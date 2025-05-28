Вознесение Господне в 2025 году: история и традиции православного праздника

Что можно и нельзя делать в праздник Вознесения Господня

Вознесение Господне — один из главных церковных праздников, напоминающий о вознесении Иисуса Христа на небо и обещании его второго пришествия. В богослужениях в этот день подчеркивается радость соединения Христа с Отцом и надежда на вечную жизнь для верующих. Когда православные христиане отмечают Вознесение и какие традиции связаны с праздником — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа Вознесение Господне в 2025 году

Дата праздника напрямую связана с днем Пасхи: она «плавает» и обычно выпадает на конец мая или начало июня.

В 2025 году православные и католики будут отмечать Вознесение Господне 29 мая — на 40-й день после Пасхи.

Праздник всегда выпадает на четверг.

Значение праздника для верующих

Вознесение Господне входит в число двунадесятых праздников и символизирует не только уход Иисуса Христа в Царство Небесное, но и идею о соединении человека и Бога.

Что такое двунадесятые праздники? Двунадесятые праздники в православии — двенадцать главных церковных торжеств (кроме Пасхи), посвященных важнейшим событиям из жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Они делятся на Господские и Богородичные, и отмечаются в течение года в определенные дни.



Господские двунадесятые праздники:



• Рождество Христово: 7 января.

• Богоявление (Крещение Господне): 19 января.

• Сретение Господне: 15 февраля.

• Вход Господень в Иерусалим: воскресенье перед Пасхой.

• Вознесение: 40-й день после Пасхи.

• Троица (Пятидесятница): 50-й день после Пасхи.

• Преображение Господне: 19 августа.

• Воздвижение Креста Господня: 27 сентября.



Богородичные двунадесятые праздники:



• Рождество Пресвятой Богородицы: 21 сентября.

• Введение во храм Пресвятой Богородицы: 4 декабря.

• Благовещение Пресвятой Богородицы: 7 апреля.

• Успение Пресвятой Богородицы: 28 августа.



Пасха не входит в число двунадесятых праздников — это «праздников праздник», имеющий особую службу, отличающуюся от служб двунадесятых праздников.

Этот день также символизирует надежду верующих на второе пришествие Христа и вечную жизнь в нетленном теле, не подверженном болезням и смерти, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник Вячеслав Ланский.

«Духовный смысл Вознесения заключается в завершении земного служения Христа и открытии пути к вечной жизни для всех верующих. Этот праздник напоминает нам об обещании Спасителя ниспослать Святого Духа и о грядущем Втором пришествии. После торжественного богослужения верующие традиционно собираются в кругу семьи и близких, чтобы разделить пасхальную радость и поразмышлять о глубоком значении этого евангельского события», — обратил внимание священник.

История и суть праздника Вознесения Господня

Библейские корни праздника

Событие Вознесения описано в «Деяниях Апостолов»: через 40 дней после воскресения Христос собрал апостолов у Вифании и вознесся на небо на глазах учеников. Евангелист Лука подчеркивает, что Христос благословил апостолов перед вознесением, а два ангела возвестили им о его втором пришествии.

close Боткин М.П., Беседа Христа с учениками на Елеонской горе, 1881 Wikimedia Commons

Воскресший Христос в преображенном теле являлся ученикам и многим другим людям, укрепляя их веру. В последний день своего земного пребывания он собрал апостолов, вывел их из Иерусалима на гору Елеонскую и, преподав им последние наставления, стал видимым образом возноситься на небо. При этом Господь обещал ниспослать утешителя — Святого Духа, который должен был восполнить познание учеников и укрепить их для будущей проповеди. Вячеслав Ланский священник

В Евангелии от Марка говорится, что Иисус Христос вознесся на небо в телесном виде — не как дух, а в своем воскресшем человеческом теле. Это подчеркивает, что он навсегда соединил человеческую природу с божественной.

Установление праздника и литургическая традиция

Упоминание о праздновании Вознесения встречается уже в «Апостольских постановлениях», приписываемых I–II векам, что говорит о древней практике отмечать 40-й день после Пасхи особым богослужением.

К концу IV века праздник Вознесения был официально включен в церковный устав. Святитель Афанасий Великий и другие Отцы Церкви подчеркивали его особое богословское значение: они учили, что в этом событии окончательно утверждается тайна Боговоплощения, а человеческая природа, воспринятая Христом, получает вечное прославление и обожение.

В службе Вознесения поется тропарь, кондак и величальные песнопения, разработанные клириками IV–VI веков; накануне совершается всенощная с крестным ходом, а в сам праздник читают Евангелие и молитвы, подчеркивая победу жизни над смертью.

