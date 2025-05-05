6 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

6 мая в мире вспоминают о важности борьбы с астмой и о том, что сидеть на диете в угоду моде — не слишком полезная затея. Православные христиане вспоминают одного из самых почитаемых святых — святого Георгия Победоносца. К этой же дате приурочен День герба и флага Москвы. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 6 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 6 мая

Всемирный день борьбы с астмой

Этот день отмечают ежегодно в первый вторник мая по предложению организации Глобальная инициатива по борьбе с астмой (GINA). Цель даты — привлечь внимание к проблеме бронхиальной астмы, повысить уровень информированности общества о заболевании и способах его контроля. В разных странах проводят просветительские консультации и мероприятия для поддержки людей, страдающих от этого заболевания.

Международный день без диеты

Неофициальный праздник придумала британская активистка Мэри Эванс Янг в 1992 году для распространения идей о здоровой культуре тела и принятия себя и своей внешности. Международный день без диеты призван напомнить о рисках для здоровья, связанных с навязчивым стремлением похудеть без объективных причин, основанных на медицинских показаниях. Символом праздника считают голубую ленту, как знак осознанного и бережного отношения к себе и своему телу.

День герба и флага Москвы

Праздник установлен постановлением Московской городской думы в 1995 году. В этот день православная церковь чтит память святого великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы. Именно он, верхом на коне поражающий копьем змея, изображен на гербе столицы.

close Мероприятия в Музее Москвы, посвященные Дню герба и флага города Москвы, а также Дню памяти святого великомученика Георгия Победоносца Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Какие праздники и памятные даты отмечаются 6 мая в других странах

День мучеников — Сирия и Ливан. Национальный праздник учредили в память о патриотах, убитых за участие в движении за независимость арабских стран, находившихся в начале XX века под властью Османской империи. 6 мая 1916 года по приказу османского военного губернатора Джамаля-паши в Дамаске и Бейруте казнили активистов, которые боролись за свободу арабского народа.

День храбрости — Болгария. Один из важнейших государственных праздников страны, День храбрости (или День болгарской армии), приурочен к православному дню памяти святого Георгия Победоносца. Болгары почитают его как покровителя военных. В этот день проводят военные парады и возлагают венки к памятникам павшим.

close Парад в День храбрости и праздник Болгарской армии, София, Болгария Anton P Daskalov/Shutterstock/FOTODOM

День медсестры и медбрата — США. Праздник установили, чтобы отметить важность работы медсестер и медбратьев, без которых вся система здравоохранения не смогла бы функционировать эффективно. Эти медицинские сотрудники зачастую первыми оказывают помощь человеку, обратившемуся в больницу, и играют важную роль в процессе выздоровления пациентов.

День кофе — Дания. В неофициальный праздник датчане поддерживают традицию пить кофе дома, на работе и в заведениях. Кофейни проводят специальные акции, дегустации и тематические мероприятия для посетителей. Интерес к напитку обусловлен статистикой: Дания стабильно входит в тройку мировых лидеров по потреблению кофе на душу населения.

Религиозные праздники 6 мая

День памяти святого Георгия Победоносца

Православная церковь отмечает день памяти одного из самых почитаемых святых в христианском мире. Святого Георгия считают символом мужества, веры и воинской доблести. По преданиям, Георгий был римским воином и христианином, который открыто выступал против гонений на верующих при императоре Диоклетиане, за что был схвачен, подвергнут пыткам и обезглавлен. Георгий Победоносец в образе всадника, поражающего змея, стал символом победы добра над злом.

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Святого Георгия особо почитают в России, он стал небесным покровителем Москвы и изображен на гербе города. Его память также чтят в Грузии, Болгарии, Греции, Сербии и других странах. Грузинский народ считает святого своим покровителем.

День памяти царицы Александры Римской

Православная церковь чтит память святой мученицы царицы Александры — жены римского императора Диоклетиана, которая пострадала за христианскую веру исторические источники свидетельствуют, что жену императора звали Приска, возможно, имя Александра она получила после крещения. По преданию она была свидетельницей казни Георгия Победоносца и оказалась настолько впечатлена его мужеством и стойкостью, что открыто назвала себя христианкой. За это Диоклетиан приказал подвергнуть жену мучениям и казнить. По одной из версий, Александра Римская не дожила до казни и умерла своей смертью, по другой — она все же была обезглавлена.

