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Общество

В Ижевске 15-летний самокатчик сбил пенсионерку на тротуаре

Подросток на электросамокате наехал на пенсионерку в Ижевске
Госавтоинспекция Удмуртии

В Ижевске 15-летний подросток на электросамокате сбил 80-летнюю пенсионерку, пострадавшей потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Пушкинской. Подросток двигался по тротуару и на скорость врезался в пенсионерку. 80-летняя женщина получила травы, ей потребовалась помощь медиков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Калининграде самокатчик ударил ребенка кулаком в живот на глазах у матери. Женщина переходила проезжую часть вместе с сыном, но ребенок первым вышел на тротуар и остановился. В этот момент мимо мальчика на высокой скорости проехал мужчина, на вид которому было примерно 30 лет, и ударил его кулаком в живот. Женщина предположила, что ее сын мог помешать самокатчику «дальше лететь через пешеходный переход». После удара мальчику стало трудно дышать, он заплакал, а на животе появился ярко выраженный след. Калининградка подала заявление в полицию.

Ранее в Находке школьник получил перелом черепа и отек мозга из-за падения с самоката.

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