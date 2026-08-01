Открытки ко Дню ВДВ — 2026: 40 красивых открыток и поздравлений

Картинки с Днем ВДВ: что пожелать и как поздравить «голубых беретов» 2 августа

День Воздушно-десантных войск — праздник мужества, силы духа и настоящего боевого братства. 2 августа поздравления принимают военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск, для которых голубой берет стал символом отваги и верности долгу. «Газета.Ru» подготовила красивые открытки ко Дню ВДВ, а также идеи поздравлений и пожеланий для «голубых беретов».

Почему День десантника отмечают 2 августа

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают 2 августа. В этот день в 1930 году под Воронежем впервые в истории СССР во время учений десантировалась на парашютах группа из 12 военных. Эта дата закрепилась в календаре как день рождения ВДВ. В 2026 году Воздушно-десантным войскам исполняется 96 лет.

Кроме того, 2 августа православная церковь чтит память пророка Илии, который считается покровителем десантников.

Картинки ко Дню ВДВ

«Газета.Ru» подготовила подборку картинок, посвященных ВДВ. Скачивайте их бесплатно, делитесь в социальных сетях и мессенджерах — пусть друзья и близкие почувствуют атмосферу праздника вместе с вами!

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

Поздравления своими словами

* Поздравляю с Днем ВДВ! Желаю уверенности в каждом прыжке!

* Пусть в сердце всегда живет отвага! С Днем Воздушно-десантных войск!

* С Днем ВДВ! Пусть удача всегда будет на высоте, а приземления — мягкими!

* В этот день желаю тебе стоять рядом с настоящими братьями — и знать, что никто не останется один! С Днем ВДВ!

* С Днем ВДВ! Голубой берет — символ силы и отваги. Пусть и твои мечты ведут тебя к новым вершинам!

* С праздником! Здоровья крепче парашютной стропы, удачи выше облаков и поддержки в любой ситуации! С Днем ВДВ!

* С праздником! Пусть за каждым шагом в жизни стоит надежная тыловая поддержка! С Днем Воздушно-десантных войск!

* С Днем ВДВ! Пусть сила, отвага и выдержка будут вашими верными спутниками!

* С Днем ВДВ! Пусть любые препятствия преодолеваются быстрее, чем раскрывается парашют.

* Поздравляю с Днем воздушно-десантных войск! Желаю точных приземлений — как на службе, так и в жизни.

* Пусть каждый день будет столько же поводов для радости, сколько строп у парашюта! С Днем ВДВ!

* Желаю приземляться мягко, но никогда не терять высоты амбиций! С праздником Воздушно-десантных войск!

* С Днем ВДВ! Пусть небо дарит тебе свободу, а друзья будут такими же надежными, как стропы твоего парашюта!

* Пускай сила и отвага, что живут в сердце десантника, ведут тебя к новым вершинам и заслуженным победам. С Днем ВДВ!

* Пусть твои мечты с легкостью раскрываются, как парашют над головой, а удача всегда остается на высоте. Поздравляю!

История Дня ВДВ: от первых прыжков до наших дней

История ВДВ берет свое начало в 1930 году, когда в СССР провели первые экспериментальные десантирования. Уже к середине 1930-х эти подразделения сформировались в отдельный род войск, получивший неформальное название «крылатая пехота».

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Официальный статус праздник десантников получил в 1967 году, когда закрепили дату 2 августа. Этот день уже более полувека объединяет действующих военнослужащих, ветеранов и многочисленных поклонников этого элитного рода войск.

За десятилетия существования ВДВ менялись формы празднования: от парадов на Красной площади до гуляний с купанием в парковых фонтанах. Но главное — непоколебимый дух братства, отваги и взаимовыручки — остается неизменной визитной карточкой «голубых беретов».