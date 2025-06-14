14 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

14 июня во всем мире отдают дань уважения донорам крови. Кроме того, есть повод поздравить банщиков и блогеров. В России два профессиональных праздника — у работников миграционной службы и пивоваров. Народные поверья на этот день предлагают девушкам оригинальный способ избавления от слишком настырных ухажеров. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 14 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 14 июня

Всемирный день донора

14 июня 1868 года родился австрийский ученый Карл Ландштейнер, открывший четыре группы крови. К этой дате приурочен Всемирный день донора крови, посвященный миллионам добровольцев, которые, сдавая кровь, дарят надежду больным людям, нуждающимся в переливании. В России только за три первые месяца 2025 года донорами крови и ее компонентов стали более 670 тысяч человек. Большинство из них делают это абсолютно безвозмездно, хотя за сдачу полагаются такие бонусы как дополнительный отгул на работе и денежные выплаты.

Международный день блогера

Этот неофициальный праздник появился в 2004 году по инициативе группы блогеров из 40 стран. Изначально его создавали для продвижения и популяризации блогинга как способа самовыражения. Сегодня это уже целая индустрия, в которой задействованы десятки тысяч человек, и в которой крутятся большие деньги. Так что праздник вполне можно считать профессиональным.

Международный банный день

В этот день поздравления принимают работники саун, бань и хамамов. В 2007 году представители Союза банщиков России обращались в Госдуму с предложением официально узаконить эту дату, однако оно пока не нашло поддержки. Впрочем, это не мешает работникам парных праздновать свой праздник. Кстати, его не случайно привязали именно к 14 июня — в этот день вспоминают святого врачевателя Агапита Печерского. Именно баней он лечил множество недугов — как физических, так и психических.

close Павел Львов/РИА Новости

День работника миграционной службы России

Это профессиональный праздник тех, кто занимается вопросами миграции, гражданства и регистрационного учета в России. В их задачи входит оформление паспортов (внутренних и заграничных), регистрация иностранцев, ведение миграционного учета, а также борьба с нелегальной миграцией. Дата праздника выбрана в связи с тем, что 14 июня 1992 года указом президента была создана Федеральная миграционная служба (ФМС). Сегодня функции этого ведомства переданы Главному управлению по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

День пивовара в России

Этот отраслевой праздник отмечается с 2003 года по решению Совета Союза российских пивоваров. В этот день производители пенного напитка проводят тематические форумы, презентуют новые сорта пива, устраивают на производстве дни открытых дверей и дегустации.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 14 июня в других странах

День американского флага — США. Отмечается ежегодно с 1885 года. В этот день американцы украшают дома флагами, а магазины выкладывают на полки «звездно-полосатые» коллекции сувениров, одежды и канцелярии.

День матери — Афганистан. В центре внимания праздника — матери, потерявшие своих сыновей во время боевых действий. Этот день призван напомнить о ценности жизни и воздать благодарность женщинам за их бесценный труд.

Дeнь Эpнecтo Чe Гeвapы — Куба. Каждый год кубинцы празднуют день рождения знаменитого латиноамериканского команданте, символа революции и борьбы за свободу.

close Мурал с Эрнесто Че Геварой на Кубе Global Look Press

Религиозные праздники 14 июня

День памяти праведного Иоанна Кронштадтского

Святой праведный отец Иоанн, Кронштадтский чудотворец родился в 1829 году в Архангельской губернии в семье бедного сельского дьячка. Мальчик был очень болезненным. Чтобы выходить младенца, родители поскорее крестили его. Вскоре после этого ребенок окреп и поправился. Иоанн рано решил посвятить себя Богу и после окончания духовной академии более полувека служил в Андреевском соборе Кронштадта. Его любили прихожане за яркие проповеди, в которых он обличал грехи, призывал к вере и милосердию. Тысячи людей приезжали к нему в Кронштадт за духовной помощью и исцелениями: считалось, что по молитвам отца Иоанна происходили исцеления больных, в том числе безнадежных. Сегодня в Петербурге и других городах Иоанну Кронштадтскому установлены памятники, а его именем названы храмы.

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День памяти святого мученика Иустина

В 166 году Иустин Философ был подвергнут гонениям и схвачен вместе со святыми мучениками Иустином, Харитоном, Евелпистом, Иераксом, Пеоном, Валерианом, Иустом и мученицей Харитой. Христиан, проповедовавших веру в Иисуса Хритса, привели в Рим и заключили под стражу. Узникам предложили выбор — отречься от Спасителя и сохранить жизнь или умереть мученической смертью. Иустин Философ и его сподвижники отказались отречься от своих убеждений и были обезглавлены.

Православная церковь 14 июня также чтит память: • преподобного Дионисия, игумена Глушицкого;

• преподобного Агапита Печерского, врача безмездного, в Ближних пещерах;

• преподобного Иустина Поповича, Челийского;

• священномученика Василия Преображенского, пресвитера, мученицы Веры Самсоновой.



