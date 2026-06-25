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Общество

Россиянка напугала жителей Кипра во время своего голого забега по городу

Baza: на Кипре гражданка РФ попала в больницу после голой прогулки по городу
Telegram-канал Baza

На Кипре россиянка устроила голый забег и попала в больницу. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, перед произошедшим девушка употребила несколько наркотиков. После этого она сняла одежду и стала бегать по району. При этом она один раз она спровоцировала аварию. Россиянка забралась в одну из проезжавших мимо машин. Испуганный водитель врезался в другого участника движения.

Местные жители вызвали сотрудников правоохранительных органов, но те не смогли сразу задержать дебоширку. В какой-то момент она упала на землю, изо рта у нее пошла пена. В результате медики направили ее в реанимацию. В крови обнаружили и наркотики, и алкоголь.

«Состояние было настолько тяжёлым, что врачи были вынуждены подключить ее к аппарату ИВЛ и ввести в медикаментозный сон», – сообщается в публикации.

По данным канала, дебоширкой оказалась 39-летняя женщина, которая приехала на курорт в начале июня.

Ранее в Новосибирске голая женщина легла на крышу иномарки.

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