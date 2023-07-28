Как крестили Русь. Отвечаем на главные вопросы

Русь стала одним из немногих государств, которому исторической судьбой было позволено выбрать религию. Какие варианты предлагали князю Владимиру? Почему он отверг ислам и иудаизм? Правда ли, что Русь крестили «огнем и мечом»? В честь Дня крещения Руси «Газета.Ru» отвечает на главные вопросы об этом событии.

Зачем понадобилась единая религия?

В отличие от язычников-викингов, у жителей древней Руси единого пантеона не было — у каждого племени были свои боги. Тогда религия играла роль системы «свой — чужой», и взаимной коммуникации это не помогало. Вражда между некоторыми племенами была столь сильна, что поляне считали древлян варварами, живущими «зверинским способом». При этом два племени жили на территории современных Киева и Житомира (не больше 140 км друг от друга), а с точки зрения нынешних людей ничем не отличались от других жителей Руси.

Почему Владимир не смог объединить язычников?

Еще до принятия христианства князь Владимир, согласно «Повести временных лет», попытался объединить всех язычников. Он установил возле княжеского терема шесть идолов, Перун из них — наиболее известен современным людям. Кроме него, у терема стояли бог небесного сияния Хорс, «дающий благо» Даждьбог, бог ветра Стрибог, богиня земли, влаги и плодородия Мокошь, а также Сенмурв. Точно не известно, что это было за божество, но изображалось оно как крылатая собака в чешуе. Все вместе они представляли языческий космос, состоящий из неба, земли и пространства между ними.

По-видимому, унификация разнородных племенных верований не удалась. К тому же, в X веке все больше и больше стран принимали либо христианство, либо ислам. И та, и другая религия накладывала ограничения на отношения с иноверцами: мусульмане и христиане не могли иметь дел с язычниками. Владимиру пришлось выбирать, в какую веру обращать жителей Руси.

Какие были варианты?

Разумеется, к князю пришли проповедники от двух крупнейших конфессий — христианства и ислама. На тот момент Великий раскол христианства еще не произошел, но церковь западного обряда уже представляли немецкие посланники, а восточного — византийские. К принятию ислама склонял эмиссар Волжской Булгарии — врага Руси. Обращение славян в эту веру позволило бы примирить народы или даже заключить союз. Четвертым и самым неожиданным вариантом был иудаизм.

Он стал восприниматься как национальная религия еврейского народа значительно позже, а в раннем средневековье принятие не-евреем иудаизма вообще не вызывало вопросов. Например, его исповедовали жившие к северу от Кавказского хребта хазары. Именно представители хазарской общины говорили от лица иудаизма.

Согласно летописи, у иудейского проповедника были серьезные доводы в пользу своей веры: даже христианский бог был распят в Иерусалиме. Однако Владимир был воином, и его смутила судьба иудеев: где же был их Бог, когда евреев рассеяли римляне, а Хазария была почти уничтожена отцом князя, Святославом? Поэтому иудаизм был отвергнут, хотя в X веке в Киеве были его последователи. Это подтверждает документ, который в XX веке нашли в Каирской синагоге. В нем говорится, что хазары из Киева хотели выкупить из долговой тюрьмы своего человека, но им не хватило для этого денег, и они обратились к братьям по вере.

Владимир отверг ислам из-за любви к выпивке?

Мусульманский проповедник говорил Владимиру о вечном блаженстве, которое ожидает верящих в Аллаха в раю. Однако в исламе запрещены спиртные напитки, что не понравилось правителю. «Руси есть веселие пить, не можем без того быть», — сказал он.

Это не значит, что князь был запойным алкоголиком и не мог прожить и дня без вина. В действительности, все важные политические решения тогда принимались на пирах, там же велись переговоры. Ислам потребовал бы полной перестройки манеры управления государством.

Оставалось выбрать между двумя ветвями христианства. Ответ Владимира немцам был очень странным: «Наши отцы не приняли этого». Вероятно, незадолго до этого представители папы уже пытались крестить Русь, но княгиня Ольга, бабушка Владимира, крестилась по восточному обряду.

Какие были доводы в пользу православия?

Историки сходятся во мнении, что выбор восточного христианства был сугубо политическим. Западная церковь считала папу главой всех христиан, в то время как восточные патриархи признавали власть светских императоров. Бороться за власть с римским понтификом князь точно не хотел. Вдобавок, в середине X века папа римский благословил Оттона стать императором Священной Римской империи — русский князь автоматически встал бы в иерархии ниже.

Риск попасть в подчиненное положение был и при принятии восточного христианства, однако Владимир нашел выход из ситуации. В то время в Византии шла гражданская война. Воспользовавшись этим, князь занял византийский порт Херсонес (территория современного Севастополя). В 987 году была заключена масштабная сделка: Русь отправила на помощь императору варяжское войско, а Владимир получил в жены Анну, дочь византийского императора. Условием для свадьбы было принятие Владимиром крещения, а Византия получила Херсонес как выкуп за невесту. Женитьба на царевне подняла статус русского князя и гарантировала, что он не попадет в зависимость от крупной сверхдержавы того времени.

Владимир крестил Русь насильно?

Считается, что в 988 году Владимир вернулся в Киев, снес идолы и повелел всем креститься. «Если кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне врагом, имущества лишен будет, а сам будет казнен», — обратился князь к жителям города.

После началось поэтапное крещение других русских земель. Споры о том, насколько быстрым и добровольным оно было, остаются открытыми по сей день. По признанию самой церкви, Муром и Ростов Великий долго сопротивлялись новой религии. Согласно «Истории России с древнейших времен» Владимира Соловьева, при жизни Владимира удалось крестить только жителей узкой полосы вдоль водного маршрута Киев-Новгород.

Современные противники христианства часто приводят цитату историка XVIII века Василия Татищева о крещении Новгорода: «Путята крестил мечом, а Добрыня – огнем». Однако Татищев имеет среди историков репутацию выдумщика, поскольку активно компенсировал недостаток письменных источников собственной фантазией. «Крещение мечом» от тоже выдумал, как и целую Иоакимовскую летопись, из которой якобы ее взял. Археологи не обнаружили на территории Новгорода никаких следов крупной религиозной войны конца X века.

Древнейшие источники также ни о каком насилии не сообщают: ни со стороны других государств, ни со стороны киевских властей.

Независимо от того, как именно распространялось христианство, оно быстро входило в общественную жизнь. Археологи выяснили, что в течение XI века на Руси становилось все больше могил (христианский обычай захоронения) и все меньше следов кремации (обычай язычников). И хотя языческая эпоха оставила в наследство множество легенд и традиций, христианский похоронный обряд по сей день воспринимается в России (а также Украине и Белоруссии) как древний и народный.