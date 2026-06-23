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Общество

Москвич решил заработать на учебу невесте и попал в рабство в Мьянме

Mash: в Мьянме ищут гражданина РФ, попавшего в рабство
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Молодой человек из Москвы пропал в Мьянме после того, как отправился в Таиланд на заработки. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 21-летний Сергей сделал предложение возлюбленной и решил отметить это событие. У своих родителей он попросил деньги на вещи, чтобы хорошо выглядеть на мероприятии. Однако после этого россиянин пропал.

Спустя некоторое время его возлюбленная получила сообщение, которое, как утверждается, прислал Сергей. В нем он заявил, что не понимает, где его держат.

«Я жив, у меня выкинули все вещи, поят наркотиками, я трясусь. Я не знаю, где я», – сказано в сообщении молодого человека.

После этого выяснилось, что деньги семьи юноша потратил на билет на Пхукет. Он хотел заработать деньги, чтобы на них его невеста могла продолжить обучение в медицинском университете.

Для этого Сергей нашел подработку в другой стране. Для этого он отправился на Пхукет, но вскоре попал в рабство в Мьянму. Сейчас идут поиски молодого человека.

Ранее россиянку, пропавшую на Пхукете, нашли в полицейском участке и госпитализировали.

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