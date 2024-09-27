С какими болезнями не берут в армию: список диагнозов и советы по подготовке к медкомиссии Список заболеваний, освобождающих от призыва или дающих право на отсрочку от армии

Ежегодно в России десятки тысяч новобранцев призываются в армию. Все они перед отправкой в войска проходят медицинскую комиссию, которая определяет, насколько призывник годен к службе. Какие есть категории годности, с какими болезнями можно рассчитывать на отсрочку, какие диагнозы дают право на полное освобождение от срочной службы и как подготовиться к медкомиссии — в материале «Газеты.Ru».

Что такое медицинское освидетельствование

При постановке на воинский учет, призыве на военную службу или поступлении на службу по контракту новобранцы проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами. Эта процедура также касается тех, кто ранее был признан ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья.

Организацией медицинского освидетельствования занимается призывная комиссия. А проводит его военно-врачебная комиссия, состоящая из врачей разного профиля.

Задача военно-врачебной комиссии — определить степень здоровья призывника, чтобы прикрепить его к тому роду войск, где он сможет служить без вреда своему организму, пояснил «Газете.Ru» медицинский юрист Сергей Броницкий. При проведении военно-врачебной комиссии устанавливается категория годности. Если у специалистов возникают сомнения, то комиссия направляет призывника на дообследование, чтобы уточнить диагноз, правильно определить группу годности по состоянию здоровья и на основе этого дать заключение.

Ни министерству обороны, ни военкомату, ни части, куда будет направлен призывник, абсолютно не нужно, чтобы он, выполняя свою боевую задачу, не дай бог, слег, например, с инфарктом. Поэтому здесь нет цели всех «забрить» в армию или наоборот отсеять тех людей, которые хотят служить, но якобы не могут по медицинским показателям. Никто не говорит о том, что не бывает ошибок, есть в конце концов человеческий фактор, но все-таки это врачебная комиссия, главное для нее — определить степень здоровья призывника, чтобы не допустить ошибки. Сергей Броницкий медицинский юрист

Какие врачи входят в состав комиссии:



терапевт,



хирург,



невролог,



психиатр,



офтальмолог,



оториноларинголог,



стоматолог,



дерматовенеролог,



при необходимости врачи других специальностей.

close Константин Михальчевский/РИА Новости

В интересах военно-врачебной комиссии выявить заболевание у призывника, даже если он о нем не знал до прохождения освидетельствования, отметил в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт, кардиолог, рефлексотерапевт Григорий Пасс.

Так как нагрузка в Вооруженных силах РФ ежедневная и интенсивная, требующая выносливости, особенно важно досконально оценить здоровье призывника, чтобы во время службы не произошло фатальных событий из-за того, что некоторые заболевания были не выявлены во время медицинской комиссии. Например, прыжки с парашютом могут закончиться компрессионным переломом позвонков по причине наличия гемангиомы позвоночника, о которой военнослужащий не знал. Григорий Пасс врач-терапевт, кардиолог, рефлексотерапевт

Все решения врачей, касающиеся отсрочек, освобождений от призыва и от воинской обязанности, проверяет призывная комиссия. Если она находит нарушения, призывника направляют на контрольное медосвидетельствование. Его также проходят новобранцы, заявившие о своем несогласии с заключением врачей о годности к военной службе.

Вопросы прохождения медицинского освидетельствования регламентируются Положением о военно-врачебной экспертизе. Посмотреть, какие болезни дают право на отсрочку или освобождение от призыва либо от военной обязанности можно в «Расписании болезней». В соответствии с его статьями определяется годность к военной службе.

Здоровье призывников и категории годности к военной службе

После прохождения медицинского освидетельствования призывнику выдается заключение о категории годности к военной службе. Существуют следующие категории:

А — годен к военной службе. Эта категория дается абсолютно здоровым гражданам. Такие призывники могут проходить службу в элитных воинских частях, спецподразделениях, в том числе в ВДВ, Воздушно-космических силах. При этом небольшие отклонения в состоянии здоровья все же допустимы. Категория А может быть присвоена, например, при множественном кариесе, алиментарном ожирении I степени или незначительном доброкачественном образовании, не нарушающем функции тканей и систем и не затрудняющем ношение военной формы.

Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Такую категорию годности получают призывники, у которых нет серьезных проблем со здоровьем. Для категории Б допустимы такие диагнозы, как пониженное питание, алиментарное ожирение II степени, легкая астения, близорукость до 6 диоптрий, гнойный синусит, аллергический ринит, пародонтит, хронический гастрит и др. Новобранцы с категорией годности Б подлежат призыву, но с некоторым ограничениями. В зависимости от цифры, стоящей после литеры Б, их могут направить в пограничные войска, морскую пехоту, ракетные, инженерные войска, радиотехнические, караульные части и т. д.

В — ограниченно годен к военной службе. Призывник, получивший категорию В, имеет значительные проблемы со здоровьем, поэтому он освобождается от призыва в мирное время и зачисляется в запас, но при этом может быть призван на военные сборы. В военное время он частично подлежит призыву для укомплектования частей второй очереди. Категорию В присваивают, например, призывникам с туберкулезом (как в активной фазе в период лечения, так и излеченным), с однократным или редкими эпилептическими приступами, посттравматической отслойкой сетчатки на глазах, близорукостью более 6 диоптрий, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки с умеренным или незначительным нарушением функций, сколиозом II степени, продольным III степени или поперечным III - IV степени плоскостопием с выраженным болевым синдромом.

Г — временно не годен к военной службе. При присвоении этой категории призывнику дается отсрочка на временном основании, в том числе по причине травмы или расстройства здоровья. Обычно отсрочка предоставляется на 6-12 месяцев — период, достаточный, чтобы вылечить заболевание или восстановиться после лечения. Категория Г может быть присвоена, например, призывнику с впервые выявленным алиментарным ожирением III степени, после хирургического лечения, при умеренном или незначительно выраженном астеническом состоянии, при временных расстройствах нервной системы после острых заболеваний и т. д. По окончании отсрочки призывник снова проходит комиссию.

Д — не годен к военной службе. Призывники с категорией Д целиком освобождаются от воинской обязанности, так как имеют очень серьезные заболевания. Таких граждан не призовут в армию даже в военное время.

close Макс Ветров/РИА Новости

Три года назад, когда я служил военным доктором, самыми частыми патологиями у призывников были различные дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата, плоскостопие. На втором месте — расстройство адаптации. Это группа заболеваний, курируемая психологами и психиатрами, которая включает в себя различные нарушения психики, в том числе и суицидального характера. Третий огромный пласт — это дефицитные состояния. Чаще всего, связанные с весом. Не думаю, что ситуация за последнее время существенно изменилась. Григорий Пасс врач-терапевт, кардиолог, рефлексотерапевт

Какими должны быть рост и вес призывника

Согласно «Расписанию болезней» освобождение от призыва можно получить, имея недостаточный вес (менее 45 кг) и низкий рост (менее 150 см). При первичной постановке на воинский учет призывник с такими параметрами получит сначала отсрочку на 12 месяцев, по истечении которых он должен будет вновь пройти медицинское освидетельствование.

Освобождение от воинской обязанности получают призывники с алиментарным ожирением IV степени (индекс массы тела 40 и более). Категорию В, освобождающую от призыва, присваивают тем, у кого диагностировано ожирением III степени (индекс массы тела от 35 до 40).

Формула индекса массы тела (ИМТ): масса (кг) / рост (м²)

Таблицы соотношений роста и массы тела приведены в положении о военно-врачебной экспертизе.

В каких случаях дают отсрочку от призыва по здоровью

Согласно закону №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», отсрочка от призыва предоставляется в том числе по медицинским показаниям:

после хирургического лечения, когда для полного восстановления необходимо не менее 30 суток;



при легких кратковременных органических психических расстройствах;



при временных расстройствах зрения, слуха, органов дыхания, органов пищеварения и т. д. после болезни, травмы или хирургического лечения.

Полный список заболеваний, при которых положена отсрочка, можно посмотреть в «Расписание болезней» — этот документ включает более 2 тыс. различных диагнозов и периодически обновляется.

Кому еще положена отсрочка от армии — тем, кто признан временно не годным к военной службе по состоянию здоровья, — на срок до одного года;

— гражданам, занятым уходом за близкими родственниками, которые нуждаются в этом по состоянию здоровья;

— опекунам или попечителям несовершеннолетних родных братьев или сестер, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать их;

— гражданам, имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;

— имеющим двух и более детей;

— имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.



