной. Но не везде. Например, в Швейцарии мусорщики могут зарабатывать больше учителей, а в Японии ассоциирующаяся с порядком работа вызывает уважение. Так что, увидев сегодня мусоровоз, постарайтесь не морщиться, а скажите мысленно «спасибо» — ведь без этих людей мир вокруг стал бы гораздо менее пригодным для жизни.

Всемирный день крокодила

Крокодилы — одни из самых древних существ на планете, они существуют более 200 миллионов лет. Сегодня многие виды крокодилов находятся под угрозой исчезновения из-за браконьеров — кожа этих рептилий ценится высоко, а ее черный рынок огромен. Природоохранные организации стараются сберечь хищников и призывают к гуманному отношению к ним.

День русского кваса

Неофициальный праздник придумали поклонники одного из старейших напитков на Руси. Традиционно квас продают в жару, у многих он с детства ассоциируется с летом. Создание настоящего кваса требует мастерства: его вкус меняется в зависимости от рецептуры, технологии брожения и даже материала бочек. Современные квасовары экспериментируют с добавками — от традиционного хмеля до экзотических ягод и пряностей, создавая новые вкусовые оттенки. Интересно, что в XIX веке существовало более 150 сортов кваса. Сегодня в честь праздника по всей стране проходят тематические фестивали, где можно не только попробовать разные сорта, но и узнать секреты приготовления.

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Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 июня в других странах

День независимости — Исландия. 17 июня родился национальный герой Исландии Йоун Сигюрдссон, который боролся за независимость Исландии в XIX веке. Его последователи добились окончательного выхода страны из унии с Данией в 1944 году. С тех пор 17 июня — один из главных государственных праздников Исландии, который отмечают концертами и парадами.

close snapshot-photography/T.Seeliger/Global Look Press

День авиации — Румыния. Праздник приурочен ко дню памяти святого Илии, которого считают покровителем летчиков. 17 июня выбрали в честь первого полета румынского инженера и изобретателя Аурела Влайку на самолете собственной конструкции в 1910 году, праздник появился уже в современной Румынии. Жители ежегодно собираются на городские мероприятия и чтут память выдающихся представителей профессии. Власти устраивают авиашоу и торжественные церемонии награждения по многим регионам страны.

close Xinhua/Global Look Press

День «Ешьте овощи» — США. Дата призвана напомнить американцам о том, как важны овощи для здорового рациона, ведь по статистике только 9% взрослых в США съедают рекомендованную норму овощей. В 2010-х годах к инициативе присоединился Белый дом: тогдашняя первая леди Мишель Обама устраивала праздники с дегустацией овощей, выращенных на огороде, разбитом ею у президентской резиденции.

Религиозные праздники 17 июня

День памяти преподобного Мефодия Пешношского

Юный Мефодий пришел к преподобному Сергию Радонежскому для обучения, после которого был благословен на пустынножительство. Он нашел уединенное место за рекой Яхромой и там построил келью для отшельничества, но к нему стали наведываться последователи. Явился к келье и преподобный Сергий: он посоветовал бывшему ученику построить храм и обитель. Мефодий исполнил волю наставника, основал Николо-Пешношский монастырь и стал его игуменом. Преподобный Мефодий после смерти был погребен в собственной обители, в 1549 году на Московском соборе был причислен к лику святых.

16 июня Русская православная церковь также чтит память: •‎ мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана;

•‎ священномученика Астия, епископа Диррахийского;

•‎ священномученика Конкордия Римлянина, пресвитера;

•‎ преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского;

•‎ священномученика Петра Беляева, пресвитера;

•‎ священномученика Георгия Богича, пресвитера;

•‎ обретения мощей священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского.



Католическая православная церковь вспоминает:

•‎ святого отшельника Авита Перигорского.

Народные праздники и приметы 17 июня

Митрофан Навозник

День, когда православная церковь чтит память святителя Митрофана Константинопольского, в народе называли «навозником»: материал считался ценным помощником в ведении сельского хозяйства и долго оставался одним из немногих средств удобрения земли. В этот день крестьяне старались подкормить почву, чтобы получить богатый урожай. На Митрофана было не принято хлопать друг друга по плечу. Считалось, что можно «нахлопать» болезнь или неудачу. Купаться тоже не рекомендовалось — на Руси верили, что водяной мог утянуть на дно.

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Приметы



Какие исторические события произошли 17 июня

1789 год — во Франции депутаты третьего сословия Генеральных штатов провозгласили себя Национальным собранием. Это стало началом Великой французской революции, восстания 13–14 июля и взятия Бастилии.



