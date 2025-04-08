Среднее профессиональное: студенты колледжей получат конкурентное преимущество при трудоустройстве

Спрос на выпускников средних профессиональных образовательных учреждений (СПО) на рынке труда неуклонно растет, что вызывает все больший интерес у школьников к обучению в колледжах. В ответ на эту тенденцию правительство Москвы приняло решение увеличить количество бюджетных мест в городских колледжах на 10 тысяч, доведя их общее число до 37 тысяч. Таким образом, московские девятиклассники гарантированно получат бесплатное место в колледже в рамках принятого 1 апреля федерального закона. Какие еще изменения произойдут в системе среднего профессионального образования – в материале «Газеты.Ru».

«После нескольких десятилетий забвения среднее профессиональное образование переживает настоящий ренессанс. Экономика предъявляет практически неограниченный спрос на специалистов десятков разных профессий. И наша задача — дать возможность московским ребятам и девчатам получить востребованные специальности с достойной заработной платой и хорошими карьерными перспективами», – говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

Что нужно для колледжа

Президент Владимир Путин 1 апреля подписал Федеральный закон «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования». Москва — один из трех пилотных регионов. Во исполнение закона департамент образования города Москвы принял и опубликовал необходимые нормативно-правовые акты. В рамках эксперимента установлено специальное правовое регулирование отношений, связанное с проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приемом на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования.

В этом году столичные девятиклассники, ориентированные на получение практических навыков, быструю реализацию в профессии и планирующие обучение в колледже, смогут сдавать только два ОГЭ (русский язык и математику) вместо четырех. Аттестат, полученный на основании сдачи двух ОГЭ, равен аттестату, полученному после сдачи четырех ОГЭ, и дает право поступить в любой колледж на любую специальность. Зачисление московских школьников во все городские колледжи по всем специальностям будет осуществляться на основании первичных баллов по ОГЭ по русскому языку и математике. Это обеспечит прозрачность и объективность зачисления.

При этом впервые нормативно вводится гарантия для каждого московского девятиклассника на бесплатное место в городском колледже. Поступление в колледж — это уникальная возможность получить среднее общее образование одновременно с получением востребованной профессии. А окончание колледжа является одним из треков, позволяющих в дальнейшем получить высшее образование.

«Мы видим, что город в лице департамента образования Москвы делает максимум возможного для того, чтобы помочь, как и ребятам выбрать свой профессиональный путь, так и работодателям восполнить кадровый дефицит. В этом году увеличено количество бюджетных мест на прием в колледжи Москвы, и для нас это отличная возможность, чтобы к нам пришло большее количество сотрудников, с которыми мы будем в дальнейшем работать», – говорит директор по персоналу «Росинтер Ресторантс» Андрей Туманов.

Поступить в вуз можно по внутренним экзаменам вуза для абитуриентов со средним профессиональным образованием, а также сдать ЕГЭ для участия в общем конкурсе. Для подготовки к ЕГЭ на базе колледжей будут организованы бесплатные городские курсы. Чтобы воспользоваться возможностью сдать только два обязательных экзамена, необходимо до 15 мая изменить выбор ОГЭ с четырех до двух экзаменов.

«Наши ребята уже сегодня выбирают осознанно трек профессионального образования, потому что увеличивается спектр возможностей колледжей по предложению различных специальностей из различных отраслей. Это промышленность, здравоохранение, образование, транспорт, то есть очень большой спектр на выбор ученика. Кроме этого, у современных ребят сейчас очень активно используется история с трудоустройством. Каждый ребенок уже в более раннем возрасте хочет зарабатывать свои первые средства. И, чем раньше они трудоустраиваются, тем раньше могут самостоятельно распоряжаться своими финансами. Поэтому ребята, выбирая колледж, ориентируются все-таки на то, что они рано получат профессию и уже могут совмещать непосредственно после окончания колледжа, либо работу и обучение в университете, либо уже самостоятельно выстраивать свою трудовую деятельность по профессии, которую получили, на которую сориентировались на этапе школьной жизни. И важно помогать им, в том числе и с самоопределением на более ранних этапах обучения в школе», – говорит директор школы ГБОУ Школа № 2070 Ольга Афанасьева.

Будущие работодатели

Приемная кампания в колледжи начнется в конце июня. Выпускники могут подать заявления одновременно на пять специальностей — либо в одном учебном заведении, либо распределить выбор между несколькими колледжами. Вся процедура подачи документов доступна в электронном формате на портале mos.ru.

Столичные колледжи сегодня — это современные образовательные пространства, где школьники становятся востребованными специалистами, а в ряде отраслей — даже опережают выпускников вузов по скорости трудоустройства. Большинство студентов начинают работать еще во время учебы, 95% выпускников успешно трудоустраиваются по выбранной специальности. Такой результат стал возможен благодаря полной трансформации подхода к обучению студентов.

