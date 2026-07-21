«Хотя бы один килограмм». Армянские рыбоводы вышли на протест из-за закрытия российского рынка

В Армении рыбоводы и сотрудники рыбоводческих хозяйств провели у здания правительства акцию протеста из-за проблем с экспортом, связанных с закрытием российского рынка. Власти утверждают, что направить продукцию можно в Евросоюз — но производители несогласны: продать в ЕС весь объем рыбы невозможно, а с сертификацией возникают сложности.

В Армении рыбоводы и сотрудники рыбоводческих хозяйств вышли на акцию протеста у здания правительства из-за закрытия для их продукции российского рынка, сообщил «Sputnik Армения». Демонстрация прошла на следующий день после заявления министра экономики страны Геворга Папояна о том, что армянские компании получили возможность поставлять рыбу и рыбную продукцию в Евросоюз.

«Европейский рынок недоступен для нас. Те объемы, которые у нас сейчас есть — 15 тысяч тонн живой рыбы, — реализовать на европейском рынке нереально. Кроме того, в холодильниках остается продукция, которая была возвращена с границы России», — подчеркнул во время протестов глава Союза рыбоводов республики Гор Григорян.

По его словам, объем экспорта рыбы в последнее время вырос как минимум до 13 тысяч тонн в год, и за считаные дни реализовать такой объем продукции невозможно. Он поприветствовал открытие европейского рынка, но подчеркнул: до того, как армянские поставщики на нем закрепятся, они «еще должны выжить».

«Нужна кропотливая работа, нельзя утверждать, что европейский потребитель так уж и ждет нашу рыбу», — пояснил он.

По данным «Sputnik Армения», от встречи с Папояном митингующие отказались, так как предыдущие переговоры с ним не принесли результата. Вместо этого они добивались встречи с вице-премьером Тиграном Хачатряном, чтобы «представить проблемы отрасли и получить конкретные ответы», а также потребовать финансовой поддержки и отсрочки сокращения объемов воды для хозяйств, уточнил Telegram-канал Armenia Today. По его данным, правительстве им предложили подать письменное обращение, но рыбоводы отказались, пояснив, что ранее это также не принесло результатов.

Экспорт в Евросоюз

16 июля правительство Армении утвердило правила экспорта рыбы в Евросоюз — поставщики должны зарегистрироваться в европейской системе TRACES и пройти проверки Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов, который зарегистрирует их и выдаст ветеринарные сертификаты на продукцию. Как заявил Папояна, из ЕС уже получены все необходимые разрешения на организацию поставок. А глава инспекционного органа Тигран Петросян выразил уверенность: 97% армянских поставщиков готовы работать по новым правилам.

В свою очередь Григорян подчеркнул: некоторые хозяйства пытаются получить регистрацию в TRACES с прошлого года — и процесс до сих пор не завершен.

Как рассказал еще один из участников протестной акции, фермер и бизнесмен Арутюн Мнацаканян, на европейский рынок из республики до сих пор не было экспортировано ни одного килограмма рыбы.

«Речь идет как о замороженной, так и об охлажденной, не говоря уже о свежей рыбе. Когда Европа позволит экспортировать хотя бы 1 кг, вот тогда будет за что похвалить наши власти», — утверждает Мнацаканян.

По мнению Мнацаканяна, армянская рыба по нынешним качественным характеристикам не соответствует требованиям для поставок на рынок ЕС. Кроме того, даже при решении вопроса с качеством продукция столкнется с ценовой конкуренцией: только транспортировка одного грузовика рыбы в Евросоюз увеличивает ее стоимость минимум на €6–7 тыс, заявил бизнесмен.

«Если властям нужно будет продемонстрировать, что они могут организовать экспорт в ЕС, то они субсидируют отправку нескольких фур и объявят, что «захватили» европейский рынок, вошли и даже «наводнили» его», — отметил он.

Рыбовод Арутюн Мкртчян же выразил уверенность, что власти лукавят, делая заявления о том, что якобы 97% компаний республики готовы экспортировать рыбу на европейский рынок.

«По качеству рыбная продукция соответствует экспорту, но технически она не готова к вывозу. Любая экспортируемая рыба минимум 24–30 месяцев выращивается в бассейне. Мы жизнь вложили в этот бизнес, а сейчас можем его потерять из-за необоснованных обещаний», — сказал он.

В числе мер по стабилизации ситуации, предложенных протестующими, — закупка рыбы армянскими МВД и вооруженными силами: для использования в рационах солдат и заключенных.

«Если трижды в день каждому служащему, солдату или заключенному будут давать 150 гр качественной рыбы, это также решит нашу проблему», — отметил участник акции Энрик Евреян.

Российские ограничения

1 июня Россельхознадзор предписал Армении приостановить сертификацию рыбы со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию. А 25 июня был запрещен ввоз продукции и оставшихся двух предприятий, после чего под ограничения фактически попали поставки всей рыбы и рыбной продукции из Армении.

Кроме рыбы, Россия ввела запреты на поставки цветов, свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, а также плодов косточовых культур и винограда, семечек, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, был ограничен транзит части товаров по территории ЕАЭС.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ограничения связаны только с выявленными нарушениями. По его словам, решения принимаются не спонтанно, а на основе многолетней базы данных по предприятиям, результатов лабораторного контроля и истории поставок.

Британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Еврокомиссия разрабатывает пакет торговых мер для поддержки экономики Армении на фоне российских импортных ограничений. А 19 июня комиссия выделила Еревану €34 млн для помощи частному сектору, пострадавшему из-за запретов.