— во Франции депутаты третьего сословия Генеральных штатов провозгласили себя Национальным собранием. Это стало началом Великой французской революции, восстания 13–14 июля и взятия Бастилии. 1856 год — в Филадельфии открылся первый съезд Республиканской партии США, которая в будущем станет одной из двух крупнейших политических партий страны.



— в Филадельфии открылся первый съезд Республиканской партии США, которая в будущем станет одной из двух крупнейших политических партий страны. 1885 год — в Нью-Йорк на пароходе прибыла Статуя Свободы, подарок США от французского народа.



— в Нью-Йорк на пароходе прибыла Статуя Свободы, подарок США от французского народа. 1898 год — Сенат США проголосовал за аннексию Гавайских островов, это положило начало их превращению в территорию США.



— Сенат США проголосовал за аннексию Гавайских островов, это положило начало их превращению в территорию США. 1940 год — в селе Мещеры Горьковской области выпал дождь из серебряных монет XVI–XVII веков. Оказалось, что ливень размыл клад с монетами, а смерч поднял их в воздух.



— в селе Мещеры Горьковской области выпал дождь из серебряных монет XVI–XVII веков. Оказалось, что ливень размыл клад с монетами, а смерч поднял их в воздух. 1940 год — в Латвию и Эстонию ввели советские войска, что предшествовало присоединению стран к СССР.



— в Латвию и Эстонию ввели советские войска, что предшествовало присоединению стран к СССР. 1941 год — верховное командование вермахта отдало приказ об осуществлении плана «Барбаросса». Нападение на СССР было назначено на 22 июня.



— верховное командование вермахта отдало приказ об осуществлении плана «Барбаросса». Нападение на СССР было назначено на 22 июня. 1950 год — американский хирург Ричард Лоулер провел первую в мире успешную операцию по пересадке почки человеку, она заняла 45 минут.



— американский хирург Ричард Лоулер провел первую в мире успешную операцию по пересадке почки человеку, она заняла 45 минут. 1970 год — ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid для моментальной печати фотографий.



— ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid для моментальной печати фотографий. 1972 год — полиция арестовала пятерых агентов, пытавшихся установить прослушку в здании отеля «Уотергейт» в Вашингтоне. Развившийся скандал привел к отставке президента США Ричарда Никсона.



— полиция арестовала пятерых агентов, пытавшихся установить прослушку в здании отеля «Уотергейт» в Вашингтоне. Развившийся скандал привел к отставке президента США Ричарда Никсона. 1980 год — группа Led Zeppelin отправилась в последнее европейское турне. Спустя три месяца умер барабанщик Джон Бонем, и коллектив распался.



— группа Led Zeppelin отправилась в последнее европейское турне. Спустя три месяца умер барабанщик Джон Бонем, и коллектив распался. 1982 год — президент США Рональд Рейган выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где назвал Советский Союз «империей зла» в самый разгар Холодной войны.



— президент США Рональд Рейган выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где назвал Советский Союз «империей зла» в самый разгар Холодной войны. 1985 год — кабельная телесеть Discovery начала вещание. Впоследствии канал стал одним из крупнейших научно-популярных в мире.



— кабельная телесеть Discovery начала вещание. Впоследствии канал стал одним из крупнейших научно-популярных в мире. 1991 год — в ЮАР отменили закон о регистрации новорожденных по расовому признаку. Решение стало важным шагом к ликвидации режима сегрегации.

Дни рождения и юбилеи 17 июня

В 1856 году родился Франц Рубо — российский художник, который работал над панорамами «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва».



— российский художник, который работал над панорамами «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва». В 1882 году родился Игорь Стравинский — композитор, который создал произведения «Весна священная», «Петрушка» и «Жар-птица». За многочисленные музыкальные эксперименты Стравинского называли одним из музыкальных новаторов XX века.



— композитор, который создал произведения «Весна священная», «Петрушка» и «Жар-птица». За многочисленные музыкальные эксперименты Стравинского называли одним из музыкальных новаторов XX века. В 1900 году родился Мартин Борман — немецкий политик, который был одним из ближайших соратников Адольфа Гитлера.



— немецкий политик, который был одним из ближайших соратников Адольфа Гитлера. В 1920 году родилась Сэцуко Хара — киноактриса фильмов Акиры Куросавы, одна из самых известных актрис Японии XX века.



— киноактриса фильмов Акиры Куросавы, одна из самых известных актрис Японии XX века. В 1926 году родился Леонид (Леня) Голиков — советский партизан, пионер-герой, участник Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза.



— советский партизан, пионер-герой, участник Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза. В 1929 году родился Тигран Петросян — советский шахматист и международный гроссмейстер.

Кто отмечает день рождения