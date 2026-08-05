Выселение по «схеме Долиной»: в Москве пенсионерка устроила пожар во время визита приставов

Во время принудительного выселения из квартиры 68-летняя москвичка устроила пожар. Женщина получила ожоги 70% поверхности тела, ее ввели в медикаментозную кому. Также пострадали судебный пристав, пытавшийся спасти пенсионерку, и сотрудник службы исполнения. Несколько лет назад женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась жилья по «схеме Долиной». Что известно о пожаре в квартире, мошенниках и многолетнем судебном споре — в материале «Газеты.Ru».

Утром 5 августа судебные приставы приехали в квартиру на улице Менжинского, чтобы исполнить решение о выселении 68-летней Натальи Ивановой. Вместе с ними находилась новая собственница жилья Нино Цитлидзе. Несколько лет назад Иванова стала жертвой телефонных мошенников и лишилась квартиры по схеме, аналогичной той, по которой обманули певицу Ларису Долину, сообщил Telegram-канал SHOT.

Пенсионерка не открыла дверь и попросила дать ей несколько минут, чтобы собрать документы и личные вещи.

«Как же? Куда я?» — произнесла она.

Вместо того чтобы выйти, Иванова распылила воспламеняющуюся жидкость, после чего в квартире начался пожар, сообщил mk.ru.

Один из приставов попытался вытащить женщину из горящего помещения и получил ожоги рук. Его также доставили в больницу. Нино Цитлидзе в этот момент находилась на лестничной площадке, передает Baza.

Иванову госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У нее диагностировали ожоги 70% поверхности тела и тяжелую термоингаляционную травму. Женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего из-за пожара пострадали три человека: пенсионерка, пристав и сотрудник службы исполнения, уточнил SHOT.

Во время пожара в 40-метровой квартире обгорели кухня, коридор и одна из комнат, сообщил SHOT. Огнем повреждены стены, потолок, интерьер и мебель. У соседей по лестничной клетке повреждены двери. Мужчину из квартиры сверху эвакуировали. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь на площади 15 квадратных метров.

Как пенсионерка лишилась квартиры

Осенью 2022 года 30-летняя преподавательница Нино Цитлидзе приобрела двухкомнатную квартиру в Бабушкинском районе Москвы за 9 млн рублей. Для этого девушка оформила ипотеку сроком на 30 лет, пишет SHOT. Продавцом выступила 64-летняя учительница Наталья Иванова. Перед сделкой покупательница проверила документы, а также получила медицинское заключение о психическом состоянии продавца.

Позже выяснилось, что Иванова стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов . Они убедили пенсионерку сначала оформить кредиты и перевести деньги на якобы «безопасные счета», а затем продать квартиру. Все деньги от продажи Иванова передала женщине, которую мошенники представили сотрудницей Банка России.

После продажи квартиры мошенники вновь вышли с ней на связь. Они убедили женщину, что вернуть жилье можно, если совершить поджог военкомата . В октябре 2022 года Иванова бросила бутылки с зажигательной смесью в здание Бабушкинского военного комиссариата. Суд признал ее виновной и назначил два года лишения свободы условно. После этого она уволилась из школы.

Несмотря на завершенную сделку, Иванова отказалась освобождать квартиру и продолжала жить в ней почти четыре года. Все это время Нино Цитлидзе выплачивала ипотеку и одновременно снимала другое жилье — она отдала за аренду около 3 млн рублей .

В мае 2026 года Второй кассационный суд окончательно подтвердил права Цитлидзе на квартиру. После этого началось исполнительное производство.

За время судебных разбирательств Цитлидзе объединилась с другими покупателями, столкнувшимися с аналогичной схемой мошенничества. Как пишет SHOT, в Москве насчитывается около 150 подобных случаев .

Как рассказала знакомая Цитлидзе, еще одна жертва «схемы Долиной», на последних судебных заседаниях Иванова вела себя спокойно и не проявляла агрессии. Но, зная о ее прошлом, новая хозяйка квартиры опасалась неадекватных поступков и приехала на выселение с понятыми.

Что известно о Наталье Ивановой

Наталья Иванова жила в доме на улице Менжинского с момента его постройки. Она переехала туда вместе с родителями в 1963 году.

Женщина окончила московский вуз и много лет работала учителем информатики, однако после поджога военкомата была уволена.

Пенсионерка не была замужем, у нее нет детей. После смерти родителей она жила одна. Как пишет SHOT, женщина вела закрытый образ жизни и ухаживала за цветами возле подъезда.