Больше половины учебных программ сформированы с учетом запросов их будущих работодателей, почти 70% учебного времени отводится практическим занятиям. Московские колледжи тесно сотрудничают с более чем тремя тысячами работодателей – лидерами в своих отраслях. Среди них — крупные промышленные предприятия, заводы, гастрономические холдинги, ИТ-компании, профессиональные ассоциации и сообщества.

«Коренным образом изменился подход к взаимодействию с работодателями. Раньше это были такие эпизодические посещения колледжа, когда они приходили, рассказывали о своем успехе, иногда, может быть, заглядывали в лабораторию. Сегодня это совершенно другой подход. Они являются частью нашей образовательной программы, потому что были участниками, когда мы переработали образовательные программы. Вместе с нами формировали инфраструктурные листы, чтобы рабочее место ребенка стало аналогом того, что он встретит уже непосредственно на производстве. И сегодня они являются фактически нашими педагогами-преподавателями. Но и у них есть свой умысел. Они здесь подбирают себе команду», – подчеркнула директор Московского образовательного комплекса «Запад» Анна Мельникова.

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«У нас очень высокие показатели трудоустройства. 96% выпускников трудоустроены в разные самые предприятия Москвы. Креативная индустрия отличается тем, что в ней очень разные тоже профессиональные треки. Это могут быть большие компании, креативные индустрии непосредственно этой творческой отрасли. Это могут быть креативные профессии в банках, в строительных компаниях, IT-фирмах. То есть запрос на выпускников сектора креативных индустрий очень высокий», – рассказала директор МТКИ им. Л.Б. Красина Лиана Табатадзе.

«Лучшие российские компании, это и «Газпром», и «Ростех», и «Московский метрополитен», сотрудничают с московскими колледжами. Они поставляют и запрос на ребят, и на будущие программы, которые постоянно совершенствуются, и есть контакт с теми людьми, которые уже работают в передовых российских компаниях и могут поделиться своим опытом. Это и креативные индустрии, это и медицина, это и строительство, логистика. В общем, все те отрасли, за счет которых будет расти московская и российская экономика, эти отрасли нуждаются в кадрах. И московские власти делают все, чтобы этот запрос был в полной мере удовлетворен. Поэтому те

инвестиции в развитие системы образования, безусловно, востребованы, безусловно, окупятся. Интерес, который есть среди родителей, среди молодых людей на обучении в колледжах, этот интерес и запрос будет удовлетворен в полной мере», – отметил председатель комиссии по образованию Мосгордумы Александр Семенников.

«С колледжами мы работаем уже не первый год, успешно реализуем несколько совместных проектов. Ребята приходят к нам как на практику, так и уже трудоустраиваются даже после второго курса в колледже. У нас в партнерстве несколько колледжей. Мы берем к себе на практику и на трудоустройство ребят по различным специальностям, связанным с ресторанным бизнесом. Работодатель в нашем лице интегрирован в процесс обучения внутри колледжей. Мы приходим и на мастер-классы. У нас есть подшефные группы, курсы», – отмечает Андрей Туманов.

«Наша компания уделяет особое внимание взаимодействию с колледжами, потому что направление подготовки операторов и специалистов является для нас крайне важным. Потому что эти специалисты в будущем приходят к нам на производство, и у нас уже очень много примеров, когда ребята, став выпускниками колледжа, стали работниками нашей компании. И многие из них сейчас работают не только в сфере оператора и применения беспилотных летательных аппаратов, но и в сфере подготовки специалистов», – рассказал генеральный директор ГК «Геоскан-Москва» Павел Степанов.

Интенсификация

Благодаря интенсификации обучения сокращается его продолжительность. С 2025 года большинство программ подготовки рассчитаны на три года и включают в себя одновременное получение нескольких профессий, что делает выпускников колледжей более конкурентоспособными на рынке труда. Помимо этого, для обеспечения высокого качества образования в столичных колледжах проводится планомерная работа по улучшению материально-технической базы. Например, активно модернизируются и оснащаются мастерские и лаборатории. На данный момент обновлено 70% оборудования, а до конца 2027 года процесс будет полностью завершен.

