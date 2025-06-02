Куда пойти учиться после 9-го класса: список востребованных и высокооплачиваемых профессий

Какие перспективные специальности можно получить в колледжах и техникумах после 9-го класса

Все больше выпускников после 9-го класса выбирают колледж или техникум, а не продолжение школьного обучения. Их привлекают упрощенная система поступления, возможность быстрее получить профессию и обрести финансовую независимость. Какие еще преимущества дает среднее профессиональное образование (СПО) и как выбрать перспективную специальность — в материале «Газеты.Ru».

Какие программы обучения есть в системе СПО

Система среднего профессионального образования готовит:



рабочих и служащих;



специалистов среднего звена.

Рабочие и служащие трудятся на производстве, в торговле, сфере услуг. Обучение по таким специальностям длится от 1 года 10 месяцев до трех лет. Сюда относятся такие профессии, как лаборант, водитель, кровельщик, флорист, художник по костюму, механик, водолаз, газосварщик, машинист, колорист.

Специалисты среднего звена выполняют более сложные задачи, связанные с управлением, взаимодействием с людьми. Обучение по таким специальностям продолжается 3–4 года и схоже с системой в вузах. К специалистам среднего звена относятся бухгалтер, юрист, медицинская сестра, учитель начальных классов, воспитатель, техник, фельдшер, специалист по туризму, модельер, архивист, тренер, художник-реставратор, дизайнер, специалист по защите информации.

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В 2025 году наиболее востребованными остаются специальности, связанные с производством, IT, медициной, сельским хозяйством, строительством, юриспруденцией.

Список популярных программ обучения в колледже или техникуме

экономика и бухгалтерский учет;



право и организация социального обеспечения;



правоохранительная деятельность;



операционная деятельность в логистике;



графический и отраслевой дизайн;



техника и технология наземного транспорта;



ремонт и обслуживание двигателей автомобилей;



ручная и механизированная сварка;



туризм;



преподавание в начальных классах;



поварское и кондитерское дело;



сестринское дело.

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15 популярных профессий, которым обучают после 9 класса

Архивист отвечает за сбор, хранение и систематизацию документов, которые представляют историческую, научную или культурную ценность. Обучение длится 2 года 10 месяцев. Зарплата архивиста в Москве — от 45 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц (зависит от работодателя), в регионах — от 25 тыс. до 60 тыс. руб. в месяц.

Бухгалтер ведет финансовый учет компании, отслеживает доходы и расходы и занимается отчетными документами для налоговых органов. Обучение длится 2 года 10 месяцев. Зарплата бухгалтера зависит от его квалификации: новичок зарабатывает от 30 тыс. до 70 тыс. руб. в месяц, а вот главный бухгалтер претендует на зарплату от 100 тыс. до 400 тыс. руб. в Москве и от 60 тыс. до 250 тыс. руб. в регионах.

Графический дизайнер создает логотипы, фирменный стиль, баннеры, рекламную упаковку для веб-сайтов и компаний. Обучение длится 3 года 10 месяцев. Начинающие специалисты зарабатывают от 40–50 тыс. руб., а опытные дизайнеры запрашивают 150 тыс. руб. в месяц.

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Копирайтер пишет тексты для сайтов компаний и ведет аккаунты в социальных сетях. Основы копирайтинга изучаются на программах «Издательское дело» и «Реклама», обучение длится 2 года 10 месяцев. После окончания колледжа начинающие копирайтеры зарабатывают от 20 тыс. до 40 тыс. руб., опытные специалисты — от 60 тыс. до 100 тыс. руб. Фрилансеры могут брать несколько проектов.

Косметолог-медсестра выполняет несложные процедуры под надзором врача. Косметолог-эстетист делает массажи и наносит маски. Обучение на эти профессии длится 3 года 10 месяцев. Косметологи зарабатывают от 60 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц, уровень зарплаты зависит от клиники.

Логист занимается организацией движения грузов и работает с поставщиками, транспортными компаниями и складами для бесперебойной поставки товаров. Обучение длится 2 года 10 месяцев. Специалисты со средним уровнем опыта зарабатывают от 50 тыс. до 80 тыс. руб. в месяц, опытные логисты — от 80 тыс. до 120 тыс. руб. в месяц.

Программист занимается разработкой программного обеспечения, сопровождением информационных систем, тестированием нововведений. Обучение длится 3 года 10 месяцев. Специалисты IT-профессий очень востребованы на рынке труда, зарплаты варьируются в зависимости от вакансии и работодателя. Начинающие программисты зарабатывают от 70 тыс. до 100 тыс. руб, а опытные сотрудники — до 300 тыс. руб.

