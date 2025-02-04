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Что такое приписное свидетельство и как его получить: советы юриста призывникам

Как оформить приписное свидетельство в военкомате
Автор: Эксперт:
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Донат Сорокин/ТАСС
В 2025 году приписное свидетельство впервые можно будет получить в электронном формате — но пока только в крупных городах России. Документ вместе с уведомлением о постановке на военный учет в военкомате будет приходить в личный кабинет юношей на портале mos.ru. Что такое приписное свидетельство, как и где могут его получить жители разных регионов и что делать, если документ потерялся, — в материале «Газеты.Ru».

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Что такое приписное свидетельство

Каждый год на срочную службу в России призывается несколько сотен тысяч человек. Перед этим юноши в обязательном порядке становятся на воинский учет и получают приписное свидетельство. Подробно о том, что это за документ и как его получить, рассказал «Газете.Ru» юрист, генеральный директор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев.

Приписное свидетельство — это документ, который подтверждает постановку гражданина на воинский учет. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, получают юноши в возрасте 16-17 лет после прохождения первоначальной постановки на учет в военном комиссариате.

Регулирует вопросы постановки граждан на воинский учет федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Как отмечают в пресс-службе Минобороны России, первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится для установления их численности, категории годности к военной службе по состоянию здоровья, образовательного уровня, приобретенной специальности и других параметров.

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Кому необходимо приписное свидетельство

Эксперт обращает внимание, что приписное свидетельство понадобится:

  • студентам при поступлении в высшие и средние учебные заведения,
  • гражданам при официальном трудоустройстве,
  • всем молодым людям, которые планируют получать заграничный паспорт до 27 лет,
  • лицам, проходящим медицинское обследование в военкомате.

Этот документ остается действительным до получения военного билета или окончательного освобождения от службы.

Как выглядит приписное свидетельство и какую информацию содержит

Приписное свидетельство — это небольшая книжка голубого цвета с водяными знаками на каждой странице, серией и номером.

Документ содержит:

  • ФИО владельца,
  • дату и место рождения,
  • категорию годности к военной службе (предварительную),
  • дату постановки на учет,
  • печать военкомата.

Всего категорий годности к военной службе пять:

  • А – годен к военной службе. Позволяет призвать юношу к службе в любой вид и род войск.
  • Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями. Призывник, имеющий эту категорию, может служить, но не во всех войсках.
  • В – ограниченно годен к военной службе. Эту категорию призывников зачисляют в запас.
  • Г – временно не годен к военной службе. С этой категорией годности призывник может претендовать на отсрочку на срок до одного года.
  • Д – не годен к военной службе. Обладатели этой категории не служат.

Как получить приписное свидетельство

«Порядок получения приписного свидетельства предусматривает приглашение в военкомат. Вначале в школах и колледжах проводят разъяснительные беседы, затем юноши получают повестку», — пояснил Георгий Габолаев.

В пресс-службе Минобороны России отмечают, что граждане вызываются, как правило, по группам или классам в один день. Дни явки военный комиссариат устанавливает по предварительному согласованию с руководителями образовательных учреждений.

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Александр Кряжев/РИА Новости

Чтобы получить приписное свидетельство, понадобятся документы:

  • паспорт гражданина РФ,
  • свидетельство о рождении,
  • фотографии 3×4 (черно-белые или цветные, 2 шт.),
  • медицинская карта из поликлиники,
  • документы об образовании (если есть).

При первоначальной постановке на воинский учет проводятся медицинское освидетельствование и психологические тесты.

Комиссией выявляются граждане:

  • имеющие основания для освобождения от исполнения воинской обязанности и призыва на военную службу;
  • не подлежащие призыву на военную службу;
  • имеющие основания для предоставления им отсрочки от призыва на военную службу;
  • нуждающиеся в медицинском обследовании или лечении. Их могут направлять на дополнительное амбулаторное или стационарное медицинское обследование для уточнения диагноза либо лечения;
  • желающие поступить в военные образовательные учреждения профессионального образования;
  • проходящие подготовку в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования по военно-учетным или родственным специальностям;
  • годные по состоянию здоровья и другим данным для обучения по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях общественных объединений, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования;
  • годные по состоянию здоровья и другим данным для прохождения военной службы в режимных воинских частях;
  • желающие заменить военную службу альтернативной гражданской службой и причины, побудившие к этой замене.

Где можно получить приписное свидетельство?

Оформлением приписного свидетельства занимается военный комиссариат по месту регистрации.

После прохождения медкомиссии, в военкомате подготовят личное дело гражданина с основными сведениями. Затем будущим призывникам вручают приписные свидетельства под подпись.

«Если гражданин переехал, но еще не изменил прописку, обращаться нужно в военкомат по старому месту регистрации. В случае смены места жительства требуется перевод личного дела», — обращает внимание юрист.

Трудности при получении приписного свидетельства и как их решать

Несмотря на простоту процедуры, при получении приписного свидетельства возможны сложности:

Гражданин не получает повестку

Решение: обратиться в военкомат самостоятельно.

Медкомиссия выявила проблемы со здоровьем

Решение: пройти дополнительное обследование и предоставить все необходимые документы.

Нет постоянной регистрации

Решение: предоставить временную регистрацию по месту фактического проживания.

Военкомат затягивает выдачу документа

Решение: написать заявление в военкомат с требованием выдать приписное или обратиться в прокуратуру.

Электронный формат постановки на воинский учет в Москве

С 2024 года Москва активно внедряет электронную систему постановки на воинский учет через Госуслуги.

Среди плюсов электронного формата Георгий Габолаев называет:

  • онлайн-запись без необходимости долгого ожидания в военкомате,
  • автоматическое уведомление о необходимости явки,
  • возможность подать часть документов через интернет.

Минусы:

  • все равно необходимо личное посещение военкомата для медкомиссии,
  • в некоторых случаях система дает сбои, и документы приходится подавать вручную.

Таким образом, для жителей Москвы и крупных городов цифровизация делает процесс получения приписного свидетельства удобнее, но полностью избежать визита в военкомат пока невозможно.

«Приписное свидетельство – важный документ для юношей, становящихся на воинский учет. Его получение – обязательный этап, влияющий на дальнейшие юридические процедуры (поступление, работа, поездки за границу)», — резюмировал юрист.

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Михаил Голенков/РИА Новости

Что делать, если потерял приписное свидетельство

Если приписное свидетельство утеряно, нужно как можно быстрее его восстановить.

Этот документ подлежит замене не только при утере, но и при наличии в нем ошибок или если приписное свидетельство испорчено.

Порядок действий при утере приписного свидетельства:

  • обратитесь в военкомат,
  • напишите объяснительное заявление, если документ испорчен или утерян случайно,
  • если вы полагаете, что приписное свидетельство могли украсть, потребуется также обратиться в полицию,
  • вновь подайте необходимый пакет документов, чтобы получить дубликат приписного свидетельства.
  • чтобы уточнить любые вопросы, касающиеся призыва, можно обратиться на горячую линию Минобороны РФ.

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