Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет на футбольных матчах

Акция «Бессмертный полк» впервые в истории пройдет на футбольных матчах

Российский футбольный союз (РФС) в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне впервые в истории проведет акцию «Бессмертный полк» на футбольных матчах, передает сайт РФС.

Акция состоится на матчах Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо», столичным «Локомотивом» и «Ростовом» и московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».

Также акция пройдет на матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги 10-12 мая.

Футболисты выйдут на поле с портретами предков-участников ВОВ. Болельщики смогут использовать конструктор «Бессмертного полка», с помощью которого можно к портрету своего родственника добавить логотип любимого клуба и прийти с ним на стадион.

РФС проведет акцию в рамках мемориальной программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!»

За четыре игры до окончания РПЛ лидирует «Краснодар», набрав 58 очков. У «Зенита» в активе 54 балла. На третьем месте вышел московский ЦСКА, у которого 51 балл. На четвертой строчке — «Спартак» (50).

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита в борьбе за победу в РПЛ.