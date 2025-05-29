29 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

29 мая в мире чествуют миротворцев ООН, а в России есть повод поздравить военных автомобилистов и ветеранов-таможенников. У православных христиан сегодня один из важнейших церковных праздников года — Вознесение Господне. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 29 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 29 мая

День ветеранов таможенной службы России

29 мая в России чествуют тех, кто стоял на страже границ до появления умных сканеров, цифровых баз и таможенного оформления «в два клика». День ветеранов таможенной службы — профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь контролю и защите экономических интересов страны. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1995 году была создана Всероссийская общественная организация ветеранов таможенной службы.

День военного автомобилиста Вооруженных сил России

Автомобильные войска — подразделение российской армии, существование которого для многих может стать открытием. Однако ему уже больше 100 лет: в 1910 году была создана первая автомобильная рота. С тех пор многое изменилось — вместо «Руссо-Балтов» теперь броневики и многоосные грузовики, но суть осталась прежней: обеспечивать мобильность и боеспособность всей армии. Военные автомобилисты, отмечающие сегодня профессиональный праздник, отвечают за перевозку личного состава и грузов, эвакуацию автотехники в случае ее повреждения, а также ремонт и обслуживание.

close Dmitrii Rud/Shutterstock/FOTODOM

Международный день миротворцев ООН

Праздник в честь людей в голубых касках, которые несут службу в горячих точках планеты. Дата приурочена к началу первой миротворческой миссии ООН — в Палестине в 1948 году. С тех пор в операциях организации по поддержанию мира приняли участие более миллиона человек — военные, полицейские и гражданские специалисты. Их основные задачи: патрулирование зон конфликтов и разделение враждующих сторон, защита мирных жителей, распределение гуманитарной помощи. В 1988 году Вооруженным силам ООН по поддержанию мира была присуждена Нобелевская премия мира.

Всемирный день здорового пищеварения

29 мая — хороший повод задуматься о том, что мы едим и как это влияет на организм. Всемирный день здорового пищеварения учрежден Всемирной гастроэнтерологической организацией и ежегодно посвящается одной из тем, касающихся здоровья ЖКТ — от синдрома раздраженного кишечника до питания при диабете. Цель праздника — популяризировать знания о профилактике заболеваний пищеварительной системы. Ведь многие проблемы начинаются на кухне — с того, какие продукты и в каких количествах мы едим.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 мая в других странах

День «Узнайте о компостировании отходов» — США. Его цель — рассказать людям, что пищевые остатки и органика — это не мусор, а ценное сырье для удобрения почвы. Компостирование — процесс естественного разложения органических материалов, который помогает уменьшить количество свалок, сократить выбросы парниковых газов и обогатить землю. А еще — отличный способ почувствовать себя чуть ближе к природе, даже если живешь на восьмом этаже с видом на парковку.

День «Возьмите дочку на работу» — ЮАР. Цель этого дня — показать девочкам, что у них есть выбор, перспектива и будущее в самых разных профессиях — от инженерии и юриспруденции до предпринимательства. В этот день мамы и папы приводят дочерей в офисы, лаборатории, мастерские и кабинеты. Школьницы наблюдают за рабочим процессом, задают вопросы и впервые примеряют на себя взрослые роли.

Религиозные праздники 29 мая

29 мая в 2025 году православные христиане отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и символизирует завершение земного пути Иисуса Христа. Согласно Евангелию, в этот день Христос на глазах учеников вознесся на небо с Елеонской горы недалеко от Иерусалима.

Вознесение Господне в 2025 году: история и традиции православного праздника Вознесение Господне — один из главных церковных праздников, напоминающий о вознесении Иисуса... 28 мая 15:06

Вознесение — это не только уход в Царствие Небесное, но и обещание второго пришествия Христа, а еще начало миссии апостолов — нести веру всему миру. В богослужебных текстах праздник описывается как торжественный и светлый, наполненный надеждой.

В храмах проходят торжественные службы, читаются особые молитвы, а дома принято печь «лестницы» — хлебцы с перекладинами, символизирующие путь на небо. Верующие молятся о духовном вознесении, укреплении веры и милости Божьей.

29 мая Русская православная церковь также чтит память: • преподобных Кассиана и Лаврентия Комельских;

• священномученика Александра, епископа Иерусалимского;

• мучеников Вита, Модеста и Крискентии;

• блаженной отроковицы Музы Римляныни;

• преподобного Брандана Мореплавателя, игумена Клонфертского, чудотворца;

• преподобных отцов, в Лавре святого Саввы избиенных.



