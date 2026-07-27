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Блогер бросил купюру в водоем на Мамаевом кургане и смотрел, как люди ее ловят

Полиция проверит блогера Коваленко, бросившего деньги в воду у Мамаева Кургана
Кадр из видео/Соцсети

Спортивный блогер Святослав Коваленко бросил купюру номиналом в 5000 рублей в воду у монумента на Мамаевом кургане и наблюдал, как люди ловят деньги. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Волгограда».

Мужчина бросил деньги в водоем и издалека снимал граждан, пытающихся вытащить купюру. Получившиеся кадры он сопроводил ироничными комментариями.

Поступок блогера осудили.

«Не для того предки защищали Сталинградскую землю и многие другие регионы, чтобы нерадивые потомки разбрасывали деньги публично, для хайпа. Подивиться человеческой алчности и глупости? Сам по себе такой хайп позорен и неэтичен, а уж в таком месте — тем более», высказался руководитель юридической фирмы «Спартак» Роман Гребенников

По словам юриста, привлечь Коваленко к ответственности с точки зрения закона будет непросто, однако, уверен Гребенников, блогера необходимо подвергнуть публичному порицанию за провокацию «низменных чувств в самом святом месте».

По факту инцидента полиция начала проверку.

Накануне в Новосибирской области подростки подожгли венки на мемориале у Вечного огня.

Ранее адвокат назвала единственный законный способ потратить деньги, найденные на улице.

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