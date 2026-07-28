«Это оружие». Применение ИИ и VPN хотят признать отягчающим обстоятельством в преступлениях

Использование ИИ и VPN в совершении преступлений должно считаться отягчающим наказание обстоятельством, разработка такого законопроекта завершена, заявил глава СК России Александр Бастрыкин. Руководитель ведомства назвал такой шаг обоснованным, поскольку IT-технологии могут использоваться, в частности, при доведении до самоубийства, терроризме и экстремизме. Ожидается, что документ будет принят уже осенью.

Следственный комитет России разработал проект закона об ужесточении наказания за преступления, совершенные с помощью IT-технологий, искусственного интеллекта (ИИ), VPN и прокси-серверов, сообщил руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

«Одним из актуальных предложений могло бы стать закрепление в Уголовном кодексе (УК) РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, — «совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта», — отметил он в интервью «Интерфаксу».

Бастрыкин обратил внимание, что закон уже регулирует применение VPN и прокси-серверов при совершении преступлений для обхода блокировок. Однако в нем все еще нет универсальной нормы, которая бы не только усиливала ответственность за использование любых IT-технологий и ИИ в криминальных целях, но и работала бы на эффективное предотвращение таких правонарушений, подчеркнул собеседник издания.

«Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением», — объяснил глава СК.

По мнению Бастрыкина, точечное добавление квалифицирующих признаков в отдельные статьи УК не решит проблему . Такой подход не охватит все виды преступлений, а излишне детальные формулировки быстро устареют из-за стремительного развития технологий, подчеркнул он.

Бастрыкин отметил, что новое отягчающее обстоятельство должно затрагивать в первую очередь те преступления, где IT-технологии и ИИ служат главным инструментом для достижения цели или кратного увеличения ущерба.

«Они упрощают совершение различных видов преступлений и дают высокий уровень анонимности. И с этой точки зрения технологии ИИ могут являться серьезной угрозой», — отметил он.

В качестве примеров глава СК привел интернет-мошенничество, нелегальный оборот данных и атаки на критическую информационную инфраструктуру.

«Немножко пока непонятно»

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев поддержал позицию Бастрыкина. Парламентарий обратил внимание, что ИИ помогает аферистам генерировать «довольно качественные дипфейки».

«Если инструмент оказывается в руках преступника — это оружие. Логика ровно та же, что и с обычным оружием: пистолет на спортивной стрельбе — это нормально, а если им убивают человека — это отягчающее обстоятельство. С ИИ должно быть так же», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

В разговоре с ТАСС Ткачев уточнил, само по себе использование этих технологий — не преступление, ими абсолютно законно пользуются миллионы людей каждый день. «Речь только о случаях, когда эти инструменты применяют для противоправных действий», — сказал он.

По словам Ткачева, разработанный СК законопроект может быть принят Госдумой уже осенью .

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Однако первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев счел странной инициативу признать использование VPN отягчающим фактором в преступлениях. Он напомнил, что в России этот способ входа в интернет не запрещен.

«Довольно странно отягчающим обстоятельством считать использование инструментов, которые официально в нашей стране не запрещены. Мы, помнится принимали закон, ограничивающий рекламу VPN в стране, но вовсе не сам этот способ входа в интернет. Если идти дальше, то и саму всемирную сеть в таком случае следует в России считать вредоносной», — отметил парламентарий в разговоре с «Газетой.Ru».

Журавлев заметил, что большинство бытовых убийств совершается кухонными ножами, однако никто из-за этого не объявляет вне закона все столовые приборы.

Депутат настаивает на индивидуальном подходе. Например, VPN можно счесть отягчающим вину фактором только при условии, что он использовался для доступа к экстремистскому контенту, спровоцировавшему преступление.

«Обстоятельство, может, и отягчающее, но только именно в такой конфигурации», — добавил Журавлев.

Зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов в свою очередь предположил, что использование смартфонов при совершении преступления может стать отягчающим, поскольку в них уже вшит ИИ.

« Здесь надо очень четко понимать, какие типы преступлений будут связаны с использованием этих технологий. В любом смартфоне будет искусственный интеллект и просто использование смартфона [в таком случае] будет являться отягчающим обстоятельством», — сказал он «Газете.Ru».

Парламентарий привел пример: если человек бросит камень в окно, а в кармане у него будет лежать телефон с искусственным интеллектом, то как следствию доказывать, что ИИ сыграл здесь какую-то роль?

«Я не совсем понимаю, как следствие будет определять все эти нюансы. Имело это какое-то значение и так далее. Поэтому немножко пока непонятно», — добавил депутат.