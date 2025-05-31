День защиты детей: как появился этот праздник и как его отметят в 2025 году

Международный день защиты детей — один из главных праздников детства. Он напоминает о важности заботы, любви и безопасных условий для юного поколения. А также это дополнительная возможность провести время с детьми и окунуться в радостную атмосферу праздника. Как появился День защиты детей, как его отмечают и какие мероприятия пройдут в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День защиты детей в России и других странах

Международный день защиты детей отмечают в мире уже более сотни лет, но в определенную дату — только с 1950 года.

1 июня Международный день защиты детей празднуют в России, Армении, Болгарии, Вьетнаме, Китае, Латвии, Эстонии, Польше, Монголии, Казахстане, Чехии и ряде других стран.

В 2025 году 1 июня приходится на выходной день — воскресенье.

У праздника есть и другая дата — 20 ноября. В этот день по инициативе ООН в европейских странах празднуют Всемирный день ребенка.

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История появления Международного дня защиты детей

Первый детский праздник, наподобие Дня защиты детей, организовал американский пастор Чарльз Леонард в 1857 году. Он провел богослужение в честь детей и подростков в Челси. Пастор назвал праздник Днем розы, но позже его переименовали в Цветочное воскресенье. Уже в XX веке он получил название Международный день защиты детей .

После окончания Первой мировой войны, когда сотни детей из-за голода оказались на грани выживания, этот день обрел новый смысл. В 1918 году волонтеры из Британии Эглантайн Джебб и Дороти Бакстон основали Фонд спасения детей и через несколько лет добились создания первой в мире декларации о защите прав детей. В 1924 году Лига наций приняла декларацию, в которой говорилось о праве ребенка на средства для его материального и духовного развития, приоритетную помощь в трудные минуты, еду, работу и правильное воспитание.

В 1949-м Международная демократическая федерация женщин предложила учредить единый детский праздник.

1 июня 1950 года в 51 стране отметили первый День защиты детей.

Традиция празднования 1 июня сохранилась во многих государствах бывшего социалистического лагеря.

20 ноября 1959 года ООН приняла декларацию о правах ребенка, основанную на Женевской декларации. В ней установлены основные принципы, в частности равные права для детей всех национальностей, рас и вероисповеданий, права на социальное обеспечение, здоровый рост и развитие и т.д. В честь принятия декларации в европейских государствах 20 ноября отмечают Всемирный день ребенка.

Смысл и традиции Дня защиты детей

Международный день защиты детей — это первый день летних каникул, поэтому традиционно для детей устраивают много мероприятий. В праздник принято дарить сладости и подарки самым маленьким, посещать с детьми парки, концерты, развлекательные центры. Во всех регионах России в этот день проводят праздничные акции: спортивные состязания, флешмобы, различные детские шоу, пикники и выставки. На улицах иногда раздают детям мороженое, сладости и воздушные шары.

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Для взрослых праздник имеет не только развлекательный, но и социальный характер. В этот день проходят различные благотворительные акции, направленные на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Эта традиция поддерживается не только общественными организациями, но и социально ответственным бизнесом.

Также День защиты детей — это повод напомнить обществу о том, что в малоразвитых странах дети страдают от болезней, недостатка пищи и невозможности получить образование, нехватки пособий и, как следствие, трудовой эксплуатации.

По данным ООН, в 2024 году более 160 млн несовершеннолетних во всем мире были вынуждены трудиться — это примерно каждый десятый ребенок. Только 26,4% детей получают социальные пособия. Международные благотворительные фонды и правозащитные организации в связи с этим организуют мероприятия и акции, направленные на защиту прав несовершеннолетних.

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Мероприятия в День защиты детей в 2025 году

В 2025 году Международный день защиты детей откроет фестиваль «Лето в Москве». В столице предусмотрена обширная программа с платными и бесплатными мероприятиями.

Гости ВДНХ 1 июня смогут посетить творческие и инженерные мастер-классы, концерты и театральные постановки, поучаствовать в квестах, квизах и спортивных состязаниях. На площадке для детей проведут фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения первых», музыкальный концерт певицы Ivolga и шахматный турнир. Регистрация доступна на сайте mos.ru в разделе «Лето в Москве».

Специальную программу для детей к 1 июня готовит фестиваль «Театральный бульвар». Юные гости мероприятия и их родители станут зрителями на иммерсивных постановках, музыкальных спектаклях и смогут поучаствовать в проектах театральных мастерских. Будут работать площадки на Чистопрудном, Покровском и Цветном бульварах.

