Как приготовить вкусное домашнее мороженое: 10 простых рецептов

Пошаговые рецепты домашнего мороженого: пломбир, клубничное, банановое без сахара, сорбет и другие

Мороженое — один из самых популярных летних десертов. Приготовить его дома гораздо проще, чем кажется. Для этого не обязательно покупать специальную технику или обладать кулинарным опытом. Как сделать мороженое дома, какие продукты понадобятся и чем такой десерт отличается от магазинного — в материале «Газеты.Ru».

Чем домашнее мороженое лучше магазинного

Домашнее мороженое отличается от магазинного прежде всего тем, что его состав можно полностью контролировать. По словам нутрициолога Юлианны Плискиной, именно это делает такой десерт более гибким с точки зрения питания.

В промышленном производстве мороженого часто используются сиропы с высоким содержанием сахара, ароматизаторы, красители, стабилизаторы и растительные жиры, которые улучшают текстуру и срок хранения продукта. Домашний десерт позволяет избежать лишних ингредиентов и сделать состав максимально простым и понятным. Кроме того, его можно адаптировать под индивидуальный план питания и личные вкусовые предпочтения. Юлианна Плискина нутрициолог

Домашнее мороженое позволяет:

* регулировать количество сахара;

* выбирать жирность продукта;

* использовать сезонные ягоды и фрукты;

* экспериментировать со вкусами;

* готовить десерт для детей и людей с особыми пищевыми потребностями.

Из кухонного инвентаря понадобятся миска, венчик или миксер, кастрюля с толстым дном и контейнер для заморозки. Мороженица может упростить процесс, но не является обязательной.

Мороженица или морозилка: какой способ выбрать

С мороженицей

Прибор одновременно охлаждает смесь и постоянно ее перемешивает, благодаря чему мороженое получается более воздушным и однородным, а риск образования кристаллов льда снижается.

Перед использованием важно внимательно изучить инструкцию производителя. У большинства бытовых моделей чашу необходимо предварительно выдержать в морозильной камере от 12 до 24 часов.

Охлажденную основу для мороженого переливают в чашу и запускают прибор. В зависимости от модели процесс занимает от 20 до 40 минут. После этого десерт уже напоминает мягкое мороженое, которое можно есть сразу или дополнительно заморозить в контейнере в течение 2–4 часов для более плотной текстуры.

Для мороженицы подходят практически все популярные рецепты — от классического пломбира до фруктовых сорбетов.

Без мороженицы

Если мороженицы нет, добиться похожего результата можно вручную. Для этого смесь необходимо поставить в морозильную камеру и каждые 30–40 минут тщательно перемешивать вилкой, венчиком или миксером. Обычно процедуру повторяют в течение первых 3–4 часов заморозки.

Самый простой рецепт из сливок и сгущенного молока и вовсе не требует постоянного перемешивания. Благодаря высокой жирности сливок и густой консистенции сгущенки мороженое получается достаточно мягким даже без специального оборудования.

При этом лучше использовать широкие неглубокие контейнеры: в них масса замерзает более равномерно. Также важно закрывать емкость крышкой или пищевой пленкой, чтобы десерт не впитывал посторонние запахи из морозильной камеры.

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Как приготовить домашнее мороженое: пошаговые рецепты

Начинать лучше с легких рецептов. Один из самых популярных вариантов включает всего два ингредиента.

Ингредиенты:

* сливки 33–35% — 500 мл;

* сгущенное молоко — 380 г (1 банка).

Способ приготовления:

1. Охладите сливки в холодильнике не менее 4 часов.

2. Взбейте их миксером до мягких пиков.

3. Добавьте сгущенное молоко и аккуратно перемешайте лопаткой до однородности.

4. Переложите массу в контейнер с крышкой.

5. Уберите в морозильную камеру на 5–6 часов до полного застывания.

Что можно добавить в домашнее мороженое • ваниль или ванильный экстракт;

• шоколадную крошку;

• какао-порошок;

• свежие ягоды;

• бананы;

• дробленые орехи;

• карамельный соус;

• кокосовую стружку.

Однако с точки зрения питания такой десерт сложно назвать легким.

«Сливки являются источником насыщенных жиров, а сгущенное молоко содержит значительное количество сахара. Поэтому такое мороженое стоит рассматривать прежде всего как десерт. Важно контролировать размер порции и помнить, что даже домашние сладости должны оставаться частью сбалансированного рациона», — отметила Плискина.

Классический пломбир

Тем, кто хочет получить максимально насыщенный сливочный вкус, стоит приготовить мороженое на заварной основе.

Ингредиенты:

* сливки 33–35% — 500 мл;

* молоко — 250 мл;

* яичные желтки — 4 шт.;

* сахар — 120 г;

* ванильный экстракт — 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. В кастрюле нагрейте молоко и сливки, не доводя до кипения.

2. Желтки взбейте с сахаром до светлой массы.

3. Постепенно влейте горячую молочную смесь в желтки, постоянно помешивая.

4. Верните массу в кастрюлю и готовьте на слабом огне до легкого загустения.

5. Процедите через сито и полностью остудите.

6. Добавьте ваниль и уберите смесь в холодильник минимум на 4 часа.

7. Перелейте в контейнер и поставьте в морозильник.

8. Первые 3–4 часа перемешивайте массу каждые 30–40 минут.

9. После полного застывания оставьте мороженое при комнатной температуре на 5 минут перед подачей.

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Как сделать мороженое полезнее

Тем, кто следит за рационом или хочет уменьшить количество сахара в меню, нутрициолог рекомендует обратить внимание на альтернативные рецепты.

«Чтобы снизить калорийность домашнего мороженого, можно использовать греческий йогурт, кефир, рикотту или мягкий творог вместо части сливок. Для сладости подойдут банан, клубника, малина, манго и другие фрукты. Дополнительное преимущество ягод заключается в высоком содержании антиоксидантов и пищевых волокон», — рассказала Юлианна Плискина.

Один из самых простых вариантов полезного домашнего десерта — банановое мороженое без добавленного сахара.

Банановое мороженое без сахара

Ингредиенты:

* банан, замороженный кусочками — 2–3 шт.;

* миндальное или другое растительное молоко без сахара — 30–45 мл;

* ванильный экстракт — по желанию.

Способ приготовления:

1. Измельчите замороженные бананы в блендере, добавьте растительное молоко и взбейте до кремовой консистенции.

2. Подавать десерт можно сразу как мягкое мороженое или убрать в морозильную камеру на 2–3 часа для более плотной текстуры.

Для украшения подойдут свежие ягоды, семена чиа, орехи или несколько кусочков темного шоколада.

Освоив базовый рецепт, можно экспериментировать со вкусами. Большинство наполнителей добавляют в уже готовую сливочную основу перед замораживанием. В домашних условиях особенно популярны ягодные, шоколадные и ореховые варианты.

Клубничное. Добавьте в сливочную основу 250–300 г пюре из свежей клубники перед замораживанием. Для более насыщенного вкуса можно использовать слегка уваренное ягодное пюре.

Шоколадное. Введите в смесь 100 г растопленного темного шоколада или 2–3 ст. л. какао.

Йогуртовое. Замените часть сливок натуральным греческим йогуртом и добавьте ягоды по вкусу.

Фисташковое. Смешайте основу с 100 г измельченных фисташек или 2–3 ст. л. фисташковой пасты.

Манговое. Добавьте в смесь пюре из 2 спелых манго. Такое мороженое получается особенно ароматным и сладким.

Кокосовое. Вместо сливок используйте кокосовое молоко, а для текстуры добавьте кокосовую стружку.

Лимонный сорбет. Смешайте сок 3 лимонов, 150 мл воды и 100 г сахара, после чего заморозьте массу, периодически перемешивая.

Сколько хранится мороженое и частые ошибки при приготовлении

В отличие от промышленной продукции домашнее мороженое не содержит консервантов, поэтому хранится меньше.

Оптимальный срок хранения в морозильной камере составляет от одной до двух недель. При более длительном хранении десерт начинает терять вкус, а в его структуре появляются крупные кристаллы льда.

Если в составе есть свежие ягоды, фрукты или молочные продукты без термической обработки, съесть такое мороженое лучше в течение нескольких дней после приготовления.

Перед подачей можно достать десерт из морозильной камеры за 5–10 минут. За это время он станет мягче, а вкус и аромат раскроются лучше.

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Частые ошибки

Даже простой рецепт может не получиться, если не соблюдать базовые правила.

Самые распространенные ошибки:

* использование сливок низкой жирности;

* недостаточное охлаждение основы;

* слишком быстрое замораживание без перемешивания;

* избыток фруктового сока в смеси;

* хранение в негерметичной емкости.

Из-за этого в десерте могут образоваться крупные кристаллы льда, а текстура станет рыхлой и водянистой.