Что такое кондак и тропарь? • Кондак — краткое церковное песнопение, раскрывающее суть праздника или жития святого. Первоначально был длинным поэтическим произведением, сейчас сокращен до одной строфы.



• Тропарь — еще более краткое молитвенное песнопение, выражающее основную идею праздника или прославляющее святого. Самый известный пример — тропарь Вознесения «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш…».



Разница: кондак обычно подробнее, а тропарь — предельно лаконичен. Оба используются в богослужении.

close Алексей Никольский/РИА Новости

Богословская суть праздника

Вознесение символизирует завершение подвига искупления: Христос, победив смерть своим воскресением, вознесся на престол Отца, открыв путь всему человечеству к вечной жизни. Через вознесение показывается, что обожение человека не было временным, а стало постоянным состоянием: «Седением с Отцем почтеся наше отпадшее естество».

Вознесение также служит прообразом второго пришествия Христа «во славе судить живых и мертвых», укрепляя в верующих надежду на окончательную победу добра над злом.

Традиции праздника

Всенощное бдение и крестный ход

Накануне, в среду вечером, в храмах совершают всенощное бдение, во время которого читают три паремии и поют стихиры праздника. По окончании вечерни прихожане и клир (совокупность священнослужителей и церковнослужителей, за исключением архиереев) выходят на крестный ход вокруг храма, воспевая «Тебе вознесемся» и символически следуя за Христом на пути к Отцу.

Богослужебные обряды в сам праздник

В день Вознесения утром служится Божественная литургия Иоанна Златоуста с чтением Евангелия от Марка, где описано восхождение Спасителя на небо. В каноне литургии звучат вознесенские песнопения IV–VI веков, которые подчеркивают торжество жизни над смертью и надежду на второе пришествие Христово.

Украшение храмов и домов

В преддверии праздника верующие приносят в храм ветви деревьев, зелень и цветы, украшая ими иконостасы и оклады (вид украшения иконы, представляющий собой металлическую пластину, покрывающую ее поверхность) — это символизирует победу новой жизни и обретение небесной славы. Многие храмы украшают также пучками душистых трав, отражая народную традицию почитать окончание весны и начало лета.

В богослужебной традиции этот праздник имеет особые черты: накануне в храмах меняют красные пасхальные облачения на белые, прекращается пение пасхального тропаря «Христос воскресе из мертвых...», а в период от Вознесения до дня Святой Троицы не читается молитва «Царю Небесный». Вячеслав Ланский священник

close Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Народные обычаи и гулянья

В старину на Руси в день Вознесения устраивали «соловьиные посиделки»: к вечеру семьи выходили на свежую зелень поляны, слушали пение птиц и водили хороводы — певчие соловьи символизировали приход лета и пробуждение природы. В некоторых регионах разжигали костры, вокруг которых пели и плясали — обряд, связанный с благословением будущего урожая.

«В некоторых регионах принято выпекать особые хлебные изделия: «лесенки», символизирующие восхождение Христа на небо, и булочки в виде сандалий, напоминающие о земном пути Спасителя. Эти обычаи, хотя и не имеют прямого отношения к церковному уставу, отражают народное благочестие и стремление осмыслить праздник в повседневной жизни», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Милостыня и память о предках

На праздник Вознесения Господня принято особенно щедро подавать милостыню нищим и странникам, ведь, по преданию, Христос после воскресения 40 дней ходил по земле в образе нищего, испрашивая помощь. Также сохранена традиция поминать усопших: верующие ухаживают за могилами близких, приносят на них зелень и цветы, что делает праздник одновременно днем семейной памяти.

Что можно и нельзя делать верующим в этот день?

Можно и нужно

Посещать богослужения, исповедоваться и причащаться в храме.

Подавать милостыню и участвовать в благотворительности, вспоминая о миссии Христа среди нищих.

Вспоминать усопших добрым словом и при желании посещать могилы близких перед Троицкой субботой.

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Нельзя

Ссориться, злословить или предаваться унынию, поскольку праздник радостный и символизирует победу жизни над смертью.

Заниматься тяжелым физическим трудом и хозяйственными делами; уборку и другие бытовые дела рекомендуется завершить заранее.

Произносить фразу «Христос воскрес» спустя 40 дней после Пасхи, чтобы уважить переход к празднику Вознесения.

Вступать в брак или венчаться в этот день, поскольку он посвящен особому молитвенному настрою.

Приметы в этот день

Идет дождь — к скудному урожаю и финансовым трудностям.

Обильная роса на траве поутру — к благополучию, крепкому здоровью и красоте; умываться росой считалось лекарственным обрядом.

Солнечная погода — к хорошему урожаю и плодородию полей.

Холодный ветер — предвещает засуху и некоторые невзгоды в сельском хозяйстве.