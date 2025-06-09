10 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

10 июня Всемирный день мотоциклиста — праздник любителей скорости, ветра и железных коней. Ценители сладкого по всему миру могут отметить День мороженого, эту неофициальную дату связывают с началом массовой продажи лакомства. А еще сегодня подходящий день, чтобы пересмотреть «Чебурашку», «Ну, погоди!», «Каникулы в Простоквашино» и другие любимые отечественные мультики: киностудия «Союзмультфильм» празднует день рождения. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 10 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 июня

Всемирный день мотоциклиста

Всемирный день мотоциклиста — это праздник свободы, скорости, любви к приключениям, объединяющий миллионы людей по всему миру. Традиция отмечать эту дату появилась в 1989 году по инициативе группы энтузиастов. Предварительно договорившись, они оставили свои авто в гаражах и отправились на работу на мотоциклах и скутерах. С одной стороны, участники акции хотели привлечь внимание к проблемам мотосообщества, а с другой — показать, что мотоцикл — удобный вид транспорта, способный разгрузить городские дороги.

Постепенно праздник завоевал популярность у мотоциклистов по всему миру. С недавнего времени его отмечают во второй вторник июня.

Всемирный день мороженого

День мороженого встречается в календаре несколько раз. А любители холодного десерта могут отмечать этот праздник и вовсе в любое время! Что касается 10 июня, то считается, что в этот день в 1786 году мороженое появилось в массовой продаже.

Сегодня можно побаловать себя мороженым, попробовать новые вкусы и поэкспериментировать с созданием домашних вариаций десерта.

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Всемирный день модерна

Эта неофициальная дата широко отмечается в архитектурных и культурных сообществах по всему миру. День модерна напоминает о важности изучения этого стиля, сохранения его наследия и памяти. Яркие примеры русского модерна в Москве — особняк Рябушинского по проекту Ф. Шехтеля и гостиница «Метрополь», в Санкт-Петербурге — здание компании «Зингер».

День рождения «Союзмультфильма»

10 июня 1936 года была основана легендарная киностудия «Союзмультфильм», чьи анимационные шедевры объединили многие поколения зрителей. Здесь родились любимые персонажи и истории, ставшие частью нашей культуры: от «Мойдодыра» до «Зимы в Простоквашино». Эти мультфильмы воспитывали, вдохновляли и учили добру миллионы детей. Сегодня студия продолжает создавать новые, современные мультики, сохраняя традиции и радуя поклонников всех возрастов.

День пресс-служб в системе МВД РФ

10 июня 1983 года приказом МВД СССР в структуре центрального аппарата министерства было создано пресс-бюро. Это подразделение стало отвечать за сотрудничество со средствами массовой информации. Сегодня сотрудники подразделений общественных связей органов внутренних дел ежедневно сообщают гражданам о работе полицейских, раскрытии и расследовании преступлений, предупреждают о новых уловках мошенников.

Международный день геральдики

Праздник возник по инициативе геральдистов в 2013 году. Он посвящен сохранению и изучению гербов и символов, отражающих историю, культуру и традиции народов и государств. Ведь каждый герб — это уникальный рассказ о прошлом. Геральдика уходит корнями в Средневековье, в те времена возник особый геральдический язык. По ярким элементам герба любой человек, независимо от своей образованности, мог понять, в чьих землях он находится.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 10 июня в других странах

Дeнь Камоэнса — Португалия. Праздник посвящен памяти знаменитого португальского поэта, автора эпической поэмы «Лузиады», воспевающей героические деяния португальских мореплавателей и историю страны. В этот день во всех крупных городах проходят торжественные мероприятия, концерты и ярмарки.

День чая со льдом — США. Хотя рецепты приготовления чая со льдом появились еще в 1870-х годах, он стал невероятно популярным спустя три десятилетия. Напитком активно угощали гостей Всемирной выставки, проходившей в Сент-Луисе в 1904 году. Из-за жары, царившей тем летом, напиток разлетался с невероятной скоростью. Чай со льдом подавали в высоких стаканах, которые вскоре стали напрямую ассоциироваться с этим напитком.

День детей — Гаити. Этот праздник призван напомнить о том, что у детей есть права. Несмотря на то, что рабство было отменено на Гаити еще в 1792 году, на неофициальном уровне его до сих пор практикуют. Зачастую родители отправляют своих детей не в школу, а в другие семьи, чтобы они работали там прислугой. Некоторые дети трудятся по 14 часов в день.

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Религиозные праздники 10 июня

День памяти Преподобного Никиты Халкидонского

Преподобный Никита Халкидонский жил в конце VIII — начале IX века на территории Малой Азии. Он был епископом, исповедником и стал широко известен благодаря своему милосердию. Никита Халкидонский всячески заботился о сиротах и нуждающихся, смело обличал ересь во время правления иконоборца Льва Армянина. За твердость веры его подвергли гонениям и отправили в ссылку. После кончины святого у его мощей совершались чудеса исцеления.

