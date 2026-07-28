«Я считаю, что его убили». В Екатеринбурге после нападения умер известный ученый

В Свердловской области двое мужчин избили директора аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя — ветерана Афганской войны Александра Шанина. Спустя несколько дней после нападения Зезин попал в больницу с инфарктом и скончался. СК возбудил уголовное дело. Однако пока никто не задержан. Что известно об обстоятельствах инцидента — в материале «Газеты.Ru».

В Свердловской области избили директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН Никиту Зезина, после чего он умер, сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер в социальной сети «ВКонтакте».

13 июля 67-летний Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном из участков ученые заметили группу детей 8-10 лет — они катались на квадроциклах, которые увязли в грязи. Ученые подошли к ребятам, узнали контакты их родителей и по телефону договорились, что довезут детей до института, где передадут взрослым.

Примерно в 18:00 по местному времени [16:00 мск] к вузу подъехали четыре джипа, из салона вышли двое мужчин спортивного телосложения.

«Один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича [Зезина] в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами», — отметил Вегнер.

При этом дети смотрели на избиение и «весело покрикивали в восторге» от действий «озверевшего папаши» . Когда Зезин «практически потерял сознание», нападавшие переключились на его коллегу.

«Принялись бить Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий, ветерану Афганской войны», — написал депутат.

Часть избиения попала на видео, которое опубликовало издание Ura.ru. На кадрах видно, как двое мужчин получили удары кулаком в лицо. Вместе с участниками конфликта запечатлены пятеро несовершеннолетних.

После избиения ученых мужчины уехали вместе с детьми. Пострадавшие написали заявления в полицию и сняли побои. Однако через девять дней Зезин попал в больницу с инфарктом. На десятый день, 22 июля, профессор скончался. Похороны состоялись 27 июля на Сибирском кладбище.

Вегнер уверен, что Зезин скончался в результате нападения.

« Это не просто нападение. Я считаю, что его убили. У нас есть закон о доведении до самоубийства. А здесь человек вроде как умер сам, от естественных. Но инфаркт был последствием, прямая причинно-следственная связь. Человека избили. Конечно, он переживал и близко к сердцу это принял», — поделился он в разговоре с E1.ru.

Депутат направил «заявление о необходимости тщательно расследовать преступление» на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. После этого в СК подчеркнули, что по данному факту возбуждено уголовное дело. По какой именно статье УК РФ, не сообщается. Глава ведомства уже поручил представить доклад о ходе расследования.

Встречное заявление и детектор лжи

По информации Telegram-канала Baza, на Зезина подали встречное заявление. Противоположная сторона утверждает, что он вместе с помощником «похитил детей и избивал их». В связи с этим правоохранительные органы воспользуются полиграфом.

«Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в своей работе так называемый детектор лжи <…> Это, возможно, понадобится по той причине, что обе стороны написали соответствующие заявления», — сообщил представитель регионального управления МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что все участники «скандальной истории» уже установлены, их опрашивают, однако «пока однозначные выводы делать преждевременно». О задержании кого-либо не сообщалось.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти Зезина и взаимосвязи с произошедшим нападением.

Чем известен Зезин?

Зезин посвятил научной деятельности более 40 лет. В 1981 году он с отличием окончил агрономический факультет Свердловского сельскохозяйственного института и прошел все ступени профессионального роста — от младшего научного сотрудника до руководителя главного аграрного научного центра Урала.

«Возглавив Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр, он направил все свои силы на его развитие, превратив его в один из ведущих аграрных центров России», — рассказали его коллеги.

В число научных интересов Зезина входили почвозащитное земледелие, биотехнология, кормопроизводство, селекция и семеноводство.

В вузе подчеркнули, что разработанные профессором теоретические и практические основы адаптивно-ландшафтных систем земледелия «стали надежным фундаментом для развития аграрного сектора всего Уральского региона».

«Благодаря его инициативе и непосредственному участию были возобновлены исследования по возделыванию кукурузы на Урале, начата селекция озимого тритикале. Более 50 новых сортов, включенных с его участием в Госреестр, сегодня успешно возделываются на почти двух миллионах гектаров по всей России», — отметили в вузе.

Зезин — автор более 260 научных трудов, монографий и книг.

В июле текущего года он был удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, а в апреле — Национальной премии имени П.А. Столыпина «Аграрная элита России»: «За вклад в развитие селекционной работы в России».

С 2008 года Зезин являлся профессором Уральского государственного аграрного университета, а с 2022 года — членом-корреспондентом Российской академии наук.