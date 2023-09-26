«Пилоты не посмотрели на индикаторы». Что явилось причиной инцидента с Airbus A320

По данным СМИ, в качестве основной версии экстренной посадки самолета в поле 12 сентября рассматривается ошибка пилотов. В расшифрованных черных ящиках якобы говорится, что капитан и второй пилот не обратили внимания на датчики выпущенных шасси, из-за чего «быстро кончилось топливо». Пилот заявлял, что у самолета отказала гидравлика, и нужна была экстренная посадка. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В качестве основной версии авиационного происшествия с Airbus A320 «Уральских авиалиний» рассматривается ошибка пилотов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на якобы «собственные данные» из предварительных отчетов Росавиации.

«После расшифровки черных ящиков [видно], что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Из-за этого у Airbus A320 «Уральских авиалиний» быстро закончилось топливо», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, у лайнера «отказала «зеленая» гидросистема», и пилоты решили уйти на второй круг, переведя кран управления шасси в положение «уборка», но они остались выпущены наружу.

«Все показания отображались на табло, но Семенов и Белов этого не заметили — они ориентировались на положение крана», — заявляет канал.

Поэтому летчики «рассчитали расход топлива без учета дополнительной нагрузки» и отправились в сторону запасного аэродрома Новосибирска в Толмачево, но «не долетели и приземлились в поле» в Убинском районе.

Официального заявления Росавиации по этому поводу пока не публиковалось.

В ходе допроса командир воздушного судна Сергей Белов заявил, что сам принимал самолет перед вылетом из Сочи и дефектов не обнаружил. Техники осматривали борт также в аэропорту Домодедово.

Полет поначалу проходил штатно, но возле Омска отказала гидравлическая система, добавил Белов. При этом ветер был порывистым, а аварийная взлетно-посадочная полоса была слишком короткой.

«Белов учел все обстоятельства и принял решение лететь в Новосибирск — по расчетам, топлива должно было хватить. Однако его количество начало резко снижаться, командир подал сигнал бедствия и отдал распоряжение подготовиться к аварийной посадке», — сообщала Baza.

12 сентября Mash сообщил, что посаженный на пшеничном поле самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» уже два раза оказывался в авиапроисшествиях вследствие отказа электронных узлов.

Французский самолет 2004 года выпуска впервые попал в авиационный инцидент в 2009 году в Греции — у него во время взлета отказал двигатель и отошла часть обшивки. С 2013 года этот Airbus A320 принадлежит «Уральским авиалиниям». В январе 2023 года у него на взлетной полосе в Сочи не запустился генератор.

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов назвал причиной экстренной посадки этого воздушного судна в поле под Новосибирском 12 сентября отказ одной из гидросистем. По его словам, самолет планируют восстановить – у него после посадки надломилось шасси.

В тот же день пресс-служба «Уральских авиалиний» назвала действия экипажа профессиональными и слаженными.

«Благодаря профессионализму и слаженным действиям которых удалось совершить посадку без трагических последствий», — отметили в компании.

На борту находились 153 пассажира и 6 членов экипажа. Никто в результате инцидента не пострадал.

Инцидент привлек внимание российских парламентариев. 13 сентября депутат Государственной думы Валерий Селезнев призвал лишить лицензии «Уральские авиалинии».

По словам депутата, для «Уральских авиалиний» сажать самолеты в кукурузные и пшеничные поля становится традицией — руководство рассчитывает на профессионализм пилотов.

Селезнев отметил, что обещанные пассажирам Airbus A320 компенсации в размере 100 тыс. рублей являются незначительными. Выплаты «Уральским авиалиниям» компенсирует страховая компания, предположил депутат.

«А вообще, пилотов нужно, безусловно, к награде за мужество, а вот компанию пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились», — заявил Селезнев.