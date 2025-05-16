МРОТ в Москве в 2025 году: сколько составляет и почему он выше, чем в других регионах

С 1 января 2025 года в Москве изменился минимальный размер оплаты труда. В столице повышение было значительнее, чем в других субъектах страны, так как здесь установлен свой региональный МРОТ. Каков сегодня минимальный размер оплаты труда в столице, на что он влияет и как связан с прожиточным минимумом — в материале «Газеты.Ru».

Что такое МРОТ

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, то есть гарантированная нижняя планка зарплаты, которую работодатель обязан обеспечить за полный рабочий месяц.

«Он нужен для защиты работников от чрезмерно низкой оплаты, а также служит базой для расчета некоторых пособий и выплат», — рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

В России есть федеральный МРОТ — его устанавливает государство, и он действует по всей стране. Но регионы вправе договариваться о своем уровне, если считают, что прожиточный минимум на их территории выше.

Обычно МРОТ пересматривают раз в год, но возможны и внеплановые изменения — особенно при инфляционных скачках. В Москве региональный МРОТ устанавливается на основании соглашения между правительством города, объединениями работодателей и профсоюзами. Основной ориентир — это прожиточный минимум трудоспособного населения в столице. Кроме того, учитываются экономические показатели, уровень инфляции, ситуация на рынке труда. Юрий Митин управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита»

Сколько составляет МРОТ в 2025 году в Москве

МРОТ утверждается ежегодно Федеральным собранием РФ, в формате федерального закона, который подписывается президентом.

22 440 рублей в месяц составляет федеральный МРОТ в 2025 году

По сравнению с 2024 годом его уровень вырос на 16,6%.

«Размер МРОТ зависит от социально-экономических условий жизнедеятельности, в том числе от ряда факторов в стране: уровня цен, темпов инфляции, размера прожиточного минимума. Уровень цен и так называемый уровень жизни в нашей огромной стране различается от региона к региону. В связи с этим федеральный законодатель наделил субъекты Федерации правом определять внутрирегиональный размер минимальной зарплаты», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» юрист, экономист, эксперт, медиатор Лилия Ширяева.

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В декабре 2024 года было заключено соглашение о минимальной заработной плате в Москве на 2025 год между правительством города, столичными объединениями профсоюзов и работодателей.

32 916 рублей составляет региональный МРОТ в 2025 году в Москве

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Лилия Ширяева обращает внимание, что эта сумма значительно выше МРОТ в других регионах страны. Так, Московская область установила МРОТ 23 000 руб., Санкт-Петербург – 28 750 руб., Краснодарский край — 23 562 руб., Башкирия – 23 719 руб., Кемеровская, Ростовская области – 26 928 руб. Однако большинство российских регионов пользуются федеральным показателем МРОТ – 22 440 руб.





Для чего нужен МРОТ

По словам Лилии Ширяевой, главная задача МРОТ – защита работников от неправомерно низкой оплаты труда и обеспечение минимального денежного вознаграждения, которое покрывает расходы на жизненно важные потребности человека.

Кроме этого, МРОТ оказывает влияние на:

регулирование минимальных социально-трудовых параметров;,



повышение стандартов уровня жизни;



сокращение социальных расходов государства.

Все это в итоге обеспечивает социальную стабильность.

важно! Если работодатель не учитывает МРОТ при начислении зарплаты, можно обратиться в трудовую инспекцию. За нарушение трудового законодательства ему грозит штраф.

Где еще применяется МРОТ

МРОТ влияет не только на минимальную зарплату. Он используется при расчете:

отпускных, больничных, алиментов;



пособий по временной нетрудоспособности;



пособий по беременности и родам;



а также в иных целях обязательного социального страхования.

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В каких случаях МРОТ обязателен для работодателя

Трудовым кодексом РФ установлено, что заработная плата не может быть ниже МРОТ, напоминает юрист Лилия Ширяева. При этом необходимо выполнить ряд условий:

работник должен быть трудоустроен у работодателя на полную ставку (не по совместительству, не на полставки, не на неполный рабочий день и т.п.);



работник должен отработать полный месяц (он не был в этом месяце ни в отпуске, ни на больничном);



работник полностью выполнил установленную для него работодателем норму выработки, соблюдал технологию и делал качественные изделия.

При любом отклонении от указанных условий – заработная плата работника будет определена исходя из его фактической работы.

Лилия Ширяева обратила внимание, что МРОТ распространяется только на взаимоотношения между работодателем и работником в рамках трудового договора. В федеральном законе «О минимальном размере оплаты труда» указано, что применение МРОТ для других целей, не предусмотренных законом, не допускается.

«К примеру, если мастерица заключила с ООО договор подряда на пошив нескольких комплектов одежды для работников офиса, то на размер оплаты услуг такой швеи МРОТ не повлияет. Здесь «работают» только договоренности между сторонами, которые обычно основываются на рыночных ценах на такую услугу. И если портниха решит, что готова уступить заказчику и сшить вещи дешевле, чем это делают другие швеи, то директор ООО будет только рад, потому что сэкономит», — привела пример юрист.

важно! МРОТ определяет размер зарплаты до вычета и удержания НДФЛ, и, соответственно, на руки работник может получить зарплату и меньше МРОТ.

Может ли работодатель не присоединяться к региональному соглашению о МРОТ

Один из частых вопросов, который волнует работодателей — можно ли не присоединяться к региональному соглашению о минимальной заработной плате и какие причины будут в этом случае вескими и уважительными.

Как пояснила Лилия Ширяева, размер минимальной заработной платы в субъекте России не распространяется на работников организаций, финансируемых из федерального бюджета. Юрист также отметила, что организациям, финансируемым из регионального и местного бюджетов, гарантирована поддержка при повышении регионального МРОТ. Остальные работодатели обязаны поднять зарплату работникам, получающим «минималку», из собственных средств.

«Трудовым кодексом РФ предусмотрено, что такое повышение в регионе, по сравнению с федеральным МРОТ, может производиться только на основании регионального соглашения, заключаемого между властью, профсоюзами и работодателями. Проект соглашения разрабатывается в ходе коллективных переговоров. Здесь важно выработать действительно согласованную позицию, реальную к исполнению. К этому привлекаются объединения работодателей и работодатели, не являющиеся членами таких объединений», — говорит эксперт.

После заключения регионального соглашения субъект предлагает всем работодателям, работающим на его территории, присоединиться к нему. Это предложение подлежит официальному опубликованию вместе с текстом соглашения.

Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории этого субъекта РФ, в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования документа не представят в уполномоченный орган субъекта РФ мотивированный письменный отказ, то указанное соглашение считается распространенным на этих работодателей и подлежит обязательному исполнению. Лилия Ширяева юрист, экономист, эксперт, медиатор

Отказ работодателя присоединиться к соглашению должен быть обусловлен:

протоколом по итогам консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя;



предложениями по срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного указанным соглашением.

Если работодатель отказывается присоединиться к соглашению, региональные власти вправе пригласить его и представителей профсоюза для проведения консультаций, добавила юрист. Цель – найти взаимоприемлемое решение.

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В свою очередь, Юрий Митин отметил, что причины для отказа от присоединения к региональному соглашению о МРОТ должны быть действительно уважительными. Например:

тяжелое финансовое положение организации;



невозможность обеспечить новый уровень оплаты без сокращения штата;



риски для бизнеса.

«Но такие случаи — скорее исключение, и в большинстве случаев бизнесу выгоднее присоединиться», — резюмировал он.