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Повар занимается приготовлением пищи, определяет качество продуктов и их сроки хранения, придумывает сочетания ингредиентов и разрабатывает собственные блюда. Обучение длится 3 года 10 месяцев. После окончания колледжа повар работает в столовых, кафе, бистро, ресторанах, поэтому уровень зарплат в этой сфере сильно различается. Помощник повара может получать от 30 тыс. руб., а шеф-повар — от 100 тыс. руб. в месяц. Часто повара с большим опытом работы и профессиональными наградами открывают собственные рестораны.

Робототехник проектирует простые устройства, мини-роботов и механизмы для их работы. Опытный специалист занимается разработкой сложных роботизированных систем в промышленности. Базовая подготовка составляет 2 года 10 месяцев обучения. Начинающий специалист получает от 30 тыс. руб. в месяц, зарплата опытного робототехника начинается от 120 тыс. и достигает 200 тыс. руб. в месяц.

Слесарь-сантехник устанавливает и ремонтирует устройства и системы сантехники, в том числе водопровод и канализацию. Обучение длится 2 года 10 месяцев. После окончания учебного заведения специалисты работают в компаниях, обслуживающих многоквартирные дома, или на фрилансе, выполняя частные заказы. Начинающие сантехники зарабатывают от 30 тыс. до 70 тыс. руб., а опытные специалисты могут рассчитывать на зарплату 80 тыс. руб. и выше.

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Специалист банковского дела проводит финансовые и валютные операции, открывает карты и счета, консультирует клиентов. Обучение длится 2 года 10 месяцев. Средняя зарплата банковского сотрудника достигает 60 тыс. руб. в месяц.

Специалист по рекламе занимается разработкой стратегии продвижения товаров или услуг, работает в рекламных агентствах или в штате компании-производителя. Обучение длится 2 года 10 месяцев. Начинающие специалисты зарабатывают от 50 тыс. до 70 тыс. руб. в месяц, специалисты с опытом в крупных городах могут претендовать на зарплату 120 тыс. руб. и выше.

Специалист по туризму востребован в разных организациях. Например, в отелях он контролирует сотрудников ресепшена и персонал. В турагентствах — занимается бронированиями и сопровождением туристов. Обучение длится 2 года 10 месяцев. Зарплата турагента начинается от 30 тыс. руб. и меняется в зависимости от объема личных продаж и условий работодателя. Некоторые турагенты обзаводятся собственной базой клиентов и начинают работать на себя, в этом случае доход специалиста вырастает.

Товаровед изучает вопросы торговли и контроля качества, а после обучения принимает товар, контролирует условия хранения, работает с поставщиками, анализирует спрос и ассортимент. Обучение длится 2 года 10 месяцев. Зарплата товароведа начинается от 30 тыс. руб. и растет прямо пропорционально опыту сотрудника. Специалисты зарабатывают около 70 тыс. руб.

Юрист помогает гражданам с оформлением документов, получением пособий и льгот и консультирует по правовым вопросам. Обучение длится 2 года 10 месяцев. После окончания колледжа помощник юриста зарабатывает от 30 до 80 тыс. руб. в месяц (сумма зависит от местоположения компании и условий работодателя), старший юрист может претендовать на зарплату от 120 тыс. до 300 тыс. руб. в месяц.

Сколько можно зарабатывать с дипломом колледжа Не стоит думать, что достойные зарплаты получают только специалисты с высшим образованием. В 2025 году, согласно данным hh.ru, в рейтинг самых высокооплачиваемых вышли и те профессии, для которых не нужен диплом института или университета.



• Геодезист — около 150 тыс. руб. Создает точные карты и планы местности, готовит техническую документацию, контролирует состояние объектов на предмет возможной деформации.



• Разработчик — около 145 тыс. руб. Требуются разработчики сайтов, мобильных приложений и сложных информационных систем.



• Токарь — около 144 тыс. руб. Токарь создает детали для машин, инструментов и механизмов: от простых болтов до комплектующих к технике.



• Машинист — более 140 тыс. руб. Машинисты управляют пассажирскими поездами, грузовыми составами, электричками. После колледжа можно работать в метро, в депо или на железной дороге.



• Сварщик — около 139 тыс. руб. занимается сваркой металлических изделий и конструкций и может работать на предприятиях машиностроения, судостроения, металлургии.



• Менеджер — от 107 тыс. руб. Одна из самых универсальных профессий, востребована в разных сферах, например, в грузоперевозках, онлайн-торговле, сфере услуг, на производстве.

