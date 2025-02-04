Что такое приписное свидетельство и как его получить: советы юриста призывникам

В 2025 году приписное свидетельство впервые можно будет получить в электронном формате — но пока только в крупных городах России. Документ вместе с уведомлением о постановке на военный учет в военкомате будет приходить в личный кабинет юношей на портале mos.ru. Что такое приписное свидетельство, как и где могут его получить жители разных регионов и что делать, если документ потерялся, — в материале «Газеты.Ru».

Что такое приписное свидетельство

Каждый год на срочную службу в России призывается несколько сотен тысяч человек. Перед этим юноши в обязательном порядке становятся на воинский учет и получают приписное свидетельство. Подробно о том, что это за документ и как его получить, рассказал «Газете.Ru» юрист, генеральный директор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев.

Приписное свидетельство — это документ, который подтверждает постановку гражданина на воинский учет. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, получают юноши в возрасте 16-17 лет после прохождения первоначальной постановки на учет в военном комиссариате.

Регулирует вопросы постановки граждан на воинский учет федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Приписное свидетельство – это один из первых военных документов, который получают граждане России при постановке на воинский учет. Документ необходим для многих юридических процедур, включая поступление в вуз, трудоустройство и дальнейшее взаимодействие с военкоматом. В 2025 году процесс получения приписного свидетельства частично переведен в электронный формат, что упрощает процедуру для жителей крупных городов, таких как Москва. Георгий Габолаев юрист, генеральный директор юридической компании «Группа-А»

Как отмечают в пресс-службе Минобороны России, первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится для установления их численности, категории годности к военной службе по состоянию здоровья, образовательного уровня, приобретенной специальности и других параметров.

close Константин Михальчевский/РИА Новости

c 1 января по 31 марта проходит первоначальная постановка граждан на воинский учет с выдачей приписного свидетельства в год достижения ими возраста 17 лет

Кому необходимо приписное свидетельство

Эксперт обращает внимание, что приписное свидетельство понадобится:

студентам при поступлении в высшие и средние учебные заведения,



гражданам при официальном трудоустройстве,



всем молодым людям, которые планируют получать заграничный паспорт до 27 лет,



лицам, проходящим медицинское обследование в военкомате.

Этот документ остается действительным до получения военного билета или окончательного освобождения от службы.

Как выглядит приписное свидетельство и какую информацию содержит

Приписное свидетельство — это небольшая книжка голубого цвета с водяными знаками на каждой странице, серией и номером.

Документ содержит:

ФИО владельца,



дату и место рождения,



категорию годности к военной службе (предварительную),



дату постановки на учет,



печать военкомата.

Всего категорий годности к военной службе пять:

А – годен к военной службе. Позволяет призвать юношу к службе в любой вид и род войск.



Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями. Призывник, имеющий эту категорию, может служить, но не во всех войсках.



В – ограниченно годен к военной службе. Эту категорию призывников зачисляют в запас.



Г – временно не годен к военной службе. С этой категорией годности призывник может претендовать на отсрочку на срок до одного года.



Д – не годен к военной службе. Обладатели этой категории не служат.

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Как получить приписное свидетельство

«Порядок получения приписного свидетельства предусматривает приглашение в военкомат. Вначале в школах и колледжах проводят разъяснительные беседы, затем юноши получают повестку», — пояснил Георгий Габолаев.

В пресс-службе Минобороны России отмечают, что граждане вызываются, как правило, по группам или классам в один день. Дни явки военный комиссариат устанавливает по предварительному согласованию с руководителями образовательных учреждений.

close Александр Кряжев/РИА Новости

Чтобы получить приписное свидетельство, понадобятся документы:

паспорт гражданина РФ,



свидетельство о рождении,



фотографии 3×4 (черно-белые или цветные, 2 шт.),



медицинская карта из поликлиники,



документы об образовании (если есть).

При первоначальной постановке на воинский учет проводятся медицинское освидетельствование и психологические тесты.

Комиссией выявляются граждане:

имеющие основания для освобождения от исполнения воинской обязанности и призыва на военную службу;



не подлежащие призыву на военную службу;



имеющие основания для предоставления им отсрочки от призыва на военную службу;



нуждающиеся в медицинском обследовании или лечении. Их могут направлять на дополнительное амбулаторное или стационарное медицинское обследование для уточнения диагноза либо лечения;



желающие поступить в военные образовательные учреждения профессионального образования;



проходящие подготовку в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования по военно-учетным или родственным специальностям;



годные по состоянию здоровья и другим данным для обучения по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях общественных объединений, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования;



годные по состоянию здоровья и другим данным для прохождения военной службы в режимных воинских частях;



желающие заменить военную службу альтернативной гражданской службой и причины, побудившие к этой замене.

Где можно получить приписное свидетельство?

Оформлением приписного свидетельства занимается военный комиссариат по месту регистрации.

После прохождения медкомиссии, в военкомате подготовят личное дело гражданина с основными сведениями. Затем будущим призывникам вручают приписные свидетельства под подпись.

«Если гражданин переехал, но еще не изменил прописку, обращаться нужно в военкомат по старому месту регистрации. В случае смены места жительства требуется перевод личного дела», — обращает внимание юрист.

Важно! Для жителей Москвы и крупных городов предусмотрена онлайн-запись через портал Госуслуг, что значительно упрощает процедуру.

Трудности при получении приписного свидетельства и как их решать

Несмотря на простоту процедуры, при получении приписного свидетельства возможны сложности:

Гражданин не получает повестку

Решение: обратиться в военкомат самостоятельно.

Медкомиссия выявила проблемы со здоровьем

Решение: пройти дополнительное обследование и предоставить все необходимые документы.

Нет постоянной регистрации

Решение: предоставить временную регистрацию по месту фактического проживания.

Военкомат затягивает выдачу документа

Решение: написать заявление в военкомат с требованием выдать приписное или обратиться в прокуратуру.

Электронный формат постановки на воинский учет в Москве

С 2024 года Москва активно внедряет электронную систему постановки на воинский учет через Госуслуги.

Среди плюсов электронного формата Георгий Габолаев называет:

онлайн-запись без необходимости долгого ожидания в военкомате,



автоматическое уведомление о необходимости явки,



возможность подать часть документов через интернет.

Минусы:

все равно необходимо личное посещение военкомата для медкомиссии,



в некоторых случаях система дает сбои, и документы приходится подавать вручную.

Таким образом, для жителей Москвы и крупных городов цифровизация делает процесс получения приписного свидетельства удобнее, но полностью избежать визита в военкомат пока невозможно.

«Приписное свидетельство – важный документ для юношей, становящихся на воинский учет. Его получение – обязательный этап, влияющий на дальнейшие юридические процедуры (поступление, работа, поездки за границу)», — резюмировал юрист.

close Михаил Голенков/РИА Новости

Что делать, если потерял приписное свидетельство

Если приписное свидетельство утеряно, нужно как можно быстрее его восстановить.

Этот документ подлежит замене не только при утере, но и при наличии в нем ошибок или если приписное свидетельство испорчено.

Порядок действий при утере приписного свидетельства: