11 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

11 июня в мире празднуют Международный день игр. Православные верующие чтят память святителя Луки, знаменитого хирурга и религиозного деятеля, жившего в XX веке. Российские медики в этот день напоминают о таком грозном заболевании, как рассеянный склероз, его диагностике и лечении. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 11 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 июня

Общероссийский день рассеянного склероза

Общероссийский день рассеянного склероза отмечается с 2010 года. В этот день врачи стремятся привлечь внимание общества к этому серьезному заболеванию, повысить осведомленность о его симптомах, методах лечения. Дата также напоминает о важности поддержки людей, живущих с этим недугом, и их близких.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Среди его симптомов — нарушение зрения, координации и чувствительности, слабость, проблемы с памятью, вниманием и мышлением. Полностью вылечить рассеянный склероз пока невозможно, но грамотная терапия позволяет улучшить качество жизни и отсрочить осложнения.

Международный день игры

11 июня ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО проводят мероприятия, подчеркивающие важность игры для обучения, развития и благополучия детей и взрослых.

Международный день игры — сравнительно молодой праздник, он появился в 2024 году. В ООН отмечают, что игра способствует творчеству, социализации и физическому здоровью человека. Ребенку она помогает развиваться, познавать мир, формировать важнейшие физические, социальные, коммуникативные навыки.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 11 июня в других странах

День короля Камеамеа на Гавайских островах — США. В этот государственный праздник в американском штате Гавайи чествуют монарха, основавшего объединенное Королевство Гавайи в 1810 году. На Гавайских островах в честь него проходит роскошный цветочный парад.

День кукурузы в початках — США. Самобытный гастрономический праздник, посвященный одному из самых любимых блюд американцев — кукурузе. В этот день ее варят целиком, щедро смазывают маслом, добавляют приправы и лакомятся в кругу семьи.

close Виталий Аньков/РИА Новости

День студента — Гондурас. Этот праздник приурочен к годовщине рождения Хосе Тринидада Рейеса, гондурасского поэта, священника и педагога. Рейес отстаивал всеобщее право на образование независимо от вероисповедания, уровня дохода, пола и других факторов.

Религиозные праздники 11 июня

День памяти Святителя Луки

Святитель Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский, родился в 1877 году в Керчи. В миру его звали Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Он посвятил себя медицине и стал выдающимся хирургом, профессором. Валентин Феликсович не только виртуозно оперировал, но и был человеком высочайших нравственных качеств. Глубоко верующий, он сочетал врачебную практику с пастырским служением.

В 1923 году, в разгар гонений на церковь, Войно-Ясенецкий принял монашество и епископский сан. За открытое исповедание веры подвергался гонениям, ссылкам. Прошел всю Великую Отечественную войну, был награжден медалями. Опубликовал выдающиеся научные труды на тему хирургии, за что получил Сталинскую премию I степени. Не менее выдающимся был его духовный путь. Всю свою жизнь святитель Лука служил церкви, последние 15 лет был архиепископом Симферопольским. Прославлен в лике святых в 1995 году. Чудотворные мощи святителя Луки покоятся в Симферополе.

День памяти Феодосии Константинопольской

Преподобномученица Феодосия родилась в VIII веке в благочестивой семье. Девочка рано осталась без родителей и воспитывалась в монастыре. Повзрослев, она раздала свое имущество бедным и приняла монашеский постриг. В период иконоборчества преподобномученица Феодосия смело встала на защиту икон, за что подверглась пыткам и мученической смерти. Погребли тело святой в монастыре Диокритис. Вскоре здесь начали происходить чудесные исцеления.

День памяти блаженного Иоанна Устюжского

Блаженный Иоанн Устюжский родился в благочестивой семье, был аскетом, принял подвиг юродства. Ночами напролет он молился, а днем ходил по городу в рубище, терпеливо снося насмешки. Еще при жизни он удостоился дара чудотворения. Блаженный Иоанн умер в молодом возрасте и был погребен неподалеку от Успенского собора в городе Устюге. Впоследствии над его мощами выстроили церковь.

