Открытки и поздравления с Ураза-байрамом: 40 идей для теплых пожеланий в 2025 году

Открытки на Ураза-байрам
В Ураза-байрам принято поздравлять друг друга, желая мира, благополучия и милости Аллаха. Открытки с пожеланиями станут приятным дополнением теплым словам, подчеркнут ваше внимание и заботу о близких. Специально к празднику «Газета.Ru» подготовила 20 поздравительных открыток, которые можно отправить родным и близким.
Как поздравить родных и близких своими словами
Универсальная идея — использовать традиционное поздравление «Ид мубарак!», что переводится с арабского как «Благословенного (или счастливого) праздника!». К этой фразе можно добавить более личные слова: пожелать достатка и гармонии в семье, радости и мира в душе, благословения и милости Аллаха.
- Ид мубарак! Пусть Аллах примет ваш пост и молитвы, дарует вам и вашей семье мир, здоровье и счастье.
- С праздником Ураза-Байрам! Желаю вам крепкой веры, чистых помыслов и благополучия во всех начинаниях.
- Пусть этот светлый день принесет в ваш дом радость, достаток и гармонию. Ид мубарак!
- С Ураза-байрамом! Пусть Всевышний услышит ваши молитвы и одарит вас своими благами.
- Желаю вам и вашим близким мира, любви и процветания. С праздником разговения!
- Пусть Аллах наполнит ваши сердца радостью, а дома — теплом и уютом. Ид мубарак!
- С праздником Ураза-байрам! Желаю вам здоровья, счастья и исполнения всех благих желаний.
- Пусть этот день принесет вам и вашей семье благословения и милость Аллаха. Ид мубарак!
- С Ураза-байрамом! Пусть ваша вера укрепляется, а жизнь наполняется светом и добром.
- Желаю вам в этот праздничный день мира в душе, любви в сердце и благополучия в доме.
- Пусть Аллах примет ваши добрые дела и наградит вас своими благами. Ид мубарак!
- С праздником разговения! Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.
- Пусть этот день принесет вам радость, мир и удовлетворение. С Ураза-байрамом!
- Ид мубарак! Пусть Аллах дарует вам и вашей семье благополучие, здоровье и счастье.
- С праздником Ураза-байрам! Желаю вам крепкой веры, чистых помыслов и исполнения всех благих желаний.
- Пусть этот светлый день наполнит ваши сердца радостью и миром. Ид мубарак!
- С Ураза-байрамом! Пусть Всевышний услышит ваши молитвы и одарит вас своими благами.
- Желаю вам и вашим близким мира, любви и процветания. С праздником разговения!
- Пусть Аллах наполнит ваши дома теплом, уютом и счастьем. Ид мубарак!
- С праздником Ураза-байрам! Желаю вам здоровья, счастья и исполнения всех благих желаний.