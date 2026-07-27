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Общество

Сотрудницу московской компании уволили за разглашение тайны через нейросеть

Топ-менеджера московской компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Инженерная компания в Москве уволила топ-менеджера за разглашение коммерческой тайны: сотрудница пересылала служебные документы на личную почту и загружала их в нейросеть DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что женщина менее полугода проработала директором по продажам. После увольнения она через суд потребовала от компании оформить расторжение трудового договора «по соглашению сторон», что позволило бы ей получить «золотой парашют» — выплату в 5 млн рублей.

Работодатель оспорил иск, указав, что бывшая сотрудница неоднократно разглашала коммерческую тайну. Суд согласился, что сотрудница нарушала обязанности по трудовому договору, и отклонил ее требование по компенсации.

До этого пользователи DeepSeek жаловались на возможную уязвимость, из-за которой чат-бот мог показывать фрагменты чужих переписок. Ошибка воспроизводилась при включении «быстрого режима», отключенном интернет-поиске и вводе команды. Подобные инциденты происходили и в других ИИ-сервисах. Так, в 2025 году пользователи ChatGPT иногда видели чужие запросы и данные. Аналогичная проблема уже возникала в 2023 году, когда компания OpenAI временно приостанавливала работу сервиса для устранения ошибки.

Ранее юрист объяснил, является ли размер зарплаты и премии коммерческой тайной.

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