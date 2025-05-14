Расписание ОГЭ в 2025 году: даты экзаменов основного и резервного периодов

В середине мая 2025 года у девятиклассников начнется самый массовый этап Основного государственного экзамена (ОГЭ). Школьникам предстоит сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математику) и два — по выбору. О том, сколько баллов нужно для получения аттестата в этом году, как узнать свою оценку и в случае необходимости оспорить результат, а также точное расписание основного и дополнительного периода ОГЭ — в материале «Газеты.Ru».

График сдачи ОГЭ в 2025 году: основной период и резервные дни

Согласно расписанию, утвержденному приказами Минпросвещения и Рособрнадзора, основной этап ОГЭ в этом году продлится с 21 мая по 16 июня. Первые две даты отведены иностранным языкам.

21 и 22 мая (среда и четверг) — письменная и устная части по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам;

26 мая (понедельник) — биология, информатика, обществознание, химия;

29 мая (четверг) — география, история, физика, химия;

3 июня (вторник) — математика (обязательный экзамен);

6 июня (пятница) — география, информатика, обществознание;

9 июня (понедельник) — русский язык (обязательный экзамен);

16 июня (понедельник) — биология, литература, информатика, физика.

Резервные дни основного этапа

Школьники, не явившиеся на основной этап по уважительной причине, могут сдать экзамены в следующие резервные дни:

26 июня (четверг) — русский язык;

27-28 июня (пятница и суббота) — все предметы по выбору;

30 июня (понедельник) — математика;

1-2 июля (вторник и среда) — все учебные предметы.

Уважительные причины пропуска ОГЭ Документально подтвержденная болезнь или иные объективные обстоятельства (травма, смерть близкого родственника, участие в судебном заседании, форс-мажор и тому подобное) считаются уважительной причиной неявки на ОГЭ и дают право на сдачу в резервные дни.

close Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Дополнительный период сдачи ОГЭ и резервные дни

Для пересдач и тех, кто не прошел основной этап или не удовлетворен результатами, отведены следующие даты:

2 сентября (вторник) — математика;

5 сентября (пятница) — русский язык;

9 сентября (вторник) — биология, география, история, физика;

12 сентября (пятница) — иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.

Зачем нужен дополнительный период? 1. Возможность пересдачи



Дополнительный период прежде всего предназначен для тех девятиклассников, кто не набрал минимальный балл по одному или нескольким предметам в основной или резервный дни.



2. Последний шанс получить аттестат



Если выпускник провалил экзамен, дополнительный период — его последний шанс набрать проходные баллы и получить аттестат об основном общем образовании.



3. Повышение индивидуальных результатов



Использовать сентябрьскую сессию можно, чтобы улучшить недостаточно высокую оценку по выбранным предметам и увеличить свои шансы при поступлении в колледжи или профильные классы.

Резервные дни дополнительного периода

Дополнительные резервные дни для всех экзаменов:

17 сентября (среда) — русский язык;

18 сентября (четверг) — математика;

19 сентября (пятница) — все предметы по выбору;

22 сентября (понедельник) — все учебные предметы по выбору;

23 сентября (вторник) — все учебные предметы.

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Сколько предметов нужно сдавать на ОГЭ в 2025 году

В 2025 году в большинстве регионов девятиклассники сдают четыре экзамена:

Два обязательных — русский язык и математика.

Два предмета по выбору из списка: информатика, биология, география, история, химия, физика, обществознание, литература, иностранный язык.

В пилотных регионах (например, Санкт-Петербурге, Москве, Липецкой области) для выпускников, не планирующих идти в 10-й класс, может быть достаточно только двух экзаменов — русского и математики.

Как узнать результаты ОГЭ в 2025 году

После сдачи экзаменов проверка бланков занимает до 10 календарных дней; некоторые предметы (например иностранные языки) могут быть готовы уже через неделю.