Народные праздники и приметы 14 июня

Устин — Брусничные губы

В этот день на Руси вспоминали раннехристианского мученика — святого Иустина Философа. В народе было принято по утрам наблюдать за восходом солнца и трактовать по нему весь оставшийся год. Девушки на Устина решали вопросы сердечные. Например, если какой поклонник проходу не давал и не нравился, полагалось сорвать ветку ивы и воткнуть ее между своими следами и теми, что оставил мужчина. Если же спутник, напротив, был дорог сердцу, вечер этого дня нужно было провести с ним: считалось, что это принесет семейное счастье.

Приметы

Если утреннее небо на Устина чистое — рожь богато уродится.

Утро дождливое — льна и конопли будет вдоволь..

Радуга раскинулась на небе с утра — после обеда жди дождя..

Грачи резвятся в поле — погода будет хорошей..

Лебеди вечером раскричались — скоро польет дождь..

Скворцы начали учить летать детенышей — пора снимать урожай гречихи..

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Какие исторические события произошли 14 июня

325 год — в городе Никее открылся первый Вселенский собор в истории христианства.



— в городе Никее открылся первый Вселенский собор в истории христианства. 1783 год — на западном берегу Южной бухты в Крыму заложили первые каменные постройки. Это событие считается днем основания Севастополя. Изначально город создавался как база русской черноморской эскадры.



— на западном берегу Южной бухты в Крыму заложили первые каменные постройки. Это событие считается днем основания Севастополя. Изначально город создавался как база русской черноморской эскадры. 1834 год — американец Исаак Фишер запатентовал наждачную бумагу.



— американец Исаак Фишер запатентовал наждачную бумагу. 1891 год — заложили Великую сибирскую железнодорожную магистраль, известную сегодня как Транссиб.



— заложили Великую сибирскую железнодорожную магистраль, известную сегодня как Транссиб. 1940 год — нацисты в ходе Второй мировой войны заняли Париж.



— нацисты в ходе Второй мировой войны заняли Париж. 1965 год — Боб Дилан записал в Нью-Йорке свою первую композицию с использованием электрогитары — «Like a Rolling Stone».



— Боб Дилан записал в Нью-Йорке свою первую композицию с использованием электрогитары — «Like a Rolling Stone». 1995 год — банда под предводительством Шамиля Басаева, захватила более 1600 заложников в больнице Буденновска в Ставропольском крае.



— банда под предводительством Шамиля Басаева, захватила более 1600 заложников в больнице Буденновска в Ставропольском крае. 2018 год — в России стартовал чемпионат мира по футболу.

close Александр Вильф/РИА Новости

Дни рождения и юбилеи 14 июня

В 1773 году родился Томас Юнг — английский физик, один из авторов волновой теории света.



— английский физик, один из авторов волновой теории света. В 1811 году родилась Гарриет Бичер-Стоу — американская писательница, автор «Хижины дяди Тома».



— американская писательница, автор «Хижины дяди Тома». В 1835 году родился Николай Рубинштейн — российский пианист, основатель Московской консерватории.



— российский пианист, основатель Московской консерватории. В 1864 году родился Алоис Альцгеймер — немецкий психиатр и невролог, впервые описавший нейродегенеративное заболевание, получившее впоследствие его имя.



— немецкий психиатр и невролог, впервые описавший нейродегенеративное заболевание, получившее впоследствие его имя. В 1928 году родился Эрнесто Че Гевара — латиноамериканский революционер.

Кто отмечает дни рождения

79 лет исполняется Дональду Трампу — 47-му президенту США.



— 47-му президенту США. 75 лет исполняется Семену Спиваку — народному артисту России, художественному руководителю Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке.



— народному артисту России, художественному руководителю Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке. 69 лет исполняется Елене Сафоновой — актрисе театра и кино («Зимняя вишня», «Такси-блюз»), заслуженной артистке России.



— актрисе театра и кино («Зимняя вишня», «Такси-блюз»), заслуженной артистке России. 67 лет исполняется Олафу Шольцу — федеральному канцлеру Германии.



— федеральному канцлеру Германии. 64 года исполняется Бою Джоржу — британскому музыканту, прославившемуся хитами «Do You Really Want To Hurt Me» и «Karma Chameleon».



— британскому музыканту, прославившемуся хитами «Do You Really Want To Hurt Me» и «Karma Chameleon». 56 лет исполняется Штеффи Граф — немецкой теннисистке, победительнице 22 турниров Большого шлема в одиночном разряде, олимпийской чемпионке.



— немецкой теннисистке, победительнице 22 турниров Большого шлема в одиночном разряде, олимпийской чемпионке. 35 лет исполняется Регине Тодоренко — телеведущей и блогерше.