Католическая церковь 29 мая вспоминает:



• святого Максимиана Равеннского, епископа;

• святого Урбана I, папу Римского и мученика;

• святого Джеральда Сагредо, епископа и мученика;

• святого Эмиля Карфагенского, мученика;

• блаженного Джозефа Джерарда, миссионера.

close Вознесение Господне. Новгородская икона, XIV век. BJU Museum and Gallery

Народные праздники и приметы 29 мая

Федор Житник

В народном календаре 29 мая — день Федора Житника. Святого Феодора в народе почитали как покровителя хлебных зерен и всего, что связано с урожаем. Именно с этого дня крестьяне начинали массовый сев яровых — особенно пшеницы и ржи, — надеясь на щедрый урожай.

Название дня «Житник» напрямую связано с «житом» — древним словом для обозначения злаков. Хозяйки в этот день выносили хлебные крошки на подоконник или скармливали птицам — «на удачу и сытость».

Приметы

Если в этот день идет дождь — будет богатый урожай хлеба.

Сильный ветер — к неурожайному лету и полеганию злаков.

Ясная погода и тепло — к затяжной жаре в июне.

Много пчел — к богатому медосбору и плодородному лету.

Появились ростки пшеницы — жди ранней жатвы.

Если петухи рано поют — утро будет ясным.

Какие исторические события произошли 29 мая

1453 год — после полуторамесячной осады пала столица Византии — Константинополь захвачен армией султана Мехмеда II.

1606 год — боярин Василий Шуйский был объявлен новым русским царем.

1660 год — реставрация Стюартов в Англии: Карл II торжественно вернулся в Лондон и стал королем.

1825 год — в Реймсе прошла последняя в истории Франции коронация короля — Карла X.

1860 год — Павел Третьяков завещал свою коллекцию картин и средства на создание будущей Третьяковской галереи.

1885 год — Конго провозгласили личной собственностью бельгийского короля Леопольда II.

1913 год — в Париже прошла скандальная премьера балета Стравинского «Весна священная», вызвавшая бурные протесты публики.

1919 год — астроном Артур Эддингтон подтвердил теорию относительности Эйнштейна, наблюдая солнечное затмение.

1923 год — в СССР создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

1953 год — Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари первыми в истории поднялись на вершину Эвереста.

1964 год — провозглашено создание Организации освобождения Палестины (ООП).

1985 год — на стадионе «Эйзель» в Бельгии из-за обрушения трибуны погибли 39 человек.

1988 год — президент США Рональд Рейган начал официальный визит в Советский Союз.

1990 год — Борис Ельцин избран председателем Верховного Совета РСФСР.

2020 год — в Норильске произошел крупный разлив дизельного топлива — одно из крупнейших экологических ЧП в Арктике.

close Борис Ельцин на первом съезде народных депутатов РСФСР. Большой Кремлевский дворец, 16 мая — 22 июня 1990 года. Сергей Гунеев/РИА Новости

Дни рождения и юбилеи 29 мая

В 1787 году родился Константин Батюшков — русский поэт, автор стихотворений «Веселый час», «Мои пенаты», «Умирающий Тасс».

В 1830 году родилась Луиза Мишель — французская писательница и героиня Парижской коммуны.

В 1873 году родился Николай Бауман — российский революционер, деятель большевистской партии.

В 1880 году родился Освальд Шпенглер — немецкий философ и публицист, автор «Заката Европы».

В 1914 году родился Тенцинг Норгэй — шерпский альпинист, первым покоривший Эверест.

В 1929 году родился Питер Хиггс — британский физик, лауреат Нобелевской премии за предсказание бозона Хиггса.

В 1934 году родился Николай Бахвалов — советский и российский математик, академик РАН.

В 1953 году родился Александр Абдулов — актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Кто отмечает день рождения

67 лет исполняется Аннетт Бенинг — американской актрисе, звезде фильмов 1990-х и 2000-х («Марс атакует!», «Красота по-американски»).

62 года исполняется Блэйзу Бэйли — британскому рок-музыканту, бывшему фронтмену Iron Maiden.

58 лет исполняется Ноэлю Галлахеру — английскому музыканту, лидеру группы Oasis.

55 лет исполняется Роберто Ди Маттео — швейцарско-итальянскому футболисту и тренеру.

50 лет исполняется Мелани Браун — певице, экс-солистке группы Spice Girls.

44 года исполняется Андрею Аршавину — российскому футболисту.

41 год исполняется Алексею Тищенко — российскому боксеру, двукратному олимпийскому чемпиону.