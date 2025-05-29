29 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 29 мая
- День ветеранов таможенной службы России
29 мая в России чествуют тех, кто стоял на страже границ до появления умных сканеров, цифровых баз и таможенного оформления «в два клика». День ветеранов таможенной службы — профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь контролю и защите экономических интересов страны. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1995 году была создана Всероссийская общественная организация ветеранов таможенной службы.
- День военного автомобилиста Вооруженных сил России
Автомобильные войска — подразделение российской армии, существование которого для многих может стать открытием. Однако ему уже больше 100 лет: в 1910 году была создана первая автомобильная рота. С тех пор многое изменилось — вместо «Руссо-Балтов» теперь броневики и многоосные грузовики, но суть осталась прежней: обеспечивать мобильность и боеспособность всей армии. Военные автомобилисты, отмечающие сегодня профессиональный праздник, отвечают за перевозку личного состава и грузов, эвакуацию автотехники в случае ее повреждения, а также ремонт и обслуживание.
- Международный день миротворцев ООН
Праздник в честь людей в голубых касках, которые несут службу в горячих точках планеты. Дата приурочена к началу первой миротворческой миссии ООН — в Палестине в 1948 году. С тех пор в операциях организации по поддержанию мира приняли участие более миллиона человек — военные, полицейские и гражданские специалисты. Их основные задачи: патрулирование зон конфликтов и разделение враждующих сторон, защита мирных жителей, распределение гуманитарной помощи. В 1988 году Вооруженным силам ООН по поддержанию мира была присуждена Нобелевская премия мира.
- Всемирный день здорового пищеварения
29 мая — хороший повод задуматься о том, что мы едим и как это влияет на организм. Всемирный день здорового пищеварения учрежден Всемирной гастроэнтерологической организацией и ежегодно посвящается одной из тем, касающихся здоровья ЖКТ — от синдрома раздраженного кишечника до питания при диабете. Цель праздника — популяризировать знания о профилактике заболеваний пищеварительной системы. Ведь многие проблемы начинаются на кухне — с того, какие продукты и в каких количествах мы едим.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 мая в других странах
День «Узнайте о компостировании отходов» — США. Его цель — рассказать людям, что пищевые остатки и органика — это не мусор, а ценное сырье для удобрения почвы. Компостирование — процесс естественного разложения органических материалов, который помогает уменьшить количество свалок, сократить выбросы парниковых газов и обогатить землю. А еще — отличный способ почувствовать себя чуть ближе к природе, даже если живешь на восьмом этаже с видом на парковку.
День «Возьмите дочку на работу» — ЮАР. Цель этого дня — показать девочкам, что у них есть выбор, перспектива и будущее в самых разных профессиях — от инженерии и юриспруденции до предпринимательства. В этот день мамы и папы приводят дочерей в офисы, лаборатории, мастерские и кабинеты. Школьницы наблюдают за рабочим процессом, задают вопросы и впервые примеряют на себя взрослые роли.
Религиозные праздники 29 мая
29 мая в 2025 году православные христиане отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и символизирует завершение земного пути Иисуса Христа. Согласно Евангелию, в этот день Христос на глазах учеников вознесся на небо с Елеонской горы недалеко от Иерусалима.
Вознесение — это не только уход в Царствие Небесное, но и обещание второго пришествия Христа, а еще начало миссии апостолов — нести веру всему миру. В богослужебных текстах праздник описывается как торжественный и светлый, наполненный надеждой.
В храмах проходят торжественные службы, читаются особые молитвы, а дома принято печь «лестницы» — хлебцы с перекладинами, символизирующие путь на небо. Верующие молятся о духовном вознесении, укреплении веры и милости Божьей.
Вознесение Господне. Новгородская икона, XIV век.BJU Museum and Gallery
Народные праздники и приметы 29 мая
- Федор Житник
В народном календаре 29 мая — день Федора Житника. Святого Феодора в народе почитали как покровителя хлебных зерен и всего, что связано с урожаем. Именно с этого дня крестьяне начинали массовый сев яровых — особенно пшеницы и ржи, — надеясь на щедрый урожай.
