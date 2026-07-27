Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Юный самокатчик на скорости сбил двухлетнюю девочку в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти юный самокатчик на скорости сбил двухлетнюю девочку
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Ленинградской области мальчик на электросамокате сбил двухлетнюю девочку на скорости. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 26 июля на бульваре Десантника Вадима Чугунова в поселке Новогорелово, когда девочка вместе с другими детьми бегала по пешеходной зоне. В этот момент на нее на полной скорости вылетел юный самокатчик. По словам матери малолетней, от удара она пролетела около метра и упала лицом на асфальт.

Мальчик поначалу остановился и извинился, но когда мать пострадавшей попросила номер его родителей, быстро пересел на велосипед и скрылся. В результате случившегося у девочки половина лица в ссадинах — синяки под носом, на щеке и под глазом.

Родители вызвали скорую помощь и сделали рентген. Врач заключил, что травмы для девочки очень серьезные — ей требуется дополнительное обследование. Сейчас семья ищет родителей виновника аварии.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна квартиры в Петербурге.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!