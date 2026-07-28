В Госдуме не поняли, зачем считать ИИ отягчающим обстоятельством

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил считать использование ИИ и VPN отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. Зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что при такой логике использование телефона во время преступления тоже может стать отягчающим — ведь в смартфоны уже вшит ИИ.

«На мой взгляд, технологии искусственного интеллекта в ближайшие два года будут интегрированы практически во все IT-решения — уже сейчас это достаточно быстро набирает популярность. В любой сервис это все будет интегрировано. То есть использование любого IT-решения фактически будет являться отягчающим обстоятельством. Что касается VPN, то VPN — это легальная законная технология, такая же, как мобильная связь или антивирус. Здесь надо очень четко понимать, какие типы преступлений будут связаны с использованием этих технологий. В любом смартфоне будет искусственный интеллект и просто использование смартфона [в таком случае. — прим. «Газета.Ru»] будет являться отягчающим обстоятельством», — отметил он.

Стоит более четко определить, как будет работать следствие, добавил Свинцов.

«Если это телефонные мошенники, тогда да — с этим можно согласиться. Если это правонарушение, не связанное с IT, я не знаю, камень бросили в стекло или еще что-то, а у человека, соответственно, смартфон с искусственным интеллектом — я не совсем понимаю, как следствие будет определять все эти нюансы. Имело это какое-то значение и так далее. Поэтому немножко пока непонятно. Еще раз подчеркну, что искусственный интеллект будет везде, во всех IT-решениях», — заключил он.

До этого Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу» рассказал, что ведомство подготовило законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование во время совершения преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов.

По его словам, законодательством России уже регламентировано использование программных средств, под которыми подразумеваются VPN и прокси, для подключения к заблокированным ресурсам, если с их помощью совершаются противоправные действия. При этом в УК РФ нет универсальной нормы, которая позволила бы усилить ответственность за любое применение информационных технологий.

Глава СК также заявил, что речь идет не о механическом ужесточении наказания за любое формальное использование гаджетов или сетей. По его словам, данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем преступлениям, где ИКТ и ИИ выступают главным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда, например, в кибермошенничестве.

Ранее сообщалось, что в ГД поддержали решение СК считать использование VPN отягчающим обстоятельством.