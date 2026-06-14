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Общество

Десятки квартир повреждены в многоэтажке Самары после взрыва газа и пожара

Мэр Носков: 24 квартиры повреждены в Самаре при хлопке газа и пожаре
Прокуратура Самарской области

В Самаре при хлопке газа и последующем пожаре в многоэтажке повреждены 24 квартиры, сообщил на канале в «Максе» глава города Иван Носков.

По его словам, возгорание произошло во втором подъезде дома № 20 по улице 22 Партсъезда.

«Дом оперативно был отключен от газа, работа пожарных осложнялась жаркой погодой», — отметил мэр.

Он добавил, что причины пожара установят специалисты.

Вечером 14 июня в Самаре в многоэтажке на улице XXII Партсъезда произошел хлопок бытового газа. Затем началось возгорание, огонь распространился на квартиры со второго по четвертый этажи — на площади в 300 «квадратов». К 22:30 (21:30 мск) его удалось локализовать. К борьбе с возгоранием привлекли 111 специалистов и 32 единицы техники.

Для жителей поврежденных организовали пункт временного размещения в школе №163. По данным местного минздрава, при инциденте пострадали пять человек. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии. Пожарные спасли семь человек.

Ранее 89-летняя женщина спустилась по внешней стене многоэтажки, спасаясь от пожара.

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