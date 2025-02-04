Что такое приписное свидетельство и как его получить: советы юриста призывникам

Что такое приписное свидетельство
Каждый год на срочную службу в России призывается несколько сотен тысяч человек. Перед этим юноши в обязательном порядке становятся на воинский учет и получают приписное свидетельство. Подробно о том, что это за документ и как его получить, рассказал «Газете.Ru» юрист, генеральный директор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев.
Приписное свидетельство — это документ, который подтверждает постановку гражданина на воинский учет. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, получают юноши в возрасте 16-17 лет после прохождения первоначальной постановки на учет в военном комиссариате.
Регулирует вопросы постановки граждан на воинский учет федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
Как отмечают в пресс-службе Минобороны России, первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится для установления их численности, категории годности к военной службе по состоянию здоровья, образовательного уровня, приобретенной специальности и других параметров.
Кому необходимо приписное свидетельство
Эксперт обращает внимание, что приписное свидетельство понадобится:
- студентам при поступлении в высшие и средние учебные заведения,
- гражданам при официальном трудоустройстве,
- всем молодым людям, которые планируют получать заграничный паспорт до 27 лет,
- лицам, проходящим медицинское обследование в военкомате.
Этот документ остается действительным до получения военного билета или окончательного освобождения от службы.
Как выглядит приписное свидетельство и какую информацию содержит
Приписное свидетельство — это небольшая книжка голубого цвета с водяными знаками на каждой странице, серией и номером.
Документ содержит:
- ФИО владельца,
- дату и место рождения,
- категорию годности к военной службе (предварительную),
- дату постановки на учет,
- печать военкомата.
Всего категорий годности к военной службе пять:
- А – годен к военной службе. Позволяет призвать юношу к службе в любой вид и род войск.
- Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями. Призывник, имеющий эту категорию, может служить, но не во всех войсках.
- В – ограниченно годен к военной службе. Эту категорию призывников зачисляют в запас.
- Г – временно не годен к военной службе. С этой категорией годности призывник может претендовать на отсрочку на срок до одного года.
- Д – не годен к военной службе. Обладатели этой категории не служат.
Как получить приписное свидетельство
«Порядок получения приписного свидетельства предусматривает приглашение в военкомат. Вначале в школах и колледжах проводят разъяснительные беседы, затем юноши получают повестку», — пояснил Георгий Габолаев.
В пресс-службе Минобороны России отмечают, что граждане вызываются, как правило, по группам или классам в один день. Дни явки военный комиссариат устанавливает по предварительному согласованию с руководителями образовательных учреждений.
Чтобы получить приписное свидетельство, понадобятся документы:
- паспорт гражданина РФ,
- свидетельство о рождении,
- фотографии 3×4 (черно-белые или цветные, 2 шт.),
- медицинская карта из поликлиники,
- документы об образовании (если есть).
При первоначальной постановке на воинский учет проводятся медицинское освидетельствование и психологические тесты.
Комиссией выявляются граждане:
- имеющие основания для освобождения от исполнения воинской обязанности и призыва на военную службу;
- не подлежащие призыву на военную службу;
- имеющие основания для предоставления им отсрочки от призыва на военную службу;
- нуждающиеся в медицинском обследовании или лечении. Их могут направлять на дополнительное амбулаторное или стационарное медицинское обследование для уточнения диагноза либо лечения;
- желающие поступить в военные образовательные учреждения профессионального образования;
- проходящие подготовку в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования по военно-учетным или родственным специальностям;
- годные по состоянию здоровья и другим данным для обучения по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях общественных объединений, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования;
- годные по состоянию здоровья и другим данным для прохождения военной службы в режимных воинских частях;
- желающие заменить военную службу альтернативной гражданской службой и причины, побудившие к этой замене.
Где можно получить приписное свидетельство?
Оформлением приписного свидетельства занимается военный комиссариат по месту регистрации.
После прохождения медкомиссии, в военкомате подготовят личное дело гражданина с основными сведениями. Затем будущим призывникам вручают приписные свидетельства под подпись.
«Если гражданин переехал, но еще не изменил прописку, обращаться нужно в военкомат по старому месту регистрации. В случае смены места жительства требуется перевод личного дела», — обращает внимание юрист.
Трудности при получении приписного свидетельства и как их решать
Несмотря на простоту процедуры, при получении приписного свидетельства возможны сложности:
Гражданин не получает повестку
Решение: обратиться в военкомат самостоятельно.
Медкомиссия выявила проблемы со здоровьем
Решение: пройти дополнительное обследование и предоставить все необходимые документы.
Нет постоянной регистрации
Решение: предоставить временную регистрацию по месту фактического проживания.
Военкомат затягивает выдачу документа
Решение: написать заявление в военкомат с требованием выдать приписное или обратиться в прокуратуру.
Электронный формат постановки на воинский учет в Москве
С 2024 года Москва активно внедряет электронную систему постановки на воинский учет через Госуслуги.
Среди плюсов электронного формата Георгий Габолаев называет:
- онлайн-запись без необходимости долгого ожидания в военкомате,
- автоматическое уведомление о необходимости явки,
- возможность подать часть документов через интернет.
Минусы:
- все равно необходимо личное посещение военкомата для медкомиссии,
- в некоторых случаях система дает сбои, и документы приходится подавать вручную.
Таким образом, для жителей Москвы и крупных городов цифровизация делает процесс получения приписного свидетельства удобнее, но полностью избежать визита в военкомат пока невозможно.
«Приписное свидетельство – важный документ для юношей, становящихся на воинский учет. Его получение – обязательный этап, влияющий на дальнейшие юридические процедуры (поступление, работа, поездки за границу)», — резюмировал юрист.
Что делать, если потерял приписное свидетельство
Если приписное свидетельство утеряно, нужно как можно быстрее его восстановить.
Этот документ подлежит замене не только при утере, но и при наличии в нем ошибок или если приписное свидетельство испорчено.
Порядок действий при утере приписного свидетельства:
- обратитесь в военкомат,
- напишите объяснительное заявление, если документ испорчен или утерян случайно,
- если вы полагаете, что приписное свидетельство могли украсть, потребуется также обратиться в полицию,
- вновь подайте необходимый пакет документов, чтобы получить дубликат приписного свидетельства.
- чтобы уточнить любые вопросы, касающиеся призыва, можно обратиться на горячую линию Минобороны РФ.