День Иверской иконы Божией Матери

По преданию икона, ставшая впоследствии одной из самых почитаемых в православии, появилась на Афоне в IX веке. Во времена иконоборчества некая византийская вдова спасла ее, пустив по морю, воды которого принесли образ к берегам Афона, где ее нашли монахи Иверского монастыря. Икону повесили над монастырскими воротами по повелению Богородицы, явившейся во сне иноку обители (сегодня образ находится в монастырской часовне). Иверскую икону также называют Вратарницей, считается что она оберегает дома и города. 6 мая Русская православная церковь отмечает обретение древнейшего московского списка иконы, который сегодня находится в Новодевичьем монастыре.

close Иверский монастырь, Иверская икона Божией Матери, Афон, Греция Stepanych/Shutterstock/FOTODOM

Народные праздники и приметы 6 мая

Егорьев день (Юрий вешний)

Егорием или Юрием в народе часто называли святого Георгия, которого в этот день чтит православная церковь. Существовало поверье, что Георгий Победоносец «отмыкает землю», благословляет посевы и выпас скота. В этот день крестьяне выгоняли скот на пастбища и читали молитвы о защите от хищников и болезней. В Егорьев день нельзя плохо относиться к животным, ходить на охоту и есть мясо, также не рекомендовалось брать в руки нитки из шерсти.

Приметы

Если на Егорьев день тепло и ясно – лето наступит рано и будет урожайным.

Дождь в Егорьев день – к хорошему сенокосу.

Если волка на пастбище увидят на Юрия, то быть беде.

Птицы вьют гнезда 6 мая, значит, быть теплому лету.

Какие исторические события произошли 6 мая

1686 год — Россия и Речь Посполитая заключили мирный договор, который подтверждал постановления Андрусовского перемирия об окончании русско-польской войны.

1872 год — учредили Кубок Англии, старейшее футбольное соревнование в мире. Рекордсменом по победам стал клуб «Арсенал», выиграв в 14 сезонах. Всего на одну победу меньше у клуба «Манчестер Юнайтед».

1906 год — Николай II утвердил государственные законы Российской империи, ограничивающие самодержавие и закрепляющие двухпалатную систему законодательной власти: Государственный совет и Государственная дума.

1919 год — создана Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика.

1937 год — открыто воздушное сообщение по маршруту Ленинград – Москва.

1942 год — прошел футбольный матч команды «Динамо» в осажденном Ленинграде.

1945 год — советские войска начали Пражскую наступательную операцию с целью освободить Чехословакию, разгромить остатки вражеских войск в Центральной Европе и предотвратить их капитуляцию перед западными союзниками.

2004 год — заключительные эпизоды телесериала «Друзья» вышли на NBC.

2023 год — в Великобритании состоялась коронация принца Чарльза после смерти его матери Елизаветы. Нового короля стали называть Карлом III.

Дни рождения и юбилеи 6 мая

1758 год — родился Максимиллиан Робеспьер — французский политический деятель и участник Великой французской революции.

1856 год — родился Зигмунд Фрейд — психиатр и невролог, основоположник теории психоанализа.

1871 год — родился Виктор Гриньяр — химик и лауреат Нобелевской премии, разработавший универсальный метод синтеза органических соединений с применением магнийорганических галогенидов.

1907 год — родился Николай Гастелло — военный летчик и Герой Советского союза. Он совершил подвиг, направив горящую машину на механизированную колонну врага.

1922 год — родился Владимир Этуш — советский и российский актер театра и кино. Артист снялся в большом количестве фильмов, среди которых «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Приключения Буратино».

1932 год — родился Александр Белявский — советский киноактер и первый ведущий телешоу «Кабачок «13 стульев»», звезда фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Место встречи изменить нельзя».

Кто празднует день рождения

73 года исполняется Кристиану Клавье — звезде французского кино, который прославился в России по фильмам про приключения Астерикса и Обеликса.

72 года исполняется Тони Блэру — экс-премьеру Великобритании. Бывший лидер партии лейбористов сейчас занимается учрежденным им в 2016 году Институтом глобальных изменений.

64 года исполняется Джорджу Клуни — голливудскому актеру, звезде картин «11 друзей Оушена», «От заката до рассвета» и «Американец».

57 лет исполняется Максиму Фадееву — музыкальному продюсеру и певцу, который привел к популярности Линду, Глюк'Ozу, Юлию Савичеву и группу Serebro.

45 лет исполняется Александре Ребенок — российской актрисе, которая сыграла в сериале Валерии Гай Германики «Школа».