Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Госдуме не поняли, зачем считать ИИ отягчающим обстоятельством

Депутат Свинцов: использование телефона может стать отягчающим обстоятельством
Alexander Limbach/Shutterstock/FOTODOM

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил считать использование ИИ и VPN отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. Зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что при такой логике использование телефона во время преступления тоже может стать отягчающим — ведь в смартфоны уже вшит ИИ.

«На мой взгляд, технологии искусственного интеллекта в ближайшие два года будут интегрированы практически во все IT-решения — уже сейчас это достаточно быстро набирает популярность. В любой сервис это все будет интегрировано. То есть использование любого IT-решения фактически будет являться отягчающим обстоятельством. Что касается VPN, то VPN — это легальная законная технология, такая же, как мобильная связь или антивирус. Здесь надо очень четко понимать, какие типы преступлений будут связаны с использованием этих технологий. В любом смартфоне будет искусственный интеллект и просто использование смартфона [в таком случае. — прим. «Газета.Ru»] будет являться отягчающим обстоятельством», — отметил он.

Стоит более четко определить, как будет работать следствие, добавил Свинцов.

«Если это телефонные мошенники, тогда да — с этим можно согласиться. Если это правонарушение, не связанное с IT, я не знаю, камень бросили в стекло или еще что-то, а у человека, соответственно, смартфон с искусственным интеллектом — я не совсем понимаю, как следствие будет определять все эти нюансы. Имело это какое-то значение и так далее. Поэтому немножко пока непонятно. Еще раз подчеркну, что искусственный интеллект будет везде, во всех IT-решениях», — заключил он.

До этого Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу» рассказал, что ведомство подготовило законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование во время совершения преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов.

По его словам, законодательством России уже регламентировано использование программных средств, под которыми подразумеваются VPN и прокси, для подключения к заблокированным ресурсам, если с их помощью совершаются противоправные действия. При этом в УК РФ нет универсальной нормы, которая позволила бы усилить ответственность за любое применение информационных технологий.

Глава СК также заявил, что речь идет не о механическом ужесточении наказания за любое формальное использование гаджетов или сетей. По его словам, данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем преступлениям, где ИКТ и ИИ выступают главным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда, например, в кибермошенничестве.

Ранее сообщалось, что в ГД поддержали решение СК считать использование VPN отягчающим обстоятельством.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!