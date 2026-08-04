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Суд в Москве признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистов

Суд в Москве признал Бандеру, Шухевича и УПА пособниками нацистской Германии
Shutterstock

Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) и Украинскую повстанческую армию (организация запрещена в России) (УПА) пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что иск ранее подала Генпрокуратура РФ.

«Заявление удовлетворить», — огласил решение судья Евгений Комиссаров.

В ходе процесса сообщалось, что перечисленные лица и организации причастны к террору, карательным операциям, массовым расправам и множеству военных преступлений, в частности таким как: Львовский погром, Бабий Яр, Катынь, Волынская резня, преступления против евреев, партизан и жителей Белоруссии.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что необходимо установить данный юридический факт из-за попыток фальсификации и искажения истории и роли России в ВОВ. Гособвинитель сравнил это с «экстремизмом», направленным против РФ со стороны «сопредельного государства».

Агентство также приводит слова представителя Российского военно-исторического общества (РВИО), который на суде отметил, что произошедшему нужно дать правовую оценку. По его словам, на Украине сейчас переписывают историю, прославляют военных преступников, «процесс идет широко», а прямые наследники ОУН существуют до сих пор.

В начале июня издание «РБК-Украина» написало о планах Украины создать так называемый «национальный пантеон», в который должны войти «военные деятели прошлого».

Ранее власти Украины решили перезахоронить еще одного пособника Гитлера.

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