День памяти святителя Игнатия

Святитель Игнатий родился в благочестивой христианской семье. Он принял решение полностью посвятить себя Богу. Стал широко известен благодаря своему благочестию, крепкой вере и множеству добрых поступков. В 1261 году стал епископом Ростовским. Святитель Игнатий смело боролся с язычеством и мудро управлял епархией в период монголо-татарского ига. Как гласит предание, однажды он молитвой остановил сильнейший пожар в Ростове. Мощи святого сразу после кончины стали источником многих чудес. Сегодня они находятся в Успенском соборе Ростова.

День памяти Иконы Богородицы Никейской

Весть о чудотворной Иконе Божией Матери Никейской пронеслась по христианскому миру в 304 году. В период осады города Никеи, находившегося в Малой Азии, один из местных жителей-язычников бросил камень в икону. Ночью ему явилась во сне Дева Мария и сказала, что его ждет наказание. Во время сражения язычник пал от удара вражеского камня. Об этом событии было рассказано на Первом Вселенском Соборе в 325 году.

Православная церковь 10 июня также чтит память: • преподобной Елены Дивеевской (Мантуровой);

• святителя Геронтия, митрополита Московского и всея Руси;

• священномученика Евтихия, епископа Мелитинского;

• мученицы Еликониды Солунской (Фессалоникийской);

• святителя Германа, епископа Парижского;

• священномученика Елладия, епископа Восточного;

• преподобномучеников Макария (Моржова), иеромонаха, Дионисия (Петушкова), схимонаха, священномученика Николая Аристова, диакона, мучеников Игнатия Маркова и Петра Юдина, преподобного Ираклия (Мотяха) исповедника, схимонаха, преподобномученицы Гермогены (Кадомцевой), монахини;

• Иконы Божией Матери Галичская (Чухломская).





Народные праздники и приметы 10 июня

Никита Гусятник

Этот народный праздник был посвящен памяти преподобного Никиты Халкидонского, исповедника. В народе его называли стражем гусей, а проще — Гусятником. Согласно поверьям, святой охранял маленьких гусей от хищников.

Еще этот день получил название Полудницы. Считалось, что в это время в полях можно встретить духов, похожих на земных женщин. Они могли быть как добрыми, так и злыми.

Приметы

Стоит спокойная, безветренная погода — к доброму урожаю.

Заметили много муравьев — погода будет теплой и сухой.

На солнышке греются ящерицы — к дождю.

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Утром сильны ароматы трав — днем жди ливня.

Какие исторические события произошли 10 июня

1610 год — на остров Манхэттен в Северной Америке прибыли первые голландские поселенцы.



— на остров Манхэттен в Северной Америке прибыли первые голландские поселенцы. 1692 год — в Салеме охота на «ведьм» повлекла за собой первые жертвы.



— в Салеме охота на «ведьм» повлекла за собой первые жертвы. 1846 год — шотландец Роберт Уильям Томсон запатентовал в Лондоне пневматические шины.



— шотландец Роберт Уильям Томсон запатентовал в Лондоне пневматические шины. 1921 год — в Тульской области основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна».



close Дом писателя Льва Толстого в музее-усадьбе «Ясная Поляна» в Тульской области Виталий Белоусов/РИА Новости

1935 год — В США основано сообщество «Анонимные алкоголики».

Дни рождения и юбилеи 10 июня

В 1832 году родился Николаус Отто — немецкий инженер, изобретатель 4-тактного двигателя внутреннего сгорания.



— немецкий инженер, изобретатель 4-тактного двигателя внутреннего сгорания. В 1870 году родился Сергей Спасокукоцкий — русский ученый, хирург, создатель советской клинической школы.



— русский ученый, хирург, создатель советской клинической школы. В 1895 году родилась Хэтти Макдэниел — американская киноактриса, которая первой из темнокожих актеров удостоилась «Оскара».



— американская киноактриса, которая первой из темнокожих актеров удостоилась «Оскара». В 1921 году родился принц Филипп — герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II.



— герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II. В 1922 году родился Борис Брунов — руководитель Московского театра эстрады.



— руководитель Московского театра эстрады. В 1922 году родилась Джуди Гарленд — американская актриса, мать Лайзы Миннелли.



— американская актриса, мать Лайзы Миннелли. В 1929 году родилась Людмила Зыкина — певица, народная артистка СССР.



— певица, народная артистка СССР. В 1930 году родился Илья Глазунов — народный художник СССР.

Кто отмечает дни рождения

81 год исполняется Давиду Голощекину — джазовому музыканту-мультиинструменталисту, народному артисту России.



— джазовому музыканту-мультиинструменталисту, народному артисту России. 81 год исполняется Валентину Смирнитскому — советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту России.



— советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту России. 68 лет исполняется Андрею Букину — советскому фигуристу (танцы на льду), олимпийскому чемпиону 1988 года, 4-кратному чемпиону мира.



— советскому фигуристу (танцы на льду), олимпийскому чемпиону 1988 года, 4-кратному чемпиону мира. 67 лет исполняется Сергею Урсуляку — российскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру.



— российскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру. 60 лет исполняется Элизабет Херли — английской актрисе кино и телевидения.



close Актриса Элизабет Херли Elizabeth Hurley/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)