Самый простой способ узнать баллы — войти в личный кабинет на официальном портале ОГЭ/ГИА (например региональные порталы государственной итоговой аттестации), указав ФИО, код регистрации и регион. В Москве можно проверить результат также через mos.ru и личный кабинет Госуслуг.

Минимальные баллы ОГЭ в 2025 году для получения аттестата

• Русский язык — 15 баллов.

• Математика — 8 баллов (из них не менее 2 баллов за задания по геометрии).

• Обществознание — 14 баллов.

• Физика — 11 баллов.

• Литература — 16 баллов.

• Химия — 10 баллов.

• Информатика — 5 баллов.

• География — 12 баллов.

• Биология — 13 баллов.

• История — 11 баллов.

• Иностранные языки — 29 баллов.

Такое количество баллов гарантирует получение аттестата об основном общем образовании. При этом рекомендуемые минимальные баллы для отбора в профильные классы или в колледжи могут быть существенно выше.

Частые вопросы про ОГЭ в 2025 году (FAQ)

Какие предметы обязательны для всех участников? В 2025 году два экзамена обязательны для получения аттестата — русский язык и математика. Именно их результаты учитываются в первую очередь при окончании 9 класса.

Сколько по времени идут экзамены? Минпросвещение совместно с Рособрнадзором не только утверждают даты ОГЭ, но и регламентируют продолжительность каждого экзамена. В 2025 году время выполнения заданий варьируется от двух до почти четырех часов.



• Русский язык, математика, литература — 3 ч 55 мин (235 минут);



• История, обществознание, физика, химия — 3 ч (180 минут);



• Биология, география, информатика — 2 ч 30 мин (150 минут);



• Иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) — письменная часть — 2 ч (120 минут);



• Иностранные языки — устная часть — 15 мин.



Обратите внимание: устную часть по иностранным языкам проводят отдельно — на нее отводят всего 15 минут. Практическую часть по информатике ученики выполняют за компьютером, остальные экзамены проходят в традиционном письменном формате.

Где можно узнать свои баллы? • Региональные сайты — в каждом субъекте РФ есть свой портал для публикации результатов;



• Госуслуги и официальный сайт мэра Москвы — для Москвы и ряда других регионов результаты также выкладываются в разделе «Образование».

Что делать, если не явился на экзамен по уважительной причине? Если вы не смогли прийти на ОГЭ из-за болезни, получения судебной повестки, ЧП или по другой уважительной причине, необходимо немедленно уведомить об этом школу (или региональный центр обработки экзаменационных материалов), подать письменное заявление с указанием причины и приложить документальное подтверждение (медсправка, повестка, акт МЧС, свидетельство о смерти близкого и так далее).



После рассмотрения вам назначат резервный день для сдачи в летний или осенний период.



Имейте в виду, что несвоевременная подача заявления может привести к аннулированию результата основного этапа и отказу в допуске к резервным.

Что можно брать с собой на ОГЭ? Список зависит от предмета, но в целом разрешены:



• Линейка (без справочной информации);



• Непрограммируемый калькулятор (для химии, биологии, физики; на математике калькулятор запрещен)



• Орфографический словарь (для русского языка, литературы);



• Географические атласы (для географии);



• Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении или иное).



• Черная гелевая или капиллярная ручка — для заполнения бланков ответов (только черная, другого цвета не допускаются);



• Пластиковая бутылка воды без этикетки и небольшой легкий перекус (шоколадка, батончик);



• Медикаменты, необходимые во время экзамена (например инсулин, антигистаминные), — обязательно с медицинской справкой.

Как проверить результаты ОГЭ через Госуслуги? 1. Войдите в личный кабинет на gosuslugi.ru.



2. Перейдите в раздел «Образование» → «Документы», выберите услугу «Результаты ЕГЭ/ОГЭ».



3. Введите паспортные данные и код регистрации; результаты появятся сразу после обработки экспертами.