Название дня «Житник» напрямую связано с «житом» — древним словом для обозначения злаков. Хозяйки в этот день выносили хлебные крошки на подоконник или скармливали птицам — «на удачу и сытость».
- Приметы
Если в этот день идет дождь — будет богатый урожай хлеба.
Сильный ветер — к неурожайному лету и полеганию злаков.
Ясная погода и тепло — к затяжной жаре в июне.
Много пчел — к богатому медосбору и плодородному лету.
Появились ростки пшеницы — жди ранней жатвы.
Если петухи рано поют — утро будет ясным.
Какие исторические события произошли 29 мая
- 1453 год — после полуторамесячной осады пала столица Византии — Константинополь захвачен армией султана Мехмеда II.
- 1606 год — боярин Василий Шуйский был объявлен новым русским царем.
- 1660 год — реставрация Стюартов в Англии: Карл II торжественно вернулся в Лондон и стал королем.
- 1825 год — в Реймсе прошла последняя в истории Франции коронация короля — Карла X.
- 1860 год — Павел Третьяков завещал свою коллекцию картин и средства на создание будущей Третьяковской галереи.
- 1885 год — Конго провозгласили личной собственностью бельгийского короля Леопольда II.
- 1913 год — в Париже прошла скандальная премьера балета Стравинского «Весна священная», вызвавшая бурные протесты публики.
- 1919 год — астроном Артур Эддингтон подтвердил теорию относительности Эйнштейна, наблюдая солнечное затмение.
- 1923 год — в СССР создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
- 1953 год — Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари первыми в истории поднялись на вершину Эвереста.
- 1964 год — провозглашено создание Организации освобождения Палестины (ООП).
- 1985 год — на стадионе «Эйзель» в Бельгии из-за обрушения трибуны погибли 39 человек.
- 1988 год — президент США Рональд Рейган начал официальный визит в Советский Союз.
- 1990 год — Борис Ельцин избран председателем Верховного Совета РСФСР.
- 2020 год — в Норильске произошел крупный разлив дизельного топлива — одно из крупнейших экологических ЧП в Арктике.
Борис Ельцин на первом съезде народных депутатов РСФСР. Большой Кремлевский дворец, 16 мая — 22 июня 1990 года.Сергей Гунеев/РИА Новости
Дни рождения и юбилеи 29 мая
- В 1787 году родился Константин Батюшков — русский поэт, автор стихотворений «Веселый час», «Мои пенаты», «Умирающий Тасс».
- В 1830 году родилась Луиза Мишель — французская писательница и героиня Парижской коммуны.
- В 1873 году родился Николай Бауман — российский революционер, деятель большевистской партии.
- В 1880 году родился Освальд Шпенглер — немецкий философ и публицист, автор «Заката Европы».
- В 1914 году родился Тенцинг Норгэй — шерпский альпинист, первым покоривший Эверест.
- В 1929 году родился Питер Хиггс — британский физик, лауреат Нобелевской премии за предсказание бозона Хиггса.
- В 1934 году родился Николай Бахвалов — советский и российский математик, академик РАН.
- В 1953 году родился Александр Абдулов — актер театра и кино, народный артист РСФСР.
Кто отмечает день рождения
- 67 лет исполняется Аннетт Бенинг — американской актрисе, звезде фильмов 1990-х и 2000-х («Марс атакует!», «Красота по-американски»).
- 62 года исполняется Блэйзу Бэйли — британскому рок-музыканту, бывшему фронтмену Iron Maiden.
- 58 лет исполняется Ноэлю Галлахеру — английскому музыканту, лидеру группы Oasis.
- 55 лет исполняется Роберто Ди Маттео — швейцарско-итальянскому футболисту и тренеру.
- 50 лет исполняется Мелани Браун — певице, экс-солистке группы Spice Girls.
- 44 года исполняется Андрею Аршавину — российскому футболисту.
- 41 год исполняется Алексею Тищенко — российскому боксеру, двукратному олимпийскому чемпиону.
- 36 лет исполняется Райли Кио — американской актрисе и модели, получившей известность благодаря сериалу «Девушка по вызову».