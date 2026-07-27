Юный самокатчик на скорости сбил двухлетнюю девочку в Ленобласти

В Ленинградской области мальчик на электросамокате сбил двухлетнюю девочку на скорости. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 26 июля на бульваре Десантника Вадима Чугунова в поселке Новогорелово, когда девочка вместе с другими детьми бегала по пешеходной зоне. В этот момент на нее на полной скорости вылетел юный самокатчик. По словам матери малолетней, от удара она пролетела около метра и упала лицом на асфальт.

Мальчик поначалу остановился и извинился, но когда мать пострадавшей попросила номер его родителей, быстро пересел на велосипед и скрылся. В результате случившегося у девочки половина лица в ссадинах — синяки под носом, на щеке и под глазом.

Родители вызвали скорую помощь и сделали рентген. Врач заключил, что травмы для девочки очень серьезные — ей требуется дополнительное обследование. Сейчас семья ищет родителей виновника аварии.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна квартиры в Петербурге.