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Открытки и поздравления с Ураза-байрамом: 40 идей для теплых пожеланий в 2025 году

Открытки на Ураза-байрам и душевные пожелания родным и близким
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Ahmed Teda/Shutterstock/FOTODOM
Ураза-байрам, или в арабской традиции Ид аль-Фитр — один из главных праздников в исламе, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, во время которого верующие соблюдают строгий пост и стремятся к духовному очищению. В 2025 году Ураза-байрам начнется с заходом солнца 29 марта и будет отмечаться весь день 30 марта — в первый день месяца Шавваль.

Открытки на Ураза-байрам Как поздравить родных и близких своими словами

Открытки на Ураза-байрам

В Ураза-байрам принято поздравлять друг друга, желая мира, благополучия и милости Аллаха. Открытки с пожеланиями станут приятным дополнением теплым словам, подчеркнут ваше внимание и заботу о близких. Специально к празднику «Газета.Ru» подготовила 20 поздравительных открыток, которые можно отправить родным и близким.

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

close
Freepik/«Газета.Ru»

close
Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

Как поздравить родных и близких своими словами

Универсальная идея — использовать традиционное поздравление «Ид мубарак!», что переводится с арабского как «Благословенного (или счастливого) праздника!». К этой фразе можно добавить более личные слова: пожелать достатка и гармонии в семье, радости и мира в душе, благословения и милости Аллаха.

  • Ид мубарак! Пусть Аллах примет ваш пост и молитвы, дарует вам и вашей семье мир, здоровье и счастье.​

  • С праздником Ураза-Байрам! Желаю вам крепкой веры, чистых помыслов и благополучия во всех начинаниях.​

  • Пусть этот светлый день принесет в ваш дом радость, достаток и гармонию. Ид мубарак!​

  • С Ураза-байрамом! Пусть Всевышний услышит ваши молитвы и одарит вас своими благами.

  • Желаю вам и вашим близким мира, любви и процветания. С праздником разговения!​

  • Пусть Аллах наполнит ваши сердца радостью, а дома — теплом и уютом. Ид мубарак!​

  • С праздником Ураза-байрам! Желаю вам здоровья, счастья и исполнения всех благих желаний.​

  • Пусть этот день принесет вам и вашей семье благословения и милость Аллаха. Ид мубарак!​

  • С Ураза-байрамом! Пусть ваша вера укрепляется, а жизнь наполняется светом и добром.​

  • Желаю вам в этот праздничный день мира в душе, любви в сердце и благополучия в доме.​

  • Пусть Аллах примет ваши добрые дела и наградит вас своими благами. Ид мубарак!​

  • С праздником разговения! Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.​

  • Пусть этот день принесет вам радость, мир и удовлетворение. С Ураза-байрамом!​

  • Ид мубарак! Пусть Аллах дарует вам и вашей семье благополучие, здоровье и счастье.​

  • С праздником Ураза-байрам! Желаю вам крепкой веры, чистых помыслов и исполнения всех благих желаний.​

  • Пусть этот светлый день наполнит ваши сердца радостью и миром. Ид мубарак!​

  • С Ураза-байрамом! Пусть Всевышний услышит ваши молитвы и одарит вас своими благами.​

  • Желаю вам и вашим близким мира, любви и процветания. С праздником разговения!​

  • Пусть Аллах наполнит ваши дома теплом, уютом и счастьем. Ид мубарак!​

  • С праздником Ураза-байрам! Желаю вам здоровья, счастья и исполнения всех благих желаний.

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