Плюсы и минусы поступления в колледж после 9-го класса

В последние годы наблюдается рост интереса к обучению в колледжах и техникумах. В 2024 году из 1,6 млн выпускников 9-х классов более 60% планировали поступать в учебные заведения среднего профессионального образования (СПО).

close Александр Рюмин/ТАСС

Объясняется это просто: молодые люди ориентированы на быстрое обучение, трудоустройство и обретение финансовой независимости. Согласно исследованиям, выпускники все меньше хотят тратить около пяти лет на получение образования в вузе. А еще их останавливают высокая конкуренция за бюджетные места в институтах, университетах и академиях и возросшая стоимость обучения по контракту.

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На решения выпускников и их родителей также влияют происходящие в системе СПО перемены. С сентября 2022 года стартовал проект «Профессионалитет», который направлен на более тесное сотрудничество техникумов и колледжей с предприятиями. Это делает обучение приближенным к реальным запросам работодателей и фактически означает гарантированное трудоустройство выпускников.

Плюсы обучения в колледже

Экономия. Поступить на бюджет в колледж или техникум гораздо проще, чем в вуз. На 2025/2026 учебный год контрольные цифры приема в системе СПО — около 75 тысяч бюджетных мест. Даже в случае платного обучения стоимость в колледже ниже, чем в вузе.

Получение актуальной профессии. В эпоху цифровизации работодатели все чаще ищут специалистов в области программирования, 3D-дизайна, аналитики, тестирования и разработки. Эти профессии можно освоить в техникумах и колледжах, а также на специализированных курсах.

Быстрое обучение. Многие специальности в колледжах и техникумах предусматривают двухлетний срок обучения, поэтому уже к 18 годам выпускник может получить специальность и начать работу.

Возможность не сдавать ОГЭ и ЕГЭ. В колледж или техникум поступают на основании среднего балла в аттестате и итогов внутренних испытаний.

Перспективы поступления в вуз на льготных условиях. При желании продолжить обучение в вузе по этой же специальности выпускник колледжа или техникума может поступать на льготных условиях: без ЕГЭ, на основании результатов внутренних испытаний.

Высокая востребованность на рынке труда. Квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена зачастую быстрее находят работу по специальности, чем выпускники вузов.

close Илья Наймушин/РИА Новости

Минусы обучения в колледжах и техникумах

Предвзятое отношение в обществе. Принято считать вузовское образование более престижным и эффективным, чем обучение в колледже.

Ограниченный карьерный рост. Без диплома вуза специалиста среднего звена могут не взять на руководящие позиции или должности в государственных организациях.

Отсутствие военной кафедры. Поскольку отсрочка от армии предоставляется на время очного обучения только один раз, в случае поступления в вуз повторную отсрочку студенту уже не предоставят.

Требования к поступлению после 9-го класса

Для поступления в колледж необходимо предоставить следующие документы:



заявление;



копия аттестата за 9-й класс или его электронный дубликат;



цветные или черно-белые фото 4 шт. 3×4 см;



копию паспорта РФ;



дополнительные документы (например, документы, подтверждающие право на льготу или индивидуальные достижения).

В некоторых колледжах могут требовать медицинскую справку или заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Уточните у учебного заведения полный список документов.

При успешном прохождении конкурса вас попросят принести в приемную комиссию оригинал аттестата. Это необходимо сделать до 15 августа, а если специальность творческая — до 10 августа. Отнеситесь к этому ответственно: если абитуриент не предоставит оригиналы в срок, то его не зачислят.

Подать документы вы можете:

лично в приемную комиссию колледжа, техникума или училища;



в приемную комиссию колледжа, техникума или училища; по почте заказным письмом на адрес учебного заведения;



заказным письмом на адрес учебного заведения; через сайт колледжа (если на нем предусмотрена такая функция);



колледжа (если на нем предусмотрена такая функция); через личный кабинет на «Госуслугах»: для этого требуется подтвержденная учетная запись.

Подать заявление о приеме можно сразу в несколько учебных заведений.

Если вы претендуете на целевое обучение, подать заявку также можно на «Госуслугах».

Для этого:



Заполните электронное заявление.



Изучите список предложений о целевом обучении. Там указаны колледж, специальность, будущий работодатель, условия обучения и работы. Здесь можно выбрать несколько предложений.



Отправьте заявку и дождитесь подтверждения. Если вам нет 18 лет, то уведомление о целевом обучении придет в личный кабинет родителя или опекуна.



Подайте заявление на поступление на выбранные специальности. Без заявления в колледж заявка на целевое обучение будет недействительна.



Пройдите конкурсные испытания в колледже.



В случае прохождения в ваш личный кабинет придет договор о целевом обучении. Вы можете подписать его онлайн.

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