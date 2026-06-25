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Общество

Россиянам объяснили, может ли ИИ стать субъектом преступления

Замглавы Минюста Федров: ИИ не может быть субъектом преступления
Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект (ИИ) не может стать субъектом преступления. Об этом заявил заместитель главы Минюста России Вадим Федров на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает РИА Новости.

«Очевидно, что искусственный интеллект сам по себе не может быть субъектом преступления, поскольку несмотря на автономность, он не обладает сознанием, волей и правосубъектностью», — сказал замминистра.

Федоров отметил, что к применению ИИ причастны разработчики моделей, обладатели прав на программное обеспечение, операторы систем и пользователи. В связи с этим для установления ответственного за вред, возникший при использовании нейросетей, нужно четко распределять обязанности между всеми участниками процесса. По словам замминистра, необходимая практика в таких делах уже формируется.

В мае чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT советовал школьному стрелку в США целиться в детей, чтобы привлечь больше внимания. Согласно судебным документам, обвиняемый Феникс Икнер консультировался с ним по поводу выбора времени и места для нападения, чтобы поразить наибольшее число людей, а также о том, какое оружие использовать.

Ранее в России впервые вынесли приговор за публикацию сгенерированного нейросетью порно.

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