Право на отсрочку также имеют студенты и учащиеся очной формы обучения в образовательных организациях с государственной аккредитацией, вынужденные переселенцы, беженцы, айтишники, работающие в аккредитованных организациях сферы IT-технологий, и некоторые другие категории граждан.

close Алексей Сухоруков/РИА Новости

Какие болезни полностью освобождают от службы в армии

Граждане, имеющие инвалидность и тяжелые заболевания, признаются не годными к военной службе и получают категорию Д. В списке таких болезней:



активный прогрессирующий туберкулез органов дыхания и других органов и систем;



ВИЧ-инфекция;



злокачественные новообразования;



тяжелая форма сахарного диабета;



резко выраженные стойкие психические нарушения;



хронические алкогольные психозы, хронический алкоголизм, наркомания и токсикомания с выраженными и умеренными изменениями личности;



травмы головного и спинного мозга со значительным нарушением функций;



близорукость или дальнозоркость более 12,0 диоптрий;



гипертоническая болезнь со значительным нарушением функции «органов-мишеней»;



бронхиальная астма тяжелой степени;



язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки со значительным нарушением функций;



остеохондроз шейного отдела позвоночника при наличии нестабильности;



сколиоз IV степени;



плоскостопие и другие деформации стопы со значительным нарушением функций;



и другие.

Полный перечень заболеваний, при которых дается категория Д, можно посмотреть в «Расписании болезней».

Как подготовиться к медицинской комиссии в военкомате

Перед медицинским освидетельствованием призывники проходят в государственных или муниципальных медицинских организациях обязательные обследования: флюорографию, общие анализы крови и мочи, ЭКГ, исследование крови на ВИЧ, гепатиты В и С. Результаты приобщаются к личному делу призывника.

Можно заранее самостоятельно пройти обследования у опытных врачей, собрать все выписки и заключения. Независимо от результата, вы уже будете представлять, что вас ждет — есть ли у вас заболевания, при которых вы можете получить освобождение по здоровью или нет.

close Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты дали призывникам и их родителям такие советы:

1. Собрать все медицинские документы.

«Амбулаторная карта, выписки из стационаров играют важнейшую роль в определении категории годности к военной службе и группы здоровья. Также обращаю внимание, что если были травмы, операции, которые ухудшили качество жизни, эти документы необходимо взять с собой в первую очередь и предъявить их для ознакомления медицинским работникам, дабы потом не кусать локти во время срочной службы и не обивать пороги медицинских пунктов и подразделений», — отметил Григорий Пасс.

2. Предоставлять копии медицинских документов, а не оригиналы.

«С учетом того, что ежегодно на призывных комиссиях в военкоматах происходит утеря медицинской документации, я настоятельно рекомендую приносить копии документов», — советует Пасс.

3. Не наносить себе увечья или травмы ради того, чтобы избежать призыва в армию.

«Не стоит заниматься каким-либо членовредительством, потому что, во-первых, уклонение от военной службы — это уголовно наказуемо, во-вторых, можно по незнанию перестараться и нанести себе непоправимый вред, вплоть до летального исхода или инвалидности», — подчеркнул Сергей Броницкий.

4. Не предоставлять липовые справки и документы.

Такие подделки легко вычисляются и могут иметь неприятные последствия.

Не стоит приносить липовые справки, распечатанные из интернета, все-таки на военно-врачебной комиссии сидят профессионалы-врачи, через которых прошло огромное количество призывников. И, как правило, все эти ухищрения они видят еще издалека: какие-то левые рентген-снимки и так далее. Если призывник преследует цель уклониться или, наоборот, умалчивает о тех или иных диагнозах, патологиях, которые у него есть, все это тоже выявляется. Сергей Броницкий медицинский юрист

Эксперты также отметили, что на базе военно-врачебной комиссии в военном комиссариате провести полноценное обследование невозможно, поэтому призывника в случае сомнений направят в стационар по профилю: например, кардиология, хирургия, ортопедия, гастроэнтерология, чтобы получить объективную картину и дать затем правильное заключение.