«Современный колледж сегодня – это место рождения настоящих профессионалов. Мы переработали образовательные программы, и теперь в них 70% – это время для практики. Это новые лаборатории. Напомню, в прошлом году мы модернизировали около 650 мастерских лабораторий. На первом курсе ребенок получает свою первую профессию. Это вместо того, что было раньше, одни общеобразовательные предметы. И в первое лето он уже начинает работать. Таким образом, приходя ко второму курсу, порядка трети всех студентов уже имеют опыт производственной деятельности. Ко второму-третьему курсу их количество увеличивается до 65%, а выпускники трудоустраиваются с огромным процентом, это 95%. Абсолютно все они востребованы, потому что в том числе имеют мультиспециальности. Такие ребята расхватываются буквально на лету», – отмечает директор Московского образовательного комплекса «Запад» Анна Мельникова.

В Департаменте образования города Москвы напомнили, что в октябре 2024 года начал работу инновационный образовательный центр в индустриальном парке «Руднево», который стал первой площадкой для углубленного практического обучения специалистов по техническим специальностям. Его создали по запросу резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» и других предприятий столицы. Ежегодно в нем проходят обучение более 3 тысяч студентов из 15 колледжей Москвы.

«Одним из направлений сотрудничества колледжей Москвы и промышленных компаний, в нашем случае, является открытие завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории технопарка «Руднево». Он находится рядом с Москвой, что важно, что в технопарке базируется Центр практической подготовки специалистов, и все операторы, все специалисты, все студенты, которые обучаются по этому профилю, проходят на этой площадке практическую подготовку. Соседство с Центром практической подготовки студентов, обеспечит ребят возможностью участия в непосредственном производстве. Это уже не теоретические какие-то рассуждения, а практическая ежедневная работа на производстве. Многие из них фактически станут работниками нашей компании, потому что уже в сентябре текущего года это производство будет запущено в серийную крупносистемную работу и эксплуатацию», – отметил Павел Степанов.

В этом году город планирует открыть еще две аналогичные площадки – «Печатники» и «Юг». Образовательные мощности этих трех центров позволят ежегодно обучать 20 тысяч человек.

Вместе с тем в ближайшие годы в Москве появятся еще семь новых колледжей общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. В них смогут учиться более 60 тысяч студентов. В настоящее время проводится капитальный ремонт зданий Московского технологического колледжа и Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

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«В обществе, среди самих учащихся, их родителей, большой запрос на работу в сфере, где требуется среднее профессиональное образование. Если говорить о Москве, на рынке труда сегодня 500 тысяч вакансий, высоко квалифицированных рабочих. И рабочие специальности можно получить в колледже города Москвы, причем не одну, а сразу две или даже три, что делает выпускника конкурентным и востребованным на рынке труда. Колледжи города Москвы – это 63 образовательных учреждения, где ребят готовят более чем по 140 специальностям. Уже сегодня в московских колледжах работает 650 новых современных лабораторий и мастерских. В ближайших планах обновить 2000 таких лабораторий и мастерских. Ребята 70% учебного времени тратят на то, чтобы заниматься именно производственной деятельностью, знакомиться с основами своей будущей профессии», – рассказал Александр Семенников.

В 10 класс?

Для тех, кто планирует продолжить обучение в десятом классе, ничего не меняется: необходимо сдать ОГЭ по четырем предметам — русский язык, математику и два предмета по выбору и набрать минимальное количество баллов, которое определяется каждой школой самостоятельно. При наборе минимального необходимого проходного балла школа обязана зачислить ученика в 10 класс, если он закончил 9 класс в этой школе.

В случае если выпускник 9 класса хочет улучшить свои результаты по ОГЭ, город предоставляет ему дополнительную возможность дважды бесплатно пройти тестирование в Московском центре качества образования (по сути, пересдать ЕГЭ) и предъявить результаты для зачисления в 10 класс. В случае улучшения результатов школа обязана принять ребенка в 10 класс.

«Практически 70% вакансий, которые представлены на рынке в настоящий момент, именно

требуют специальности после окончания колледжа. Наши ребята уже в течение года посещали площадки колледжа, участвовали в различных мастер-классах, погружениях, и многие уже самоопределились со своей профессией и понимают, по какому треку им необходимо дальше продолжить свой образовательный маршрут. При этом есть еще уникальная возможность, обучаясь в колледже, учиться на любой форме обучения и совмещать его с трудовой деятельностью, потому что предусмотрена, как очная, так и заочная форма обучения. Поэтому трек может быть любым, и все возможности и выбор остается только за ребятами. Ну а в итоге, что хочется пожелать успехов нашим ребятам при поступлении в колледже и в университеты нашей столицы», – резюмирует Ольга Афанасьева.

По словам Лианы Табатадзе, сегодня среднее профессиональное образование очень активно развивается, и оно становится самым главным самым надежным поставщиком кадров для нашей экономики. Мы видим, с каким желанием к нам приходят абитуриенты на дни открытых дверей. И почти все потом принимают решение о поступлении в техникум или в другие колледжи, куда они приходят.