1 июня на колесе обозрения «Солнце Москвы» дети от 4 до 14 лет смогут прокатиться за 100 рублей при покупке взрослого билета. Для детей подготовлена праздничная программа на весь день: на сцене выступят юные звезды вокала, актеры эстрадных театров и хореографические коллективы. Для всех возрастов будут проведены мыльное и азотное шоу, а кульминацией праздника станет световое шоу с 20:00 до 22:00.

Ко Дню защиты детей присоединятся разные площадки, в том числе «Остров мечты», музей-заповедник «Коломенское», Таганский парк и другие парки столицы. Расписание и локации можно узнать на сайте «Лето в Москве».

В Санкт-Петербурге 1 июня многие площадки представят праздничную программу. Расписание и локации можно узнать на сайте «Культура Петербурга».

В Ленинградском зоопарке для всех детей вход будет бесплатным по подтверждающим документам (паспорту или свидетельству о рождении).

В Летнем саду с 12 до 18 часов пройдет семейный праздник «Волшебная страна». Запланированы выступления цирковых коллективов и музыкантов. Посетители также смогут пройти квест «Ботаническое бюро расследований», посвященный экспозициям сада.

В Московском парке Победы в Санкт-Петербурге пройдет ежегодное карнавальное шествие «На маленьких колесиках по большой стране». Вход свободный, но для участия потребуется регистрация. Праздничная колонна из колясок, самокатов и велосипедов пройдет по аллеям парка с музыкальным сопровождением.

В Казани 1 июня возле кремля состоится праздник, где выступят профессиональные клоуны, танцевальные коллективы и оркестр Молодежного театра на Булаке. В парке «Черное озеро» пройдет благотворительная регата. Кульминацией праздника станут гонки на радиоуправляемых машинках.

В Краснодаре праздники состоятся в парке «Солнечный остров» и «Чистяковская роща», на площадках пройдут концерты, игры и мастер-классы.

В Екатеринбурге 1 июня пройдет Детский крестный ход, посвященный окончанию учебного года. Он стартует от храма «Златоуст» в 11:30. В конце детей пригласят на спектакль «Золушка» на Вознесенском архиерейском подворье. В «Радуга парк» состоится ярмарка детских игрушек.

close Фестиваль детства и юности «Движения первых» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, 2024 год Александр Щербак/ТАСС

Полагаются ли выплаты к Международному дню защиты детей

Накануне праздника многих родителей интересует, не предусмотрена ли разовая выплата на ребенка. Нет, на День защиты детей пособия к празднику не выплачиваются.

Но существуют другие социальные выплаты, которые семьи с детьми могут получить в течение года. Федеральные выплаты делятся на единовременные и ежемесячные. К первым относятся, в частности, пособия при рождении ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью и ряд других. Ко вторым — пособия на детей до 17 лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет, по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет, на ребенка военнослужащего по призыву.

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Кстати, с 1 июня единое пособие на детей для некоторых категорий граждан повысится. В частности, это коснется тех россиян, у кого завершается срок ранее назначенной выплаты, и они в 2025 году будут подавать заявление на ее продление. При этом основанием для роста пособия станет уменьшение среднедушевого дохода семьи.

Как отмечают День защиты детей в других странах

В большинстве регионов Германии Международный день защиты детей тоже отмечают 1 июня, праздник называется Kindertag. В этот день принято дарить детям сладкие подарки и игрушки. В школах и детсадах для детей проводят классные часы, чаепития и экскурсии.

В Китае 1 июня устраивают концерты и представления для детей и подростков. В этот день многие музеи и кинотеатры приглашают ребят на бесплатные выставки и показы и делают скидки родителям.

В Испании День детей отмечают 5 января, праздник называется День короля магии. В этот день проводится красочный парад, а детей угощают сладостями. Главная традиция — посетить волшебного Короля, прочитать ему стихотворение и пообещать хорошо учиться. За это Король подарит сувенир.

В Италии дети празднуют День Трех королей и Бефаны 6 января, этот праздник больше нравится маленьким итальянцам. Он символизирует окончание зимних каникул. В этот день в городах проводятся традиционные шествия, а дети получают подарки от ведьмы Бефаны.

В Японии отмечают День девочек (3 марта) и День мальчиков (приходится на 5 мая). В праздник девочек одевают в красивые кимоно и водят в гости к друзьям на чаепития. Дома выставляют стенд с куклами для защиты дочерей. В День мальчиков в стране проводят спортивные состязания, а маленьким гостям праздника рассказывают о воинах и самураях.