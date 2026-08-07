В Москве задержали более 20 сотрудников криптообменников. Они переводили деньги на Украину

Силовики задержали более 20 сотрудников криптообменников в «Москве-Сити», которые легализовывали деньги, похищенные у россиян телефонными мошенниками с Украины. По данным ФСБ, к работе привлекали молодых людей из разных регионов РФ, искавших легкие способы заработка. Некоторые их них работали менеджерами — принимали клиентов, пересчитывали деньги и заключали договоры. Другие занимались доставкой средств. При этом, как рассказали в ведомстве, все задержанные знали, что работают с обманутыми россиянами и переводят деньги на Украину.

Сотрудники ФСБ задержали в Москве более 20 человек, работавших в криптообменниках в бизнес-центре «Москва-Сити», через которые украинские кол-центры легализовывали деньги жертв телефонных мошенников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«В указанных обменных пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов», — пояснили в ФСБ.

Всего, как отметили в ведомстве, силовики пресекли работу девяти каналов вывода средств. Один из сотрудников криптообменника рассказал на допросе, что в среднем оборот их точки составлял около 30 млн руб. в день. Другой задержанный раскрыл, что обменник, в котором работал он, ежедневно обслуживал около 30 клиентов с оборотом от $1 до 2 млн.

Кто работал в обменниках?

В ФСБ раскрыли, что на работу в криптообменники привлекали молодых людей из разных регионов России, которые не имели достаточного уровня финансовой грамотности и искали легкие способы заработать. Некоторым из них также говорили, что они будут работать на российские спецслужбы .

Так, один из задержанных рассказал, что с ним связались якобы сотрудники ФСБ и предложили должность «внештатного сотрудника», помощь которого нужна для поимки мошенника. Другой сообщил, что его силовики завербовали в качестве «внештатного сотрудника» Российского объединения инкассации (Росинкас).

«Со мной связались ФСБ и Росфинмониторинг, после чего мне было сказано, что чтобы аннулировать доверенность, которую на меня завели мошенники, мне нужно вывести все свои денежные средства, переоформить лицевой счет, и тогда будет доверенность аннулирована. Впоследствии мне было сказано, что я должен буду еще отработать внештатным сотрудником Росинкас», — уточнил он.

По словам одного из сотрудников обменника, в его обязанности входили встреча клиентов, их обслуживание, пересчет денег и подписание договора. Помимо менеджеров, силовики также задержали и курьеров украинских кол-центров в возрасте от 18 до 25 лет, которые получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники.

«Обмен криптовалюты осуществлялся организованной группой с четким распределением преступных ролей по доставке, пересчету, хранению и перечислению средств. Сотрудники криптообменников осознавали, что перечисляют средства на Украину, но продолжали преступную деятельность ввиду высокой прибыли», — сообщали в ФСБ.

Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Задержанные сотрудники обменников и курьеры проходят по нему как соучастники преступления, им может грозить до 10 лет лишения свободы . Кроме того, как добавили в ФСБ, в деятельности отдельных лиц усматриваются признаки государственной измены.

Телефонные мошенники

С начала СВО телефонное мошенничество стало одной из главных проблем для россиян. Похищенные со счетов суммы каждый год бьют рекорды. Как писала «Лента.ру», сегодня мошенники чаще всего атакуют россиян с территории Украины — из Киева, Сум, Полтавы, Хмельницкого и Днепра. Всего же в стране действуют 350 до 400 кол-центров. При этом работать исключительно своими силами они не могут. Поэтому привлекают к делу россиян — их используют, например, в качестве курьеров.

«Товар — обычные деньги. Ты едешь на адрес, забираешь и едешь в «Москва-Сити» в обменник. Таких адресов будет 3-4 в день, может, и больше», — рассказывал один из рекрутеров курьеров в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Кроме того, работают на украинские кол-центры и технические специалисты. Они обслуживают на территории РФ так называемы сим-боксы. Это устройства, которые используют большое количество сим-карт и позволяющее удаленно совершать входящие и исходящие звонки, а также отправлять и принимать СМС. С начала 2026 года российские силовики уже пресекли действие как минимум пяти таких центров — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске и в Крыму.