День святого Варнавы

11 июня западные христиане отмечают день памяти Святого апостола Варнавы. Первоначально святого звали Иосиф. Он родился на Кипре, получил хорошее богословское образование в Иерусалиме. Впоследствии за свою доброту и милосердие получил прозвище Варнава, что означает «сын утешения». Приняв христианство, Варнава стал одним из первых 70 учеников Христа. Святой принял смерть на Кипре от рук иудеев. Прославился многими чудесами.

Православная церковь 11 июня также чтит память: • обретения мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского;

• явления Честного и Животворящего Креста Господня близ града Ростова Великого на Сахотском болоте;

• мученицы Феодосии девы, Тирской;

• I Вселенского Собора;

• Собора святых Красноярской митрополии;

• священномученика Иоанна Преображенского, протодиакона и мученика Андрея Трофимова.



В этот день верующие особо почитают иконы Божией Матери «Споручница грешных» и «Недремлющее Око».



Католическая церковь 11 июня вспоминает:



• святую Павлу Фрассинетти.





Народные праздники и приметы 11 июня

Феодосья Колосятница

Этот народный праздник приурочен ко дню памяти преподобной девы Феодосии Константинопольской. На Феодосью начинала колоситься рожь. В лесах появлялись первые грибы-боровики — в народе их называли колосовиками.

По народным поверьям в этот день нужно было вести себя тихо. Детям запрещали подходить к качелям, женщинам — отбеливать холсты. На Феодосью пели песни про урожай и кормили домашнюю скотину ароматными, свежеиспеченными баранками — чтобы потомство было обильным.

Приметы

Если рожь заколосилась — в лесах будет много грибов.

Утром на полях туман без росы — хлеб не уродится.

Ярко-синее небо — будет жаркий день.

Пчелы попрятались в ульи — будет сильный ливень.

Много пауков — к погожему дню.

Какие исторические события произошли 11 июня

1496 год — подошло к концу второе путешествие Христофора Колумба. Он так и не смог отыскать путь в Китай и впал в немилость испанской королевы.



— подошло к концу второе путешествие Христофора Колумба. Он так и не смог отыскать путь в Китай и впал в немилость испанской королевы. 1770 год — Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф у побережья Австралии.



— Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф у побережья Австралии. 1826 год — начала работу первая Московская глазная больница.



— начала работу первая Московская глазная больница. 1889 год — в США изобрели складной стул.



— в США изобрели складной стул. 1955 год — во время гонки «24 часа Ле-Мана» произошла самая смертоносная авария в истории автоспорта, в результате нее погибло 84 человека.



— во время гонки «24 часа Ле-Мана» произошла самая смертоносная авария в истории автоспорта, в результате нее погибло 84 человека. 1965 год — музыканты группы The Beatles получили орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II.

close Участники группы The Beatles с орденами Британской империи в Букингемском дворце, Лондон, 1965 год AP

1992 год — в России принята государственная программа ваучерной приватизации.

Дни рождения и юбилеи 11 июня

В 1867 году родился Шарль Фабри — французский физик, изобретатель, один из первооткрывателей озонового слоя в атмосфере Земли.



— французский физик, изобретатель, один из первооткрывателей озонового слоя в атмосфере Земли. В 1910 году родился Жак-Ив Кусто — французский океанограф, изобретатель акваланга.



— французский океанограф, изобретатель акваланга. В 1933 году родился Джин Уайлдер — американский актер, сценарист, кинорежиссер.



— американский актер, сценарист, кинорежиссер. В 1935 году родилась Нина Тимофеева — артистка балета, педагог, народная артистка СССР.



— артистка балета, педагог, народная артистка СССР. В 1943 году родился Олег Видов — советский и американский актер, кинорежиссер.

Кто отмечает дни рождения

66 лет исполняется Хью Лори — британскому актеру, трехкратному лауреату премии «Золотой глобус».

close Актер Хью Лори Isabelle Vautier/Global Look Prees